Полицейские задержали адвоката, разгуливающего по пляжу в костюме маньяка

Стражи порядка отправились на подмогу испуганным местным жителям и вскоре задержали маньяка в маске — это оказался адвокат Марк Мецгер. Теперь юрист, столкнувшийся с обвинением в нарушении общественного порядка, крайне недоволен. Он нарядился убийцей шутки ради, чтобы погулять в шторм и развлечь народ. Но, как выяснилось, подобное чувство юмора имеется не у всех.