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"Окропила колесо". Актрисе Юлии Пересильд перед полётом в космос пришлось пописать на автобус

"Окропила колесо". Актрисе Юлии Пересильд перед полётом в космос пришлось пописать на автобус

Автор:
13 апреля 2023 23:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юлия Пересильд   вызов   моча   премьера   примета   традиции   фильм   
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Вообще в этой истории со съемкой фильма "Вызов", премьера которого состоялась 12 апреля, оказалось неожиданно много мочи. Например, ей Пересильд мыла голову на МКС, - сообщает ТГ-канал "НеМалахов".

Космонавты - люди храбрые и очень образованные - без этих качеств в космосе делать просто нечего. Но даже в этой среде, за более чем полвека, появились свои традиции, ритуалы и суеверия. Многие из них берут свое начало от Королева и Гагарина.

Актриса Юля Пересильд, летавшая в космос на съемки фильма, призналась, что ей пришлось ... пописать на автобус:

"О том, что перед полетом надо непременно попи́сать на колесо автобуса, везущего на стартовую площадку, вы наверняка слышали. Я заранее подготовилась. Помочилась, извините, в баночку, а за двадцать минут до входа в ракету окропила колесо", - рассказала актриса.

Дело в том, что "по преданию" Юрий Гагарин, выйдя из автобуса по дороге на космодром, справил малую нужду на заднее правое колесо транспортного средства. Так после него начали поступать и другие покорители космоса. Это уже стало ритуалом - удача в полёте не помешает!

"В этой истории вообще оказалось неожиданно много мочи", - удивляются админы ТГ-канала "НеМалахов", - "Например, ей Пересильд мыла голову на МКС".

"Кто-то вбросил "сенсацию": оказывается, я потратила на МКС всю воду, включая питьевую, поскольку часто мыла голову! - рассказывает актриса, - "Во-первых, на станции вода перерабатывается из урины и конденсата атмосферной влаги, значит, пока на борту происходит жизнедеятельность, засуха исключена, - ответила на слухи Юля, - "Во-вторых, я получала те же двести миллилитров воды, что и все. Хочешь — голову мой, хочешь — другие части тела".

Напомним, 12 апреля, в День космонавтики, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась долгожданная премьера космической драмы «Вызов» режиссера Клима Шипенко с Юлией Пересильд, Милошем Биковичем, Владимиром Машковым и космонавтами Антоном Шкаплеровым, Олегом Новицким и Петром Дубровым в главных ролях.


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Метки: Юлия Пересильд   вызов   моча   премьера   примета   традиции   фильм   
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13  комментариев
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744
ruslan d Час назад
ну слетала и слетала ...
такое бывает порой раз в жизни и то не у каждого .
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29k
Григорий 2 минуты назад
Королева на нее не нашлось. Но мы помним его слова - пока я жив ни одна п.и.зда больше в космос не полетит!
Мужик, сдержал.

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78
Obrval 9 минут назад
Юра! Мы просрали не всё . Традиция писать на колесо сохранилась.
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2k
Икра ежа Полчаса назад
Это была долгожданная премьера? Долгожданная кем? Через госуслуги сообщения были о премьере, так все ждали, что уже забыли..
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4k
Kozlodoev 54 минуты назад
Кино без Безрукова? Как так?
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2k
Lexx 57 минут назад
Через баночку - не зачёт!
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5k
Divergent?!? Час назад
Бредовые "сенсации" нынче в моде. Никуда от них не спрятаться, не скрыться.
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50k
Хельги Час назад
По поводу данного опуса вспомнился древний бородатый ещё совковый анекдот:
автор - а, вы точно охотник?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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