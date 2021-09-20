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"А они ещё выступают?": реакция соцсетей на новую экранизацию "Дюны"

"А они ещё выступают?": реакция соцсетей на новую экранизацию "Дюны"

Автор:
20 сентября 2021 17:34
Сообщество : Кино
Метки: Дени Вильнёв   Тимоти Шаламе   герберт   дюна   кино   премьера   фантастика   фильм   
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В конце поста можно проголосовать за лучшую экранизацию культового романа Фрэнка Герберта.
Какая версия "Дюны" Фрэнка Герберта вам больше по душе?
1/1Какая версия "Дюны" Фрэнка Герберта вам больше по душе?

cdn.igromania.ru

Источник:

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Метки: Дени Вильнёв   Тимоти Шаламе   герберт   дюна   кино   премьера   фантастика   фильм   
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7  комментариев
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869
Opliut 49 минут назад
Новый фильм мрачнее, чем фильм 1984г.в., но мне именно этим он и понравился. Всё именно так, как мне представлялось, когда я читал книгу.
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2k
Станнис 21 минуту назад
Fiverknot, чего хотеть от зрителей, если они тупые и что такое книга даже не знают...
касательно реакции - идти и смотреть особого желания нет, хотя интересно... д и мд перечитывал раза 3-4, постоянно находя что то новое, а вот дд так и не смог осилить
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8k
Андрей Ма-С 23 минуты назад
если все это правда, то только из за этого можно сходить. Если авторы не пошли на поводу ныне модной толерастии и не впихивали в фильм пид..ров негров и супергероических баб что бы лишь не обидеть кого ни будь
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34k
Гёз Уленшпигель 37 минут назад
Рыбина и группу Дюна знаю. В остальном.
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873
Fiverknot 41 минуту назад
Многие картинки и сообщения от т.н. зрителей просто тупые. Ну хоть бы книгу хоть краем глаза глянули бы. Хотя во многом это проблема режиссера, что он не предусмотрел некий ликбез в начале фильма для тех кто не в теме.
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1k
No pasaran Час назад
Первый час прошел и не заметил. В конце второго часа стал поглядывать на часы.
Практически, единодушное мнение, что фильм сильно затянут.
На вторую часть пойду.
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28k
Игорь Час назад
Ссылка www.youtube.com
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