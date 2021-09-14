22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда

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На некоторые фотографии нужно посмотреть дважды, чтобы точно понять, что именно на них происходит. Из-за определенного хитрого ракурса, нужного момента и других обстоятельств, они обманывают наши глаза, или изображают не то, что кажется на первый взгляд. Взглянем на порцию интересных кадров!
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Кажется, что на фото гигантская собака на водопаде - но на деле это всего лишь яма на пляже
"Моя мама отправила мне фото нашего дома. В кадр попала птица, которая.. просто делала свои дела"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Носок - не злобный, а улыбающийся. Человеко-псов - двое, а не один. Кошку - прекрасно видно сразу. Эти самые "они" нифига не убьют, а вот нашкодить явно собираются. )))
А вот "магию" я и вправду разобрать не могу. Не вижу, в чем фокус... ЫЫЫ! )))