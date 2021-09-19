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Кинематографическая и киберпанковская городская фотография от Фелипе ОА

Кинематографическая и киберпанковская городская фотография от Фелипе ОА (25 фото)

Автор:
19 сентября 2021 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: город   красиво   фото   фотограф   фотографии   
211
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Минималистичные и загадочные городские пейзажи от Фелипе ОА, талантливого фотографа-самоучки, писателя и художника, который в настоящее время живет в Вальдивии, Чили. Фелипе специализируется в основном на городской и уличной фотографии. Он снимает удивительные ночные и городские пейзажи с сюрреалистической атмосферой.
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Метки: город   красиво   фото   фотограф   фотографии   
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