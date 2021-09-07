"Без косынки? Становись сюда!": учениц с непокрытой головой в Дагестане не пустили в школу

1558
6
1
Свидетелями такого беспредела стали родители, которые справедливо возмутились происходящим. "На каком основании детей не пускают на уроки?" - спрашивают они.
В дагестанском селе Маджалис возмущенные родители сняли на видео акт самоуправства. Учениц-мусульманок, пришедших на занятия без платка, поставили к стеночке, отчитали за неподобающий внешний вид, но до уроков не допустили. На кадрах видео распоряжается всем этим мужчина, оказавшийся заместителем директора школы по воспитательной работе. Заметив, что его снимают на камеру, он возмущается и начинает повышать голос.
По словам одной из родительниц, ставшей свидетельницей этого вопиющего инцидента, в уставе общеобразовательной школы имени Темирханова, ранее были прописаны правила о светском внешнем виде учащихся, тогда как требование ношения платка - исключительно мусульманская традиция.
Оказалось, что перед началом нового учебного года устав изменили, добавив туда строчку о покрытой голове. Также для девочек исключили ношение брюк. Однако по правилам пункты устава, касающиеся внешнего вида школьников, должны сначала рассматриваться всеми участниками учебного процесса, включая родителей детей, и лишь потом, после голосования, приниматься или отклоняться. И даже если ребенок пришел в школу в неуставной одежде, это обстоятельство не должно являться причиной отстранения от уроков.
В администрации района заявили, что замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил свои полномочия, однако осторожно пояснили, что платок может являться частью школьной одежды. Министерство образования и науки Дагестана инициировало проверку школы, а СМИ сообщили, что замдиректор, не пустивший девочек без платков на уроки, отстранен от занимаемой должности.
Реакция соцсетей
Кстати, среди местного населения далеко не все оказались несогласными с новыми правилами школы, и реакция пользователей Сети это лишь подтверждает. Примечательно, что возмутились методами администрации как раз женщины. Мужчины в большинстве своем высказались за платки. А уволенного замдиректора еще и пожалели, высказав ему свое уважение: дескать, мужик правильный, хотел только хорошего.
Что-ж, с такими настроениями девочкам из дагестанских школ в скором времени, наверное, придется смириться и с платком, и отказаться от ношения брюк. "Возвращение к истокам" без потерь не бывает.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спокойствие, только спокойствие: реакция дагестанских чиновников на бомбу в здании
- "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика
- Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения
- В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку
- В Сочи учитель применил к ученику удушающий приём, вступаясь за коллегу
34
Понравилось34
Новости партнёров
Они кричат мы мусульмане,у нас шариат
Когда их подтягивают по шариату, они кричат-" у нас аяты, законы гор и обычаии предков!"
Когда их судят по законам гор, они кричат "Меееелиция!"
Всё что нужно знать о горцах.
Как просто у Вас всё в жизни. Наверное Вы очень счастливый человек.