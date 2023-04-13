"Окропила колесо". Актрисе Юлии Пересильд перед полётом в космос пришлось пописать на автобус

Космонавты - люди храбрые и очень образованные - без этих качеств в космосе делать просто нечего. Но даже в этой среде, за более чем полвека, появились свои традиции, ритуалы и суеверия. Многие из них берут свое начало от Королева и Гагарина.

Актриса Юля Пересильд, летавшая в космос на съемки фильма, призналась, что ей пришлось ... пописать на автобус:

"О том, что перед полетом надо непременно попи́сать на колесо автобуса, везущего на стартовую площадку, вы наверняка слышали. Я заранее подготовилась. Помочилась, извините, в баночку, а за двадцать минут до входа в ракету окропила колесо", - рассказала актриса.

Дело в том, что "по преданию" Юрий Гагарин, выйдя из автобуса по дороге на космодром, справил малую нужду на заднее правое колесо транспортного средства. Так после него начали поступать и другие покорители космоса. Это уже стало ритуалом - удача в полёте не помешает!