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Доброта делает мир лучше

Доброта делает мир лучше (17 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   добро   животные   интересно   люди   милота   подборка   
1787
17

Творить добро может каждый. Для этого совсем не обязательно быть сказочно богатым или иметь какие-то связи. Герои данной подборки своим примером показали, что доброта кроется в мелочах.

Каждый из нас может сделать мир чуточку лучше, а жизнь окружающих — счастливее. И для этого вовсе не нужно быть супергероем. Достаточно просто хоть немного быть добряком и уметь заметить тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Ну а дальше уже можно действовать по ситуации и наносить добро в желаемых масштабах любым возможным способом. Прямо как сделали люди в этих 17 случаях!

1. Я нашёл бездомного котёнка на стройке

×

2. Люди смотрят парад со скамейки

3. Случайно оставил свою машину с открытым люком, и пошёл дождь. Рабочие накрыли его плёнкой

4. Папа всегда поможет

5. Это связала для меня моя мама!

6. Внезапная доброта

У этого мальчика сломались тормоза на велосипеде, и он врезался в машину. Через несколько дней водитель подарил мальчику новый велосипед.

7. Самодельная поилка для пчёл — настоящее спасение в жару

Я заметила, что каждый раз, когда я поливаю цветы, пчёлы пьют пролитую на землю воду. Поэтому я сделала им ванночку с камушками. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я замечаю, как несколько пчёл сидят там и пьют воду. Мы с ними подружились!

8. Вдвоём смотреть интереснее!

9. Сюрприз для жены

Моя жена проснулась в 2 часа ночи и пошла в поход с горы с друзьями. Сейчас она едет домой и скорее всего думает, что дома ей придётся заниматься с детьми. Вместо этого она будет отдыхать в ванной.

10. Моя сестра спасла трёх белок от урагана

11. Отец едет с сыном в кино на его любимый мультик

12. Девочка учит кошку писать

13. У собачки чувствительные уши, и любой сквозняк вызывает проблемы с ушами. Вот и одели, чтоб не продуло 

14. Отец отвёл нас с братом в аквапарк. Нам 24 года

15. Мой пёс постоянно занимал моё кресло, поэтому я купила ему такое же, но поменьше

16. У меня коронавирус. Моя девушка приносит мне в комнату еду, а сама сидит в коридоре, чтобы мы могли вместе поесть

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Метки: в мире   добро   животные   интересно   люди   милота   подборка   
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Я тоже своего котейку подобрал на улице. Сидел в траве, шёл дождь, он был мокрый насквозь, подозвал его, он подошёл, я положил его за пазуху и отнёс домой. Кот просто огонь, живу в частном доме, мышей ловит на ура.
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6k
Енот Потаскун 44 минуты назад
А ещё стало модно делать добрые дела, снимать это все на камеру и выставлять в интернет.
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8
Шурман 47 минут назад
Точно сестра ?:)
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Шурман Игорь 5 минут назад
У меня проблемы с негритянскими женщинами :) я просто иногда понять не могу кто это :)
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4k
rutt Час назад
А корона вкурсе что ей нельзя из комнаты выходить?
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