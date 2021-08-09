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Интересные факты о фильме "Враг мой"

Интересные факты о фильме "Враг мой" (7 фото)

Автор:
09 августа 2021 09:50
Сообщество : Кино
Метки: Враг мой   интересно   кино   факты   фантастика   фильм   фото   
15038
7

Сегодня я предлагаю вспомнить фантастический фильм, который у нас в кинотеатрах посмотрело более 24 000 000 зрителей. Эта лента называется "Враг мой".

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Метки: Враг мой   интересно   кино   факты   фантастика   фильм   фото   
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98  комментариев
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3k
Бакар 15 часов назад
А интересные факты где?
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1k
paulgilbert 22 минуты назад
"образ инопланетянина на экране воплотил малоизвестный актер Луи Госсет"
хренасе, чел с оскаром...
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981
Nameless Час назад
Кажется я знаю, что буду сейчас смотреть))) эх, детство, ностальгия...
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2k
Куронека 2 часа назад
У нас в кинотеатрах он шел еще несколько подрезанный. Полную версию я увидел только после появления компьютеров и DivX.
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7k
Валерий 3 часа назад
Афффтор писал, писал, а потом...забыл что хотел написать и решил, что и так сойдет... Фу таким быть!
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2k
Е24 3 часа назад
Ёшкин кот, я ж на этот фильм бегал в кинотеатр вместо уроков))) Я уже и забыл, что такой фильм был))) Надо бы посмотреть, но боюсь, что того восторга уже не будет...
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6k
mbr 4 часа назад
"Прежде всего стоит отметить что фильм не имеет оригинального сценария, в основу легла одноименная повесть писателя из США Барри Б. Лонгиера." - может быть поэтому фильм такой увлекательный?
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26k
winergy2012 5 часов назад
Чёт вспомнилось.
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2k
Вадим 5 часов назад
Да, помню Заммиса !
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275
Baxmypka 5 часов назад
От книги, как обычно, отличается, но мне понравилось и то и другое. В детстве - фильм, в зрелости книга
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662
luber0206 6 часов назад
Фильм детства. Смотрел в нашем клубе ДК им.Ухтомского,которого к сожалению уже нет.(
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4k
Дмитрий 6 часов назад
Фильм мне понравился. Но был еще один забавный момент.
Помню что для меня он стал анти-советским фильмом. Когда инопланетянин цитировал их духовного лидера, а землянин в ответ по-быстрому вместо этого сослался на Микки Мауса, возникли мысли что как-то наше почитание Владимира Ильича сильно похоже на того самого инопланетянина...
Еще одним анти-советским фильмом стал Козерог-1, когда я не понимал - а как же у них могли такое разрешись снимать, такое анти-американское, причем вплоть до уровня президента?
Вот так Голливуд расшатывал мои почти про-советские убеждения, и скоро от них ничего не осталось...
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585
Андрей 7 часов назад
Смотрел этот фильм с двумя одноклассниками примерно в 92-93 г, 10 класс. Дернули с уроков, треснули 777 и поверх пиво. Чуть не выгнали из зала, один одноклассник болтал безумолку, другому хреново было, по факту смотрел только я, поэтому и запомнил, несколько лет назад долго гугли чтоб найти его, название не знал
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1k
Агафон 7 часов назад
Не смотрел, не имею права судить.
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7k
Bely 7 часов назад
в детстве фильм понравился. наверное потому, что звёздные войны мы смотрели позже. сейчас даже не помню сюжет фильма. а тогда под впечатлением долго ходил
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1k
Froll 7 часов назад
Как и многие смотрел в кинотеатре."Враг мой","Полёт навигатора","Короткое замыкание" смотрел не один десяток раз.
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11k
Элитный тигр 8 часов назад
Смотрел в школе, скажу честно - мне не понравился. Вот на всякие "Роман с камнем" или "Одиночное плавание" ходил раз по 15, на этот фильм ходил разок, и вообще не помню, о чем он...
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10k
Голос Вселенной 8 часов назад
Фильм классный. Из детства. Все собираюсь его пересмотреть и все никак время не найду...
Помню сцену очень жизненную из фильма, когда инопланетянин дает в первый раз еду... Человек мучается от отвращения, но потом, сжав волю в кулак, жадно хватает и начинает интенсивно жевать. Сцена полна жизни и выживания, деваться некуда, надо есть что есть, иначе капут. Помню, именно эту сцену вспоминал в армии первое время, когда как говорится "еще домашние пирожки не высърал", а в столовой дают такое, на которое ни смотреть нельзя, а нюхать тем более... Так что смело могу сказать, что этот фильм уже как минимум один раз в жизни пригодился...
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8k
Kim Martynov 8 часов назад
сколько интересных фактов
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9k
Михаил 8 часов назад
мелким его в кинотеатре смотрел. Щупальца из кратора вселяла ужас ))
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3k
Sam Backet 8 часов назад
Про особенности советского проката, и в частности про "Враг Мой"
Ссылка www.youtube.com
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