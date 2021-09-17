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Сможете ли вы найти затаившуюся среди камней и лягушку?

Сможете ли вы найти затаившуюся среди камней и лягушку? (4 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   лягушка   маскировка   сша   
631
4
Гленда Адамс Филлипс из Гринвелл-Спрингс, США, с трудом нашла на недавно сделанной ей фотографии затаившуюся среди камней лягушку. Сможете ли вы быстро отыскать земноводное?

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Метки: в мире   видео   животные   лягушка   маскировка   сша   
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4  комментария
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5k
Roman 2 часа назад
Почему все эти "загадки" на картинках с разрешением 320 на 240?
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2k
Kons 6 минут назад
До чего хитрое животное!
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2k
АБЕЗЬЯН 48 минут назад
Разрешение такое, что просто камни трудно найти...
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8k
Кенвуд Час назад
Пробуди в себе цаплю - найди лягушку!
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