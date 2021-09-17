Сможете ли вы найти затаившуюся среди камней и лягушку?

Однажды ночью у Гленды Адамс Филлипс (Glenda Adams Phillips) в Гринуэлл Спрингс, штат Луизиана, США, появились очень шумные соседи.



Обеспокоенная звуками кваканья и верещания жаб, лягушек-быков и древесных лягушек, она решила выйти из дома, чтобы найти источник этих звуков.



В итоге Филлипс не сильно удивилась, когда столкнулась с одной из амфибий.



«Маленькая лягушка прыгнула передо мной на камни. В этом году было много дождей, поэтому количество земноводных прибавилось» - рассказывает женщина