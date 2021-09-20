Доброта делает мир лучше

Творить добро может каждый. Для этого совсем не обязательно быть сказочно богатым или иметь какие-то связи. Герои данной подборки своим примером показали, что доброта кроется в мелочах.
Каждый из нас может сделать мир чуточку лучше, а жизнь окружающих — счастливее. И для этого вовсе не нужно быть супергероем. Достаточно просто хоть немного быть добряком и уметь заметить тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Ну а дальше уже можно действовать по ситуации и наносить добро в желаемых масштабах любым возможным способом. Прямо как сделали люди в этих 17 случаях!
1. Я нашёл бездомного котёнка на стройке
2. Люди смотрят парад со скамейки
3. Случайно оставил свою машину с открытым люком, и пошёл дождь. Рабочие накрыли его плёнкой
4. Папа всегда поможет
5. Это связала для меня моя мама!
6. Внезапная доброта
У этого мальчика сломались тормоза на велосипеде, и он врезался в машину. Через несколько дней водитель подарил мальчику новый велосипед.
7. Самодельная поилка для пчёл — настоящее спасение в жару
Я заметила, что каждый раз, когда я поливаю цветы, пчёлы пьют пролитую на землю воду. Поэтому я сделала им ванночку с камушками. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я замечаю, как несколько пчёл сидят там и пьют воду. Мы с ними подружились!
8. Вдвоём смотреть интереснее!
9. Сюрприз для жены
Моя жена проснулась в 2 часа ночи и пошла в поход с горы с друзьями. Сейчас она едет домой и скорее всего думает, что дома ей придётся заниматься с детьми. Вместо этого она будет отдыхать в ванной.
10. Моя сестра спасла трёх белок от урагана
11. Отец едет с сыном в кино на его любимый мультик
12. Девочка учит кошку писать
13. У собачки чувствительные уши, и любой сквозняк вызывает проблемы с ушами. Вот и одели, чтоб не продуло
14. Отец отвёл нас с братом в аквапарк. Нам 24 года
15. Мой пёс постоянно занимал моё кресло, поэтому я купила ему такое же, но поменьше
16. У меня коронавирус. Моя девушка приносит мне в комнату еду, а сама сидит в коридоре, чтобы мы могли вместе поесть
Источник:
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