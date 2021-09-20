В Благовещенске полуголая модель снялась в фотосессии на фоне храма и разозлила россиян

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Снимки оголенной по пояс девушки с красными волосами вызвали волну недоумения: а другого фона для фото она не нашла?
Продвинутые фотографы считают, что хорошая локация - это 50% успеха снимка. Эта модель, снявшаяся обнаженной на фоне храма Ксении Петербуржской в Благовещенске, видимо, уверена, что в ее случае правильно выбранное место определяет всё. Буквально все. А кого иначе удивить обнаженкой?
В РПЦ уже выступили с осуждением поступка девушки. Её действия назвали пошлыми и непристойными. "Русская церковь, как и все добронамеренные граждане нашего государства, негативно относится к пошлости, разврату, особенно, когда подобное поведение имеет место в тех местах, где оно особенно недопустимо и наиболее провокативно. Ничего хорошего о той девушке, которая позирует в каком-то непристойном виде публично, к сожалению, сказать нельзя. Я думаю, что определение юридической квалификации этого дела находится в сфере видения компетентных органов. Но любой здравомыслящий человек не может приветствовать непристойное поведение в тех местах, которые предназначены для молитвы", - заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Вахтанг Кипшидзе, зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
Фото полуголой модели разлетелись по соцсетям и вызвали жаркие обсуждения.
Реакция соцсетей
Кстати, мнения были полярны. Большинство пользователей Сети уверена, что это фото оскорбительно не только для верующих. Даже агностик не позволит себе подобной выходки, потому что воспитание никто не отменял:
«Никто не умаляет красоты девицы, но видно природа обделила ее кое чем другим. Это НЕ НОРМА».
«Деградация народа , печально!»
«Никто не умаляет красоты девицы, но видно природа обделила ее кое чем другим. Это НЕ НОРМА».
«Деградация народа , печально!»
Другие интернет-пользователи считают, что проблема надумана. И если рассматривать храм как объект архитектуры, то в фотосессии нет ничего запредельного:
«Да вы воспринимайте это здание как красивый объект архитектуры. На это и расчет, и не цепляйте сюда веру. И все будет тогда нормально на ваш взгляд...»
«Да вы воспринимайте это здание как красивый объект архитектуры. На это и расчет, и не цепляйте сюда веру. И все будет тогда нормально на ваш взгляд...»
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Метки: мораль нравственность фото фотомодель фотосессия храм
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Реально, понастроили их везде, фиг сфоткаешься))
А так, холодно же дура, застудишь.