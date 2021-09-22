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17 ситуаций, когда всё отлично поместилось и идеально совпало

17 ситуаций, когда всё отлично поместилось и идеально совпало (18 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   идеально   интересно   неожиданно   подборка   
1275
18

Всем знакомо приятное чувство, когда какие-то предметы идеально подходят друг другу. Повседневная жизнь полна таких гармоничных моментов, главное вовремя поймать их.

Человеческий мозг устроен так, что нам нравится смотреть на всё ровное, симметричное и идеально совпадающее. Зрелище это настолько приятное, что люди делятся удачными моментами и показывают, как здорово их чемоданы влезают в багажник, все настольные игры помещаются в шкаф, а у некоторых даже блинчик и тарелка как будто созданы друг для друга.

Эта вафля просто создана для моей кружки!

×

Друг переехал в новый дом и перевёз свой старый диван

Загрузили чемоданы в багажник и порадовались

Пятилетний сын решил наполнить чем-нибудь ящик и совершил интересное открытие

Решил замерить, какого размера должен быть следующий кусок

Эта тарелка появилась у меня, когда мне было ещё 5 лет

И только сейчас я понял, для чего же она создана!

На это можно смотреть бесконечно

Бабушка отлично вписалась

Открывала дверцу, а она похитила моё кольцо

Блин, как хорошо всё совпало

Годы игры в тетрис прошли не зря!

У жены в машине есть отделение для картошки-фри

Это здорово, но почему же пустует отсек для кетчупа?

Мой чемодан в арендованной квартире

Этот сыр и хлеб явно предназначались друг для друга

Дюжина упаковок мятного мороженого идеально влезает в морозилку

Кажется, можно было и не покупать стойку

Стоило собирать коллекцию хотя бы ради этого

Не так уж и часто всё складывается идеально, так что таким моментам и правда можно порадоваться!

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Метки: в мире   забавно   идеально   интересно   неожиданно   подборка   
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16k
Пумба 54 минуты назад
Комментарий к фото
Ну и какого хера это чучело два сидения заняло? Может, оно два билета купило?
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ГГалка 18 минут назад
чемоданы в багажнике ПОЧТИ идеальны. повернуть бы чёрный на другой бок.
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schmubu 20 минут назад
картошка-фри с кетчупом?

я звоню в полицию!
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