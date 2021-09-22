Полицейские задержали адвоката, разгуливающего по пляжу в костюме маньяка

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В городе Галвестон (штат Техас, США) адвокат прогулялся по пляжу в костюме маньяка Майкла Майерса с ножом в руках, чтобы поднять настроение окружающим. Однако местные жители не поняли юмора и вызвали полицию.
Полицейские из Галвестона (Техас, США), получившие сообщения от нескольких местных жителей, немало удивились.
Похоже, что киношные персонажи вполне могут стать частью реальной жизни. По крайней мере, горожане утверждали, что видели Майкла Майерса, маньяка-убийцу из фильма «Хэллоуин». Киногерой прогуливался, держа в руке нечто, напоминавшее окровавленный нож.
Похоже, что киношные персонажи вполне могут стать частью реальной жизни. По крайней мере, горожане утверждали, что видели Майкла Майерса, маньяка-убийцу из фильма «Хэллоуин». Киногерой прогуливался, держа в руке нечто, напоминавшее окровавленный нож.
Стражи порядка отправились на подмогу испуганным местным жителям и вскоре задержали маньяка в маске — это оказался адвокат Марк Мецгер. Теперь юрист, столкнувшийся с обвинением в нарушении общественного порядка, крайне недоволен. Он нарядился убийцей шутки ради, чтобы погулять в шторм и развлечь народ. Но, как выяснилось, подобное чувство юмора имеется не у всех.
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