Интересные факты о фильме "Враг мой"

Сегодня я предлагаю вспомнить фантастический фильм, который у нас в кинотеатрах посмотрело более 24 000 000 зрителей. Эта лента называется "Враг мой".
Зарубежная (особенно американская) кинофантастика была довольно-таки редким гостем на экранах советских кинотеатров. "Железный занавес" работал как часы - уже сегодня мы видим, сколько посредственной фантастики Голливуд выпускал в те далекие годы. После первых впечатлений от просмотра на видеокассетах и "кабельном" понимаешь, что не все так хорошо, как могло показаться на первый взгляд и на Лукаса/Спилберга/Кэмерона приходится десятки "ремесленников" от мира кино...
Прежде всего стоит отметить что фильм не имеет оригинального сценария, в основу легла одноименная повесть писателя из США Барри Б. Лонгиера.
Первоначально режиссером проекта был выбран Терри Гиллиам, но у этого известного парня были свои творческие планы, так режиссерское кресло получил Вольфган Петерсон, за плечами которого тогда был удачный детский фильм "Бесконечная история". Ну, а современному зрителю этот режиссер известен прежде всего по фильму "Троя" с Брэдом Питтом с главной роли.
Над фильмом работала не только американская киностудия, но так же Великобритания и ФРГ.
"Враг мой" снимался два раза. Первый раз съемки проходили на одном из архипелагов Исландии. Но после определенного конфликта студии со съемочной группой, когда режиссерское кресло занял Петерсон, съемка началась на другой локации - на киностудии Баварии, где в павильонах были созданы пейзажи далекой планеты.
Согласно сценарию, действие фильма происходит в течении четырех лет - с 2092 по 2096 год.
Роль представителя земной цивилизации сыграл Деннис Куэйд, а образ инопланетянина на экране воплотил малоизвестный актер Луи Госсет.
Часть декораций в "Враг мой" успешно "перекочевало" в кадр из "Бесконечной истории". Действительно - зачем добру пропадать понапрасну?
Композитором проекта стал Морис Жарр, который создал музыкальные темы к таким известным фильмам как "Привидение", "Лестница Иакова", "Безумный Макс 3: Под куполом грома", а так же к сериалу "Сёгун".
Фильм получил бюджет в 40 000 000 долларов, и казалось был просто обречен на успех. Но не все пошло гладко...
В американском прокате "Враг мой" провалился, собрав немногим более 12 000 000 долларов.
Всего фильм прокатывался в двадцати пяти странах мира. И показал наилучшие результаты именно в Советском Союзе...
Почему мы же для домашнего проката "Враг мой" стал провалом? Дело в том, что "Звездные войны" для американского зрителя стали неким стандартом, согласно которому кинофантастика должны быть в жанре action, таким образом фантастика научная или философская (без многочисленных боевых сцен) для основной части посетителей кинотеатров США, стала неинтересной. Собственно, ситуация не изменилась до сих пор - все стало только хуже. Причем, заметно хуже!
Источник:
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хренасе, чел с оскаром...
Помню что для меня он стал анти-советским фильмом. Когда инопланетянин цитировал их духовного лидера, а землянин в ответ по-быстрому вместо этого сослался на Микки Мауса, возникли мысли что как-то наше почитание Владимира Ильича сильно похоже на того самого инопланетянина...
Еще одним анти-советским фильмом стал Козерог-1, когда я не понимал - а как же у них могли такое разрешись снимать, такое анти-американское, причем вплоть до уровня президента?
Вот так Голливуд расшатывал мои почти про-советские убеждения, и скоро от них ничего не осталось...
Помню сцену очень жизненную из фильма, когда инопланетянин дает в первый раз еду... Человек мучается от отвращения, но потом, сжав волю в кулак, жадно хватает и начинает интенсивно жевать. Сцена полна жизни и выживания, деваться некуда, надо есть что есть, иначе капут. Помню, именно эту сцену вспоминал в армии первое время, когда как говорится "еще домашние пирожки не высърал", а в столовой дают такое, на которое ни смотреть нельзя, а нюхать тем более... Так что смело могу сказать, что этот фильм уже как минимум один раз в жизни пригодился...