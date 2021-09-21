16 случаев, когда люди привнесли в интерьер что-то оригинальное

Вы любите украшать дом необычными вещами? Герои подборки поделились оригинальными идеями, которые они привнесли в интерьер.
Обустроить комнату и создать уютный интерьер — это настоящее искусство, в котором нужно учесть множество деталей. Конечно, для этого можно найти профессионального дизайнера, но многие и сами отлично справляются, воплощая собственные оригинальные идеи и привнося в интерьер что-то действительно оригинальное и душевное. Более того, такие люди ещё и других вдохновляют, делясь своими придумками и поделками. Например, вот такими!
Жена раскрасила шкафчик так, что сыну точно понравится
Ненужные платы превратились в эффектную карту
Наконец-то завёл такое растение, которое даже я не смогу загубить
Когда не можешь позволить себе оригинального Бэнкси, надо фантазировать
Совместное творчество украшает интерьер и объединяет семью
Сделали эти пуфы вместе с женой — я работал с деревом, а она вязала.
Закончила комод в стиле Гарри Поттера для нашей первой детской
Моей маме 83, и вот таких весёлых лам она сделала на карантине
Вот теперь комната мне нравится!
После переезда не можем много себе позволить, так что оклеили обычный шкаф обоями
Маме было жалко выбрасывать кроватку, которую использовали все её дети и внуки
Нашёлся компромисс — я переделал кроватку в панно с именами всех детей, которые в ней спали.
Старое кресло + старые джинсы = отличный результат
Наша трёхлетка переживала, что Санта не принесёт её подарки, ведь у нас нет камина. Сделали его сами!
Вот такой ленивец у меня получился
Нет, это не оптическая иллюзия, я и правда сама сделала ковёр
Использовала все полученные открытки для украшения детской
Малыш Йода тоже любит Рождество
Источник:
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