Полуобнажённая в доспехах: эффектное появление Зендеи на премьере "Дюны"

27-летняя актриса, обладательница премии "Эмми", поразила публику на премьере "Дюна: Часть вторая" в Лондоне. Стилист Лоу Роуч выбрал для неё смелый и дерзкий образ от Mugler.
Актриса эффектно вышла на красную дорожку в наряде, который Тьерри Мюглер представил на Неделе моды в Париже в 1995 году. Металлические пластины костюма дополнены вставками из оргстекла, обнажающими тело.
Зендея не стала надевать головной убор, который был частью оригинального образа, а сделала пучок и довольно сдержанный макияж. Футуристический образ завершило колье от Bulgari, усыпанное сапфирами и бриллиантами.
Поклонники рассыпались в комплиментах:
"Когда красная дорожка интереснее, чем сам фильм", - написал пользователь соцсети.
Другой добавил: "Если кто-то и может покорить этим нарядом, то только Зендея".
"Она может надеть бумажный пакет, и это всё равно будет смотреться", - согласился третий.
Многие задались вопросом, как актриса садилась и ходила в туалет в таких доспехах: "Невероятное произведение искусства. Представляю, как трудно в нём сидеть".
"Если Зендея пукнет, то наряд просто запотеет", - написал фантазёр.
"Представьте, как она пукает, а щёки распариваются", - добавил ещё один шутник.
"Ты читаешь мои мысли", - подхватил другой.
Вскоре актриса предстала во втором образе - элегантном чёрном платье от Mugler.
Актёрский ансамбль сиквела "Дюны" также продемонстрировал ослепительные наряды.
Сердцеед Тимоте Шаламе надел серебристые брюки в тон доспехам Зендеи.
Флоренс Пью выбрала расшитое блёстками платье с капюшоном. Аня Тейлор-Джой предстала в похожем образе, но в белом цвете.
Первый фильм "Дюна" и его продолжение основаны на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года.
Долгожданный сиквел, режиссёром которого стал Дени Вильнёв, получил множество положительных отзывов после премьеры, состоявшейся в четверг.
"Дюна: Часть вторая" чертовски впечатляет. Вильнёв создал несколько по-настоящему визионерских сцен. Остин Батлер потрясающе сыграл (не говоря уже о гриме). Очень трогательная концовка. Немного затянуто? Да. Забыл ли я на следующий день, что смотрел его? Да. Тем не менее, фильм грандиозный", - написал Грегори Эллвуд из The Playlist.
Редактор Inverse Хоай-Тран Буи назвал фильм триумфом и сказал, что Зендея - звезда.
Изначально премьера сиквела была запланирована на осень прошлого года, но её перенесли из-за забастовки голливудских актёров и сценаристов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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