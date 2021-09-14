22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда

На некоторые фотографии нужно посмотреть дважды, чтобы точно понять, что именно на них происходит. Из-за определенного хитрого ракурса, нужного момента и других обстоятельств, они обманывают наши глаза, или изображают не то, что кажется на первый взгляд. Взглянем на порцию интересных кадров!

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Дерево напоминает человеческую ногу 0 Источник:

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Кажется, что на фото гигантская собака на водопаде - но на деле это всего лишь яма на пляже 0 Источник:

Зубы? Нет, просто болгарский перец белого цвета 0 Источник:

Краска отпала, и получился динозавр 0 Источник:

Спортивные фото - особый вид искусства 0 Источник:

Чур меня! 0 Источник:

Капля масла в воде выглядит как глаз 0 Источник:

Это картина маслом, которую не отличишь от фотографии 0 Источник:

Это не обычный поезд, а отель, сделанный из бывшей жд-станции 0 Источник:

М - магия 0 Источник:

Зубастый дом 0 Источник:

"Иногда я боюсь, что ночью они меня убьют.." 0 Источник:

Эту собаку можно принять за морского монстра 0 Источник:

Как это развидеть? 0 Источник:

"Моя мама отправила мне фото нашего дома. В кадр попала птица, которая.. просто делала свои дела" 0 Источник:

Классные штаны! 0 Источник:

Вся сила - в ракурсе 0 Источник:

А вы видите кошку? 0 Источник:

"Мое панорамное фото немного исказилось. Но мне нравится!" 0 Источник:

Злобный носок 0 Источник:

Человеко-пес 0 Источник: