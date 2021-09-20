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В Благовещенске полуголая модель снялась в фотосессии на фоне храма и разозлила россиян

В Благовещенске полуголая модель снялась в фотосессии на фоне храма и разозлила россиян (6 фото)

Автор:
20 сентября 2021 12:17
Сообщество : Жить в России
Метки: мораль   нравственность   фото   фотомодель   фотосессия   храм   
738
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Снимки оголенной по пояс девушки с красными волосами вызвали волну недоумения: а другого фона для фото она не нашла?

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Метки: мораль   нравственность   фото   фотомодель   фотосессия   храм   
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
модель чего, пгастите?
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1k
Любушка 7 минут назад
Почему-то стало модным у определенного круга молодежи обнародовать свою социальную ответственность. Чем ниже, тем круче. Давайте будем отталкиваться от фактов, чтобы не было обид. А по факту, страшненькая девушка с манерами дешевой шалашовки, возомнившая себя неотразимой королевишной. На фоне барака она бы лучше смотрелась, но не было бы такого количества комментариев.
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41k
Raush 10 минут назад
Видимо выскажу непопулярное мнение, но все эти церкви к вере никакого отношения не имеют. Так что оскорбляться тут может только религиозный фанатик, человек же действительно верующий, даже не обратит внимания...
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Попы негодуют: как эта девка посмела показать свои сиски россияненцам? Лучше бы они любовались святыми мощами - засушенными головами, мумиями, костями и прочим тленом.
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23k
SerGProS Полчаса назад
Интересно,что она хотела выразить/передать в этих фото, а то где когда не имеет значения
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14k
Booka1a Полчаса назад
в общем-то меня тоже разозлила. не люблю, когда какие-то незнакомые люди мне факи показывают
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
А че она страшная то такая?
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22k
Андрей 37 минут назад
Чем меньше таких овец обсуждают, тем меньше будет таких фоток. Просто, не обсуждая и не рассуждая, на 15 суток дворы мести!
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7k
Ivan 37 минут назад
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7k
КОСТЯН 40 минут назад
фу пля уродина
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10
VasyaN 41 минуту назад
Не вижу ничего постыдного. Фото на фоне архитектурного сооружения, не более. Она же не зашла туда и даже не находится на территории церкви.
Реально, понастроили их везде, фиг сфоткаешься))
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121k
Игорь 43 минуты назад
Бог как говориться творец. И созданы мы по образу и подобию его. Вот только по равнению с ним дети. И порой не ведаем, что творим.
А так, холодно же дура, застудишь.
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2k
* You All 44 минуты назад
а чего не на фоне мечети,зассала,шлюха?
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10k
Kostick 48 минут назад
странная реакция, отнюдь не оправдывая эту конопатую тушку, которая ничем иным, как только оголением не смогла привлечь к себе внимание - но церковь за забором, никакой религиозной символики не наблюдается. так что обиженкам усердно помолиться, ибо злобой переполнены они.
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