Что произойдет, если электровелосипед попадет под поезд в метро

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На одной из станций в метро Нью-Йорка какой-то нехороший человек бросил прокатный электровелосипед на рельсы. Это привело к взрыву.
Электровелосипед нью-йоркской прокатной компании Citi Bike попал под поезд в метро, в результате чего взорвалась его батарея.
Инцидент произошел вечером 19 сентября. В результате взрыва никто не пострадал, однако произошел сбой в работе метрополитена. Сейчас полиция ищет вандала.
Инцидент произошел вечером 19 сентября. В результате взрыва никто не пострадал, однако произошел сбой в работе метрополитена. Сейчас полиция ищет вандала.
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Долбо@бов на самом деле не так уж и много, но они очень грамотно расставлены.