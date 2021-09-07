"Без косынки? Становись сюда!": учениц с непокрытой головой в Дагестане не пустили в школу

Оказалось, что перед началом нового учебного года устав изменили, добавив туда строчку о покрытой голове. Также для девочек исключили ношение брюк. Однако по правилам пункты устава, касающиеся внешнего вида школьников, должны сначала рассматриваться всеми участниками учебного процесса, включая родителей детей, и лишь потом, после голосования, приниматься или отклоняться. И даже если ребенок пришел в школу в неуставной одежде, это обстоятельство не должно являться причиной отстранения от уроков.