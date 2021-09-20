"А они ещё выступают?": реакция соцсетей на новую экранизацию "Дюны"

Долгожданная экранизация "Дюны" от Дени Вильнёва ("Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049") после нескольких переносов наконец-то в кино. Судя по оценкам и сборам, фильм про червей и специи народу нравится. В США фильм выйдет только лишь 7 октября, а в России "Дюна" уже ставит рекорды. Фильм Вильнёва за первые четыре дня проката в России собрал полмиллиарда рублей. По пандемийным меркам это абсолютный рекорд. В других странах, где начался прокат, "Дюна" тоже на первом месте по сборам.

В честь успешного выхода "Дюны" предлагаем вам мемную реакцию соцсетей. Если не смотрели ни один фильм по "Дюне" и не читали роман Фрэнка Герберта, то некоторые приколы будут либо спойлерами, либо просто непонятны. А кто смотрел новую экранизацию, пишите ваши впечатления в комментариях.