"А они ещё выступают?": реакция соцсетей на новую экранизацию "Дюны"

В честь успешного выхода "Дюны" предлагаем вам мемную реакцию соцсетей. Если не смотрели ни один фильм по "Дюне" и не читали роман Фрэнка Герберта, то некоторые приколы будут либо спойлерами, либо просто непонятны. А кто смотрел новую экранизацию, пишите ваши впечатления в комментариях.
Любопытно, что группа получила совё название именно в честь романа Герберта
В русском варианте "Дюны" с Рыбиным в главной роли Стас Барецкий обязательно бы сыграл барона Харконнена
Не забываем очередной актёрский подвиг Кристиана Бейла, потолстевшего на сто тонн ради роли песчаного червя
Кстати, Кристиан Бейл великолепно отыграл свою роль. 10/10#Dune #дюна pic.twitter.com/pACawGfnwB— Френкиньø (@_flArxxx_) September 17, 2021
Русская кибердеревня показала свою "Дюну"
Не говори, что любишь аниме, если не читал мангу
Пусть вас не пугают незнакомые названия и титулы в "Дюне", фильм построен так, что даже самый неподготовленный и невнимательный зритель всё поймёт
"Гарри Поттер"— Вячеслав Тришин (@EgorLetoII) September 17, 2021
- Гарри, ты волшебник!
(Всем всё ясно, колдунство- круто)
"Дюна"
- Пол, ты- Квисатц Хадерах!
Пол и читатели: pic.twitter.com/M3acHKFf1e
Этот тред поможет вам подготовиться к просмотру без спойлеров
Хочу написать небольшой тред по Дюне для тех, кто не читал книгу. Просто моменты, на которые, по-моему, нужно обратить внимание при просмотре.— Матерь горящих жёп (@leni_kotik) September 17, 2021
1. Дюна - это политические игры. Это сражение за Меланж (Спайс, Пряность, Специю), которая является краеугольным камнем в Империи. pic.twitter.com/muKAbYr07n
Источник:
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касательно реакции - идти и смотреть особого желания нет, хотя интересно... д и мд перечитывал раза 3-4, постоянно находя что то новое, а вот дд так и не смог осилить
Практически, единодушное мнение, что фильм сильно затянут.
На вторую часть пойду.