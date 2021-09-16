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Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса

Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса (2 фото)

Автор:
16 сентября 2021 11:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   young stars   бузова   концерты   отмена концертов   фото   шоу бизнес   
2937
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Казалось бы, Ольга Бузова дико популярна в России. На её страницу в Instagram подписано 23 миллиона человек. Однако, в Вологде и Череповце концерты Бузовой были отменены из-за низкого спроса.

Кто эти люди, которые ходят на концерты Бузовой, спросите вы. Как выяснилось, их не так уже и много. В Вологодской области выступления певицы были уже отменены в двух городах. Бузова должна была выступать в Ледовом дворце в Череповце 30 сентября. Однако, организаторы разместили сообщение на странице, пообещав вернуть деньги.

"Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем вам, что концерт Ольги Бузовой, запланированный на 30 сентября в Ледовом дворце отменяется", — отмечается в сообщении, которое распространил Ледовый дворец.

В Вологде тоже отменили концерт и даже объяснили причину. Как выяснилось, организаторы объяснили это "низким потребительским спросом", сообщает vologda-poisk.ru.

Чтож, теперь мы знаем, что в Вологодской области живут вменяемые россияне.

Источник:

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Метки: ynews   young stars   бузова   концерты   отмена концертов   фото   шоу бизнес   
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122
Neitron 2 часа назад
Эту новость надо срочно добавить в рубрику, хорошие новости из россии.
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367
Константин 3 минуты назад
Отличная новость!
Спасибо вам Люди!
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2k
Сергей 4 минуты назад
Питер культурная столица!что то я стал сомневаться, Вологда! культурная столица!
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1k
Павел Астахов 4 минуты назад
Прекрасный пост! В Вологде простые люди умнее, чем те, кто притащил ее на роль в спектакле...
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2k
Сергей 7 минут назад
Надо к Берковой попросился.какоето время будет в тренде.
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1k
Р Х 8 минут назад
Разве это плохая новость?
Да это просто праздник какой-то!!! Праздник здравого смысла!
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14k
Господин Уэф 14 минут назад
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24k
Vazari Полчаса назад
Это первый пост про Бузову, в моей жизни, который я плюсанул! Вологда, респект!
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28k
MatveiVainrub Полчаса назад
Где бузовщина не проканала ??? В Вологде где где где ... в Вологде где !!!
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3k
solovei7 51 минуту назад
Надо не отменять, а запрещать всю эту шваль!
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22k
Ваня 52 минуты назад
- ты на бузову пойдешь?..
- нет, не пойду...
- почему???
- да, у меня млядь, ни ружья, ни лицензии!!!
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7k
Maxim 53 минуты назад
Вологда, законодатель здравого смысла !!! Мы с вами !!!
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34k
Антон 54 минуты назад
Перепись идиотов России, их 23 млн. Но судя по новости, еще не все потеряно, есть адекватные люди!
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6k
Alex 55 минут назад
23 миллиона подписчиков - это бред. Накрутки, как обычно. Я вам поясню на простом примере. Я живу в городе с населением около 500 000 человек. Так вот, у нас есть блогеры чисто местного разлива, которых абсолютно никто по всей стране не знает и знать не желает. И у них по 200 000 подписчиков, по 300 000 подписчиков... Якобы. Потому что это фейки и накрутки. Тогда в телефоне у каждого второго должны быть эти самые блогеры. Я кого не спрашиваю - никто на них не подписан. Ну, думаю, молодежь, наверное? У детей и подростков всех своих знакомых спрашиваю - никто не подписан. Мало того. Есть местная газета, у нее тираж 10 000. А подписано на нее вроде бы 450 000! То есть реально все население города, включая глубоких стариков и бессознательных младенцев, и даже некоторые мертвые с городского кладбища.
Отсюда простой вывод - нет ни у кого такого количества подписок, там свои тупые механизмы накрутки подписчиков, которых в реальности в разы меньше. Вот и у Бузовой, я думаю, наберется 2-3 миллиона подписчиков, а остальное - вранье. Никаких реальных 23 миллионов у нее нет. Пока, до свидания...
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497
Дедуля 56 минут назад
Неужели прозрели?
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8k
Rus77 58 минут назад
И слава Богу!
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62
Nane First NameLast 59 минут назад
Хоть один толковый пост от Покемонки
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33k
Опаньки Час назад
23 млн подписчиков ((( Неужели все настолько плохо?
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222
Vadim Balabanov Час назад
Вологда и Череповец делали серьезную заявку на звание культурной столицы России.
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1k
Ян Баян Час назад
Бузова, это шлак.
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10k
котегRUS Час назад
Бузова ?...
а кто это ?
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