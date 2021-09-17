FISHKINET
Сообщество Юмор 12878 постов • 2717 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами

16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами (17 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кадр   кино   мем   сцена   фильм   
19965
17

Порой фильмы дарят зрителям не только интересные и захватывающие сюжеты, но и запоминающиеся сцены, которые начинают жить своей отдельной жизнью. Перед вами кадры из фильмов и сериалов, которые были настолько хороши, что стали мемами.

Для актёров, прекрасно сыгравших свои роли, есть самые разные награды: от «Оскара» до «Золотого глобуса». Но есть и ещё один способ запомнить гениальные выступления в кино — превратить их в мемы. Такое происходит только с самыми-самыми моментами, попавшими точно в сердечки зрителей.

1. «Властелин колец: Братство Кольца»

×

В фильме персонаж Шона Бина говорит: «Нельзя просто так взять и войти в Мордор. Его чёрные врата охраняют не только орки. Там обитает зло, не знающее сна. Постоянно бдит Великое Око». Мемоделы сократили этот текст до короткого «Нельзя просто взять и…». А дальше фразу уже заканчивают нужными словами.

2. «Звёздный путь»

Персонаж Патрика Стюарта просто приложил руку к лицу, а в итоге стал главным героем мемов о глупости. Фейспалм или рукалицо используют тогда, когда нужно как-то отреагировать на нелепость или глупость.

3. «Мстители»

В фильме про супергероев Роберт Дауни-младший так роскошно закатил глаза, что его тут же сделали героем мемов всех мастей. Отправляют их для того, чтобы красноречиво выразить своё недовольство или несогласие.

4. «Великий Гэтсби»

Леонардо Ди Каприо, поднимающий бокал в одной из сцен фильма, оказался идеальной поздравительной картинкой для людей всех возрастов.

5. «Сообщество»

Сериал «Сообщество» рассказывает о жизни студентов колледжа. Герой мема, преподаватель испанского сеньор Чанг, обнаружил на полу крохотную шпаргалку и пытается найти её владельца. Выражение лица преподавателя оказалось настолько смешным, что его тут же стали использовать в ситуациях, когда нужно описать что-то невероятно маленькое.

6. «Ходячие мертвецы»

Основой для мема стал момент из сериала «Ходячие мертвецы», где отец разговаривает со своим сыном Карлом. К нему добавилась фраза из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл!»

В итоге получился шаблон, где в конце фразы для большей эмоциональности добавляется «Карл».

7. «Криминальное чтиво»

По сюжету фильма герой Джона Траволты приходит в дом персонажа Умы Турман, чтобы отвезти её на ужин. Турман же решила пошутить и спрятавшись, разговаривает с Траволтой с помощью микрофона и колонок. Траволта не может понять, где находится девушка, поэтому недоумённо смотрит по сторонам. Кадр из этой сцены идеально подходит для описания растерянности и непонимания.

8. «50 оттенков серого»

В фильме скромная студентка знакомится с богатым предпринимателем и узнаёт о его тайных увлечениях. Сцена, в которой герой признаётся девушке в своих неожиданных увлечениях, стала поводом для мемов. На рассказ богача о том, что ему нравится, девушка реагирует фразой «Больной ублюдок». Этого словосочетания не было в фильме, но люди решили, что оно идеально сюда подходит.

Поэтому если кто-то признаётся вам, что любит есть селёдку и запивать её кефиром, можете смело слать ему эту картинку.

9. «Поцелуй вампира»

В фильме «Поцелуй вампира» Николас Кейдж скорчил такое лицо, что тут же угодил в мемы. Кадр этого момента используют, когда собеседник сказал что-то настолько очевидное, что просто диву даёшься.

10. «В Филадельфии всегда солнечно»

Если вам нужен мем, описывающий человека, строящего безумные теории, то вот он! Кадр из серии, где один из героев рассказывает всем свою сумасшедшую идею, отлично для этого подходит.

11. «Настоящий детектив»

Мэттью Макконехи, с безумным взглядом затягивающийся сигаретой — идеальная реакция на шокирующие и ужасные новости.

12. «Очень страшное кино 2»

По сюжету священники приехали, чтобы изгнать демона из девушки, но испугались, увидев одержимую. Когда используется этот мем? Тогда, когда нужно отреагировать на что-то действительно мерзкое или пугающее.

13. «Невероятные приключения Билла и Теда»

В одной из сцен фильма Киану Ривз оказывается с такой смесью подозрения и сомнения на лице, что его превращение в мем было вопросом времени. Обычно подписи к этому кадру начинаются с «А что, если…», а дальше уже идёт безумная теория.

14. «Мальчишник в Вегасе»

Персонаж, которого сыграл Зак Галифианакис, отправляется в казино и начинает прикидывать комбинации в голове, чтобы выиграть. В этот момент вокруг него начинают появляться цифры и формулы. Вместе с напряжённым лицом Зака, этот кадр идеально описывает моменты, когда у человека возникают проблемы с математикой или любыми другими расчётами.

15. «Сияние»

Замёрзший Джек Торранс в исполнении Джека Николсона идеально описывает тот момент, когда вам очень холодно. Начиная от отключения воды летом и до осенних дней, когда отопление ещё не включили.

16. «Игра престолов»

Мимика Эмилии Кларк в «Игре престолов» — это отдельный повод для радости зрителей. В одном из эпизодов актриса скорчила такое лицо, что тут же стала героиней мемов. Этот кадр с ней используют, чтобы кого-то передразнить. Для пущего эффекта фразу оппонента нужно переписать «сюсюкающимся» языком.


Не нашли любимый мем из фильма или сериала? Добавляйте его в комментарии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   кадр   кино   мем   сцена   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
14
148
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
148  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
534
кожаный олень 12 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Taxi007 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 5 минут назад
16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемамиПосмотреть
16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 5 минут назад
Не из кино, но, пожалуй, он был первым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
homerchik 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Reynisdrangar 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
noxway Полчаса назад
А мне нравится вот этот (но он не из фильмов, правда))):

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Владимир Сливрилов 41 минуту назад
Приложите кто-нибудь фото Стива Рэмбо из Boy Band что ли))) Мне карма не позволяет пока это сделать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
725
Oort 49 минут назад
Хороший текст к картинкам это хорошо. Плюс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Megalomaniax Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
минодвесп Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ОТДЕЛ К Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
андрей Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins Час назад
А где лохматый мужик за столом разводит руки в стороны из какого фильма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
turyst 2 часа назад
В общем-то, тоже из фильма.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Роман 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
SoveNoKK 2 часа назад
16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемамиПосмотреть
16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария (из 121)
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Знаменитый кадр «вскрытия инопланетянина» продадут за $1,2 млн Знаменитый кадр «вскрытия инопланетянина» продадут за $1,2 млн Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах 10 самых дорогих киносцен в истории 10 самых дорогих киносцен в истории Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

679078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Коза и петух отбили курицу у ястреба
4
94
Коза и петух отбили курицу у ястреба
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
3
243
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
Набирающие популярность в сообществах
Ночные страсти: что делать с кошкой, которая не спит по ночам?
0
14
Ночные страсти: что делать с кошкой, которая не спит по ночам?
15 крутых штуковин, за которые не жалко отдать деньги
0
8
15 крутых штуковин, за которые не жалко отдать деньги
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#автомир#Россия#в мире#авто аварии#сша#фотографии#фильм#Разное
#Юмор#автомобили#прикол#кино#дтп#аварии#история#ynews#новости#Москва
#фото#люди#подборка#факты#картинки#позитив#полиция#интересное#приколы#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться