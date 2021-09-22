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Полицейские задержали адвоката, разгуливающего по пляжу в костюме маньяка

Полицейские задержали адвоката, разгуливающего по пляжу в костюме маньяка (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 08:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Майкл Майерс   адвокат   в мире   видео   маньяк   сша   
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В городе Галвестон (штат Техас, США) адвокат прогулялся по пляжу в костюме маньяка Майкла Майерса с ножом в руках, чтобы поднять настроение окружающим. Однако местные жители не поняли юмора и вызвали полицию.

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Метки: Майкл Майерс   адвокат   в мире   видео   маньяк   сша   
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6  комментариев
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22k
Очевидное-Невероятное Час назад
Поднимать настроение американцам надо костюмами Каспера.
Не что не порадует негра больше, чем парад добрых приведений.
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4k
aleksei 8 минут назад
Пусть спасибо скажет, что его ради шутки не застрелили, а то недоволен он
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Я не понял в чём проблема? Кто то из испугавшихся пересмотрел кино?
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24k
Батончик с маком 53 минуты назад
Могли и пристрелить
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