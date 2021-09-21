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20+ идеальных совпадений из жизни, которым обрадуется любой перфекционист

20+ идеальных совпадений из жизни, которым обрадуется любой перфекционист (30 фото)

Автор:
21 сентября 2021 13:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: жизнь   идеальные фото   перфекционизм   подборка   совпадение   совпадения   фото   фотографии   
2297
30
Когда две вещи идеально совпали друг с другом - вроде бы незначительное, но очень приятное чувство! Благодаря таким примерам понимаешь, что в мире есть место совершенству - а любой перфекционист обрадуется, увидев эти совпадения. Все эти снимки собраны с форума Reddit.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   идеальные фото   перфекционизм   подборка   совпадение   совпадения   фото   фотографии   
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17  комментариев
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11k
Bill 2 часа назад
Омлет идеально вписался в сковородку
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37k
Олег 16 минут назад
Как нас учили на военной кафедре - Атомная бомба всегда попадает в эпицентр ядерного взрыва
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21k
Inter 41 минуту назад
некоторые подписи фото так и брызжут тупостью, если конечно это писали сами люди, которые делали фото
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18k
Anna Час назад
Комментарий к фото
а не по индивидуальному ли заказу он сделан?
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Ну и нахер картинку повернул?
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29k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Один завод в Китае на все мировые бренды. Не удивлюсь, если грифы из одной доски резаны.
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869
Mowgley 2 часа назад
Хех

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41k
Raush 2 часа назад
С едой и тарелками ничего удивительного. Сковороды, как правило, имеют стандартные размеры, самые ходовые 24 см, 28 см, но есть как больше больше так и меньше. Тарелки тоже делают под эти размеры, так что попасть в размер, тут достаточно несложно.
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37k
Андрей 2 часа назад
Мой 5-летний сын умудрился вместить все рулоны в один выдвижной ящик. У меня так никогда не получалось!
______________________________________________________

Хочется посмотреть фото как у мужика получалось уложить.
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