Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса

Кто эти люди, которые ходят на концерты Бузовой, спросите вы. Как выяснилось, их не так уже и много. В Вологодской области выступления певицы были уже отменены в двух городах. Бузова должна была выступать в Ледовом дворце в Череповце 30 сентября. Однако, организаторы разместили сообщение на странице, пообещав вернуть деньги.

"Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем вам, что концерт Ольги Бузовой, запланированный на 30 сентября в Ледовом дворце отменяется", — отмечается в сообщении, которое распространил Ледовый дворец.

В Вологде тоже отменили концерт и даже объяснили причину. Как выяснилось, организаторы объяснили это "низким потребительским спросом", сообщает vologda-poisk.ru.