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22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда

22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда (23 фото)

Автор:
14 сентября 2021 18:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные фото   жизнь   интересные фото   обман   оптические иллюзии   подборка   показалось   фото   
621
23
На некоторые фотографии нужно посмотреть дважды, чтобы точно понять, что именно на них происходит. Из-за определенного хитрого ракурса, нужного момента и других обстоятельств, они обманывают наши глаза, или изображают не то, что кажется на первый взгляд. Взглянем на порцию интересных кадров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   жизнь   интересные фото   обман   оптические иллюзии   подборка   показалось   фото   
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2  комментария
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25k
Е-Лена 2 часа назад
И вовсе нет! )))
Носок - не злобный, а улыбающийся. Человеко-псов - двое, а не один. Кошку - прекрасно видно сразу. Эти самые "они" нифига не убьют, а вот нашкодить явно собираются. )))
А вот "магию" я и вправду разобрать не могу. Не вижу, в чем фокус... ЫЫЫ! )))
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225
⛔ Александр ⛔ Час назад
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