17 ситуаций, когда всё отлично поместилось и идеально совпало

Человеческий мозг устроен так, что нам нравится смотреть на всё ровное, симметричное и идеально совпадающее. Зрелище это настолько приятное, что люди делятся удачными моментами и показывают, как здорово их чемоданы влезают в багажник, все настольные игры помещаются в шкаф, а у некоторых даже блинчик и тарелка как будто созданы друг для друга.

Эта вафля просто создана для моей кружки!