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"Без косынки? Становись сюда!": учениц с непокрытой головой в Дагестане не пустили в школу

"Без косынки? Становись сюда!": учениц с непокрытой головой в Дагестане не пустили в школу (6 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 07:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   беспредел   видео   дагестан   образование   платок   школа   
1558
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Свидетелями такого беспредела стали родители, которые справедливо возмутились происходящим. "На каком основании детей не пускают на уроки?" - спрашивают они.

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Метки: ynews   беспредел   видео   дагестан   образование   платок   школа   
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837
QQ Час назад
К истокам. В пещеру.
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35k
Alex 7 минут назад
Верной дорогой идут, лет через 50 снова в пещерах жить станут.
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898
Денис Федоров 10 минут назад
Все дальше погружаемся в средневековье...
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25k
Григорий 12 минут назад
Подобных пещерных дураков из Дагестана изживем и не будем чураться их потомков, глядишь не такие тупые скоты вырастут как многие нынешние.
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−101
малюта 18 минут назад
все правильно!!! они главные в России!!!
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2k
Варг 21 минуту назад
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17k
KOSTELLO 22 минуты назад
Семимильными шагами движутся обратно от цивилизованности, к дикой природе
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5k
Александр Иванов Полчаса назад
Дикарями были, дикарями и остались!
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1k
XAHsolo Полчаса назад
попы с мигалками на лимузинах, детей не пускают в школу с непокрытой головой, мракобесие а не светское государство.
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1k
mikhanych Полчаса назад
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618
Autumn2015 Полчаса назад
Платок официально это только начало. Потом официально введут " фараоново обрезание", калечащее и порой убивающее девочек , впрочем его и так там делают , только неофициально, а потом и учиться запретят. Семимильными шагами в средневековье.
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183k
Winnie 38 минут назад
Недалеко и то этого : :)
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8k
Павел 39 минут назад
Когда "этих"подтягиваешь по закону,
Они кричат мы мусульмане,у нас шариат
Когда их подтягивают по шариату, они кричат-" у нас аяты, законы гор и обычаии предков!"
Когда их судят по законам гор, они кричат "Меееелиция!"
Всё что нужно знать о горцах.
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15k
Lelik 41 минуту назад
Элементарно. После внесения изменения в школьный устав должны были предложить родителям переподписать договор на обучение и все были бы в курсе, и имели бы возможность перевести ребенка в менее упоротое заведение. Так что... Родителям в департамент и в суд. Пусть нагибают этих маджахедов
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8k
Кенвуд 43 минуты назад
Безмозглые плоскоземельные средневековые обезьяны. Обязаны или вымереть или эволюционировать в людей уже. Сколько это говно рядом с нами существовать еще будет.
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37k
Андрей 51 минуту назад
Кому-то в Дагестане такое нравится, кому-то нет. Это нормально, это жизнь. Самое главное, что сейчас у дагестанцев есть выбор - если новые законы нравятся или скажем не напрягают, то можно жить и по этим законам. Ну а если эти законы для какого-то дагестанца или дагестанки не приемлемы и ущемляют личную свободу, то можно уехать в другое место России, где нет таких законов. Например, та же дагестанская девушка может в интернете познакомиться с парнем другого мировоззрения, для которого ношение платка не принципиально, выйти за него замуж и переехать к нему в Томск, Владивосток, Архангельск или Вологду, жить с ним в браке счастливо и родить много Сергеев, Алексеев, Светлан и Людмил.
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1k
Bondik 55 минут назад
Напомнило, как в СССР, в школу без пионерского галстука не пускали.
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452
MC 57 минут назад
Что Чечня, что Дагестан, что все остальные исламисты - живут по законам шариата. Законы РФ на их территории не действуют. Сказать больше, даже в самой Москве законы РФ на них не действуют. А все потому, что нужна Судная ночь, чтобы прогнать мухамеда из русских регионов!!!
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5k
Роман Час назад
это таким макарам они до афганистана скатятся
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139
Masterskoi Час назад
Сегодня платок, завтра паранджа. А потом вообще не надо девушкам учиться, проходили это уже.
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351
Иван Стреляев Час назад
Эх! Русь православная! Когда у нас уже мечеть войны построит русский парень Шойгу?
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