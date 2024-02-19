Полуобнажённая в доспехах: эффектное появление Зендеи на премьере "Дюны"

Многие задались вопросом, как актриса садилась и ходила в туалет в таких доспехах: "Невероятное произведение искусства. Представляю, как трудно в нём сидеть".

"Если Зендея пукнет, то наряд просто запотеет", - написал фантазёр.

"Представьте, как она пукает, а щёки распариваются", - добавил ещё один шутник.

"Ты читаешь мои мысли", - подхватил другой.