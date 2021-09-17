Их станет трое: Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито сыграют в продолжении фильма «Близнецы»

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Продолжение популярнейшей в конце 80-х комедии "Близнецы" с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито запущено в производство. У героев фильма появится третий давно потерянный брат.
Арнольд Шварценеггер и Дэнни де Вито исполнят главные роли в сиквеле комедии 1988 года "Близнецы", старт съемок которого намечен на следующий год, сообщает Deadline .
Сиквел "Близнецов" получил название "Тройняшки". Его режиссером стал постановщик оригинальной ленты Айван Райтман, за плечами которого работа над такими фильмами, как "Охотники за привидениями", "Фрикадельки" и "Девушки-каннибалы".
Сиквел "Близнецов" получил название "Тройняшки". Его режиссером стал постановщик оригинальной ленты Айван Райтман, за плечами которого работа над такими фильмами, как "Охотники за привидениями", "Фрикадельки" и "Девушки-каннибалы".
В новой картине у персонажей Шварценеггера и де Вито появится третий утерянный близнец, роль которого исполнит 52-летний темнокожий актер Трейси Морган, снимавшийся в "Шалуне" и "Двойном КОПце".
Съемки "Тройняшек" стартуют в январе в Бостоне. Сам Райтман отмечает, что это будет "картина о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом".
Съемки "Тройняшек" стартуют в январе в Бостоне. Сам Райтман отмечает, что это будет "картина о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом".
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Я даже смотреть не буду, дабы не испортить впечатление от оригинального фильма.