Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса

Казалось бы, Ольга Бузова дико популярна в России. На её страницу в Instagram подписано 23 миллиона человек. Однако, в Вологде и Череповце концерты Бузовой были отменены из-за низкого спроса.
Кто эти люди, которые ходят на концерты Бузовой, спросите вы. Как выяснилось, их не так уже и много. В Вологодской области выступления певицы были уже отменены в двух городах. Бузова должна была выступать в Ледовом дворце в Череповце 30 сентября. Однако, организаторы разместили сообщение на странице, пообещав вернуть деньги.
"Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем вам, что концерт Ольги Бузовой, запланированный на 30 сентября в Ледовом дворце отменяется", — отмечается в сообщении, которое распространил Ледовый дворец.
В Вологде тоже отменили концерт и даже объяснили причину. Как выяснилось, организаторы объяснили это "низким потребительским спросом", сообщает vologda-poisk.ru.
Чтож, теперь мы знаем, что в Вологодской области живут вменяемые россияне.
Источник:
Понравилось101
Спасибо вам Люди!
Да это просто праздник какой-то!!! Праздник здравого смысла!
- нет, не пойду...
- почему???
- да, у меня млядь, ни ружья, ни лицензии!!!
Отсюда простой вывод - нет ни у кого такого количества подписок, там свои тупые механизмы накрутки подписчиков, которых в реальности в разы меньше. Вот и у Бузовой, я думаю, наберется 2-3 миллиона подписчиков, а остальное - вранье. Никаких реальных 23 миллионов у нее нет. Пока, до свидания...
а кто это ?