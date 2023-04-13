"Окропила колесо". Актрисе Юлии Пересильд перед полётом в космос пришлось пописать на автобус

Вообще в этой истории со съемкой фильма "Вызов", премьера которого состоялась 12 апреля, оказалось неожиданно много мочи. Например, ей Пересильд мыла голову на МКС, - сообщает ТГ-канал "НеМалахов".
Космонавты - люди храбрые и очень образованные - без этих качеств в космосе делать просто нечего. Но даже в этой среде, за более чем полвека, появились свои традиции, ритуалы и суеверия. Многие из них берут свое начало от Королева и Гагарина.
Актриса Юля Пересильд, летавшая в космос на съемки фильма, призналась, что ей пришлось ... пописать на автобус:
"О том, что перед полетом надо непременно попи́сать на колесо автобуса, везущего на стартовую площадку, вы наверняка слышали. Я заранее подготовилась. Помочилась, извините, в баночку, а за двадцать минут до входа в ракету окропила колесо", - рассказала актриса.
Дело в том, что "по преданию" Юрий Гагарин, выйдя из автобуса по дороге на космодром, справил малую нужду на заднее правое колесо транспортного средства. Так после него начали поступать и другие покорители космоса. Это уже стало ритуалом - удача в полёте не помешает!
"В этой истории вообще оказалось неожиданно много мочи", - удивляются админы ТГ-канала "НеМалахов", - "Например, ей Пересильд мыла голову на МКС".
"Кто-то вбросил "сенсацию": оказывается, я потратила на МКС всю воду, включая питьевую, поскольку часто мыла голову! - рассказывает актриса, - "Во-первых, на станции вода перерабатывается из урины и конденсата атмосферной влаги, значит, пока на борту происходит жизнедеятельность, засуха исключена, - ответила на слухи Юля, - "Во-вторых, я получала те же двести миллилитров воды, что и все. Хочешь — голову мой, хочешь — другие части тела".
Напомним, 12 апреля, в День космонавтики, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась долгожданная премьера космической драмы «Вызов» режиссера Клима Шипенко с Юлией Пересильд, Милошем Биковичем, Владимиром Машковым и космонавтами Антоном Шкаплеровым, Олегом Новицким и Петром Дубровым в главных ролях.
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