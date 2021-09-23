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Что произойдет, если электровелосипед попадет под поезд в метро

Что произойдет, если электровелосипед попадет под поезд в метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 10:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   в мире   видео   поезд   происшествие   рельсы   сша   электровелосипед   
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На одной из станций в метро Нью-Йорка какой-то нехороший человек бросил прокатный электровелосипед на рельсы. Это привело к взрыву.
Электровелосипед нью-йоркской прокатной компании Citi Bike попал под поезд в метро, в результате чего взорвалась его батарея.

Инцидент произошел вечером 19 сентября. В результате взрыва никто не пострадал, однако произошел сбой в работе метрополитена. Сейчас полиция ищет вандала.

Источник:

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Метки: Нью-Йорк   в мире   видео   поезд   происшествие   рельсы   сша   электровелосипед   
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948
Mowgley 52 минуты назад
Осень, очередной обострившийся

Долбо@бов на самом деле не так уж и много, но они очень грамотно расставлены.
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2k
Сергей 15 минут назад
100 пудов какой то белый мудак бросил.
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