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Полуобнажённая в доспехах: эффектное появление Зендеи на премьере "Дюны"

Полуобнажённая в доспехах: эффектное появление Зендеи на премьере "Дюны"

Автор:
19 февраля 2024 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Зендея   актриса   дюна   знаменитости   наряд   премьера   фильм   
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27-летняя актриса, обладательница премии "Эмми", поразила публику на премьере "Дюна: Часть вторая" в Лондоне. Стилист Лоу Роуч выбрал для неё смелый и дерзкий образ от Mugler.

Актриса эффектно вышла на красную дорожку в наряде, который Тьерри Мюглер представил на Неделе моды в Париже в 1995 году. Металлические пластины костюма дополнены вставками из оргстекла, обнажающими тело.

Зендея не стала надевать головной убор, который был частью оригинального образа, а сделала пучок и довольно сдержанный макияж. Футуристический образ завершило колье от Bulgari, усыпанное сапфирами и бриллиантами.

Поклонники рассыпались в комплиментах:

"Когда красная дорожка интереснее, чем сам фильм", - написал пользователь соцсети.

Другой добавил: "Если кто-то и может покорить этим нарядом, то только Зендея".

"Она может надеть бумажный пакет, и это всё равно будет смотреться", - согласился третий.

Многие задались вопросом, как актриса садилась и ходила в туалет в таких доспехах: "Невероятное произведение искусства. Представляю, как трудно в нём сидеть".

"Если Зендея пукнет, то наряд просто запотеет", - написал фантазёр.

"Представьте, как она пукает, а щёки распариваются", - добавил ещё один шутник.

"Ты читаешь мои мысли", - подхватил другой.

Вскоре актриса предстала во втором образе - элегантном чёрном платье от Mugler.

Актёрский ансамбль сиквела "Дюны" также продемонстрировал ослепительные наряды.

Сердцеед Тимоте Шаламе надел серебристые брюки в тон доспехам Зендеи.

Флоренс Пью выбрала расшитое блёстками платье с капюшоном. Аня Тейлор-Джой предстала в похожем образе, но в белом цвете.

Первый фильм "Дюна" и его продолжение основаны на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года.

Долгожданный сиквел, режиссёром которого стал Дени Вильнёв, получил множество положительных отзывов после премьеры, состоявшейся в четверг.

"Дюна: Часть вторая" чертовски впечатляет. Вильнёв создал несколько по-настоящему визионерских сцен. Остин Батлер потрясающе сыграл (не говоря уже о гриме). Очень трогательная концовка. Немного затянуто? Да. Забыл ли я на следующий день, что смотрел его? Да. Тем не менее, фильм грандиозный", - написал Грегори Эллвуд из The Playlist.

Редактор Inverse Хоай-Тран Буи назвал фильм триумфом и сказал, что Зендея - звезда.

Изначально премьера сиквела была запланирована на осень прошлого года, но её перенесли из-за забастовки голливудских актёров и сценаристов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Зендея   актриса   дюна   знаменитости   наряд   премьера   фильм   
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16  комментариев
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Нету сисек? Не беда, сделаем из оргстекла!
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26k
Михаил Сметанкин 48 минут назад
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402
Murych 55 минут назад
Какая бездуховность на этом Западе!
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5k
Robin 2 часа назад
Напомнило.
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3k
Егор Попов 2 часа назад
Так и не понял, раскрыта тема или нет? )))
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13k
Sapsan 3 часа назад
А если срочно приспичит по большому?
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35k
Юрий 3 часа назад
Не понял, а что там квадратиком то прикрывать? Ягодицы? На пляжах и более откровенные купальники есть и ничего....
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465
Йожик Юрий 2 часа назад
Твм везде ткань телесного цвета, иначе ричиндалы будут сильно натирать. Присмотритесь - гду пупок?
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7k
Alex 3 часа назад
Если 220 вольт подать на "костюм" весело наверно будет
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