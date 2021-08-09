Интересные факты о фильме "Враг мой"

Зарубежная (особенно американская) кинофантастика была довольно-таки редким гостем на экранах советских кинотеатров. "Железный занавес" работал как часы - уже сегодня мы видим, сколько посредственной фантастики Голливуд выпускал в те далекие годы. После первых впечатлений от просмотра на видеокассетах и "кабельном" понимаешь, что не все так хорошо, как могло показаться на первый взгляд и на Лукаса/Спилберга/Кэмерона приходится десятки "ремесленников" от мира кино...







Прежде всего стоит отметить что фильм не имеет оригинального сценария, в основу легла одноименная повесть писателя из США Барри Б. Лонгиера.



