Их станет трое: Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито сыграют в продолжении фильма «Близнецы»

В новой картине у персонажей Шварценеггера и де Вито появится третий утерянный близнец, роль которого исполнит 52-летний темнокожий актер Трейси Морган, снимавшийся в "Шалуне" и "Двойном КОПце".



Съемки "Тройняшек" стартуют в январе в Бостоне. Сам Райтман отмечает, что это будет "картина о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом".