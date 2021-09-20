Доброта делает мир лучше

Каждый из нас может сделать мир чуточку лучше, а жизнь окружающих — счастливее. И для этого вовсе не нужно быть супергероем. Достаточно просто хоть немного быть добряком и уметь заметить тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Ну а дальше уже можно действовать по ситуации и наносить добро в желаемых масштабах любым возможным способом. Прямо как сделали люди в этих 17 случаях!

1. Я нашёл бездомного котёнка на стройке