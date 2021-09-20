В Благовещенске полуголая модель снялась в фотосессии на фоне храма и разозлила россиян

Другие интернет-пользователи считают, что проблема надумана. И если рассматривать храм как объект архитектуры, то в фотосессии нет ничего запредельного:

«Да вы воспринимайте это здание как красивый объект архитектуры. На это и расчет, и не цепляйте сюда веру. И все будет тогда нормально на ваш взгляд...»