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Их станет трое: Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито сыграют в продолжении фильма «Близнецы»

Их станет трое: Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито сыграют в продолжении фильма «Близнецы» (3 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:17
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер   Дэнни Де Вито   Трейси Морган   близнецы   кино   новости   фильм   
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Продолжение популярнейшей в конце 80-х комедии "Близнецы" с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито запущено в производство. У героев фильма появится третий давно потерянный брат.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   Дэнни Де Вито   Трейси Морган   близнецы   кино   новости   фильм   
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6  комментариев
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96
Трубадур 2 часа назад
И в Голливуде кончились сценарии....
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160
jan 8 минут назад
Негр. Кто бы сомневался
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118
mafar 54 минуты назад
Первый фильм, конечно, был слабеньким. Ни комедийный талант Де Вито, ни героические формы Шварценеггера не смогли спасти квест по поиску матери от скуки повествования. Но кое-какие интересности и перлы в фильме таки были. Чего стоит физиономия Шварца после первого секса, или его реакция на мускулы Сталлоне? Может в сиквеле учтут недоработки и сделают достойный продукт, хотя, выбор на роль третьего брата крутого телевизионного хохмача, но при этом третьерязрядного актера вызывает сомнения в успехе.
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34k
Антон Час назад
Дно решили пробить!
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44k
zloykoyot 2 часа назад
А чёрный брат будет одноногим имбецилом-трансвеститом? Или сейчас БЛМ передавил толерантность и одноногими имбецилами станут Шварц с Денни?
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208k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Нельзя войти дважды в один и тот же фильм.
Я даже смотреть не буду, дабы не испортить впечатление от оригинального фильма.
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