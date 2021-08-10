19 неожиданных примеров совершенства

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Если вы в жизни все пытаетесь сделать идеально - вы перфекционист, и это принесет вам в будущем немало трудностей. Но доверьтесь природе и случаю - и они создадут для вас такое совершенство, что вам останется только смотреть и удивляться.
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В протекторе на поидеально она это сделала!дошве ботинка застряла резинка для волос. Но как
"Двое соседей в один и тот же день возвращают в магазин совершенно одинаковые тумбы под телевизор"
"Отблескивая экраном на противоположную стену, мой телевизор создал идеальную палитру фиолетовых оттенков"
"Впервые со мной такое: открыла консервную банку - и ни грамма содержимого не прилипло к крышке!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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