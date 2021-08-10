19 неожиданных примеров совершенства

Если вы в жизни все пытаетесь сделать идеально - вы перфекционист, и это принесет вам в будущем немало трудностей. Но доверьтесь природе и случаю - и они создадут для вас такое совершенство, что вам останется только смотреть и удивляться.

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Пятно на голове кошки идеально вписалось в экран телевизора 0 Источник:

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В протекторе на поидеально она это сделала!дошве ботинка застряла резинка для волос. Но как 0 Источник:

Красная груша и ее идеальная желтая полоса 0 Источник:

"Купила ботинки разного размера, и картинки на коробках идеально совпали" 0 Источник:

Краска сходит со столба, образуя идеальный клетчатый орнамент 0 Источник:

Вода в вазе точно разделилиа на две цветные фракции 0 Источник:

Рисунок на теле пчелы идеально совпал со швом на ботинке 0 Источник:

Защитная сетка на заднем стекое украсила руку совершенным орнаментом 0 Источник:

"Я сделал из монет идеальную двойную спираль!" 0 Источник:

"Двое соседей в один и тот же день возвращают в магазин совершенно одинаковые тумбы под телевизор" 0 Источник:

Лебедята сели в такую ровную цепочку, что хоть на парад! 0 Источник:

"Отблескивая экраном на противоположную стену, мой телевизор создал идеальную палитру фиолетовых оттенков" 0 Источник:

Линька оставила на теле ящерицы идеальную линию медлу старой и новой кожей 0 Источник:

НЕобыкновенный лепесток тюльпана - наполовину красный, наполовину желтый 0 Источник:

Идеальный переход между двумя совершенно не похожими цветами 0 Источник:

Весы идеально вписались в плитку 0 Источник:

"Впервые со мной такое: открыла консервную банку - и ни грамма содержимого не прилипло к крышке!" 0 Источник:

Красно-розовая роза делится цветом на две идеальные половины 0 Источник: