20+ идеальных совпадений из жизни, которым обрадуется любой перфекционист

2297
30
Когда две вещи идеально совпали друг с другом - вроде бы незначительное, но очень приятное чувство! Благодаря таким примерам понимаешь, что в мире есть место совершенству - а любой перфекционист обрадуется, увидев эти совпадения. Все эти снимки собраны с форума Reddit.
×
"Мой 5-летний сын умудрился вместить все рулоны в один выдвижной ящик. У меня так никогда не получалось!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда
- Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно
- "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни
- 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце
- Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021
26
Понравилось26
Новости партнёров
А в чем прикол на фотографиях в посте?
Чувствуется, Ваш перфекционизм настолько пострадал от выложенного мной фото, что неделя бессонницы Вам гарантирована.
Хотите, я удалю фото, чтобы не мешать Вам наслаждаться ровными линиями физически вписавшихся в окружающее пространство вещей?
______________________________________________________
Хочется посмотреть фото как у мужика получалось уложить.