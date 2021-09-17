Сможете ли вы найти затаившуюся среди камней и лягушку?

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Гленда Адамс Филлипс из Гринвелл-Спрингс, США, с трудом нашла на недавно сделанной ей фотографии затаившуюся среди камней лягушку. Сможете ли вы быстро отыскать земноводное?
Однажды ночью у Гленды Адамс Филлипс (Glenda Adams Phillips) в Гринуэлл Спрингс, штат Луизиана, США, появились очень шумные соседи.
Обеспокоенная звуками кваканья и верещания жаб, лягушек-быков и древесных лягушек, она решила выйти из дома, чтобы найти источник этих звуков.
В итоге Филлипс не сильно удивилась, когда столкнулась с одной из амфибий.
«Маленькая лягушка прыгнула передо мной на камни. В этом году было много дождей, поэтому количество земноводных прибавилось» - рассказывает женщина
Обеспокоенная звуками кваканья и верещания жаб, лягушек-быков и древесных лягушек, она решила выйти из дома, чтобы найти источник этих звуков.
В итоге Филлипс не сильно удивилась, когда столкнулась с одной из амфибий.
«Маленькая лягушка прыгнула передо мной на камни. В этом году было много дождей, поэтому количество земноводных прибавилось» - рассказывает женщина
В следующее мгновение Филипс схватила телефон, чтобы сфотографировать зелёное создание. Пока Гленда рассматривала свой фотоснимок, лягушка затаилась среди камней и листьев.
«Я не могла найти её даже на своей фотографии», — призналась Филлипс.
Этот интересный снимок с лягушкой-невидимкой американка в дальнейшем разместила в сети, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь разглядеть прекрасно замаскировавшееся существо.
«Я не могла найти её даже на своей фотографии», — призналась Филлипс.
Этот интересный снимок с лягушкой-невидимкой американка в дальнейшем разместила в сети, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь разглядеть прекрасно замаскировавшееся существо.
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