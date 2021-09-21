FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1171 пост • 541 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
16 случаев, когда люди привнесли в интерьер что-то оригинальное

16 случаев, когда люди привнесли в интерьер что-то оригинальное (17 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   интересно   интерьер   креатив   люди   подборка   
80
17

Вы любите украшать дом необычными вещами? Герои подборки поделились оригинальными идеями, которые они привнесли в интерьер.

Обустроить комнату и создать уютный интерьер — это настоящее искусство, в котором нужно учесть множество деталей. Конечно, для этого можно найти профессионального дизайнера, но многие и сами отлично справляются, воплощая собственные оригинальные идеи и привнося в интерьер что-то действительно оригинальное и душевное. Более того, такие люди ещё и других вдохновляют, делясь своими придумками и поделками. Например, вот такими!

Жена раскрасила шкафчик так, что сыну точно понравится

×

Ненужные платы превратились в эффектную карту

Наконец-то завёл такое растение, которое даже я не смогу загубить

Когда не можешь позволить себе оригинального Бэнкси, надо фантазировать

Совместное творчество украшает интерьер и объединяет семью

Сделали эти пуфы вместе с женой — я работал с деревом, а она вязала.

Закончила комод в стиле Гарри Поттера для нашей первой детской

Моей маме 83, и вот таких весёлых лам она сделала на карантине

Вот теперь комната мне нравится!

После переезда не можем много себе позволить, так что оклеили обычный шкаф обоями

Маме было жалко выбрасывать кроватку, которую использовали все её дети и внуки

Нашёлся компромисс — я переделал кроватку в панно с именами всех детей, которые в ней спали.

Старое кресло + старые джинсы = отличный результат

Наша трёхлетка переживала, что Санта не принесёт её подарки, ведь у нас нет камина. Сделали его сами!

Вот такой ленивец у меня получился

Нет, это не оптическая иллюзия, я и правда сама сделала ковёр

Использовала все полученные открытки для украшения детской

Малыш Йода тоже любит Рождество

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: в мире   интересно   интерьер   креатив   люди   подборка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира Любопытные нюансы избирательных систем стран мира 16 удивительных и странных строений со всего света 16 удивительных и странных строений со всего света Доброта делает мир лучше Доброта делает мир лучше 18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам 18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам 15 случаев, когда люди стали свидетелями забавных совпадений 15 случаев, когда люди стали свидетелями забавных совпадений Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

379584



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом
40
146
20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом
30 кратких фактов для разминки мозга
0
49
30 кратких фактов для разминки мозга
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#ynews#факты#СССР#знаменитости#позитив#прикольные#закон
#Юмор#история#Россия#автомобили#фотографии#автомир#кино#порядок#Разное#аварии
#подборка#люди#животные#картинки#дтп#gif#новости#приколы#интересное#государство

На что жалуетесь?

Вернуться