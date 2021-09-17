16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами

Основой для мема стал момент из сериала «Ходячие мертвецы», где отец разговаривает со своим сыном Карлом. К нему добавилась фраза из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл!»

В итоге получился шаблон, где в конце фразы для большей эмоциональности добавляется «Карл».

7. «Криминальное чтиво»