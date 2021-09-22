17 ситуаций, когда всё отлично поместилось и идеально совпало

Всем знакомо приятное чувство, когда какие-то предметы идеально подходят друг другу. Повседневная жизнь полна таких гармоничных моментов, главное вовремя поймать их.
Человеческий мозг устроен так, что нам нравится смотреть на всё ровное, симметричное и идеально совпадающее. Зрелище это настолько приятное, что люди делятся удачными моментами и показывают, как здорово их чемоданы влезают в багажник, все настольные игры помещаются в шкаф, а у некоторых даже блинчик и тарелка как будто созданы друг для друга.
Эта вафля просто создана для моей кружки!
Друг переехал в новый дом и перевёз свой старый диван
Загрузили чемоданы в багажник и порадовались
Пятилетний сын решил наполнить чем-нибудь ящик и совершил интересное открытие
Решил замерить, какого размера должен быть следующий кусок
Эта тарелка появилась у меня, когда мне было ещё 5 лет
И только сейчас я понял, для чего же она создана!
На это можно смотреть бесконечно
Бабушка отлично вписалась
Открывала дверцу, а она похитила моё кольцо
Блин, как хорошо всё совпало
Годы игры в тетрис прошли не зря!
У жены в машине есть отделение для картошки-фри
Это здорово, но почему же пустует отсек для кетчупа?
Мой чемодан в арендованной квартире
Этот сыр и хлеб явно предназначались друг для друга
Дюжина упаковок мятного мороженого идеально влезает в морозилку
Кажется, можно было и не покупать стойку
Стоило собирать коллекцию хотя бы ради этого
Не так уж и часто всё складывается идеально, так что таким моментам и правда можно порадоваться!
Источник:
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я звоню в полицию!