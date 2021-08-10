FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 791 пост • 34 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
19 неожиданных примеров совершенства

19 неожиданных примеров совершенства (20 фото)

Автор:
10 августа 2021 09:27
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: забавно   идеально   интересно   калейдоскоп   картинки   неожиданно   совершенство   создания приолды   
1568
20
Если вы в жизни все пытаетесь сделать идеально - вы перфекционист, и это принесет вам в будущем немало трудностей. Но доверьтесь природе и случаю - и они создадут для вас такое совершенство, что вам останется только смотреть и удивляться.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: забавно   идеально   интересно   калейдоскоп   картинки   неожиданно   совершенство   создания приолды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья 2 часа назад
подписи не идеальны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vfrcbvec Полчаса назад
Ни хрена не понял вот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав Полчаса назад
В чём идеальность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Дмитрий Карнаухов Час назад
Комментарий к фото
Там блин по бокам, продолжение блин рисунка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
пчелы сука... еще скажи осы) неужели сложно шмеля от пчелы отличить? они же совсем разные)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений 35 интересных, но бесполезных историй в картинках 35 интересных, но бесполезных историй в картинках Хорошего должно быть много! Хорошего должно быть много! Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду 15 фотографий с необычного и интересного ракурса 15 фотографий с необычного и интересного ракурса Картинки, которые напомнят вам о том, сколько в жизни удивительного Картинки, которые напомнят вам о том, сколько в жизни удивительного
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

356065



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения
4
86
25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения
Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности
2
47
Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности
﻿
Вот и половил лобстеров: история, которую и врагу не пожелаешь (3 фото)
Вот и половил лобстеров: история, которую и врагу не пожелаешь (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ynews#СССР#фотографии#подборка#олимпиада#дтп#автомир#Украина
#факты#история#люди#животные#прикол#интересное#аварии#позитив#познавательно#актеры
#интересно#кино#Россия#картинки#спорт#новости#автомобили#шоу бизнес#фильм#страна

На что жалуетесь?

Вернуться