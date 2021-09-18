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12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма

12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма (13 фото)

Автор:
18 сентября 2021 10:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Мыльные оперы   Похлеще   Разыгрывается   драма   жизнь   фото   
3591
13

Порой жизнь преподносит нам такие сюрпризы, которые похлеще любой мыльной оперы. В этом посте вы увидите фотографии, которые рассказывают разные интересные истории. Смотрите далее..

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Метки: Интересные   Мыльные оперы   Похлеще   Разыгрывается   драма   жизнь   фото   
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5  комментариев
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
Для тех, кто придумал совещания с обязательным включением камеры, в аду есть отдельный котёл с трансляцией всех мучений в тимс.
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6k
mbr 18 минут назад
Это разметка для дебилов, и нарисованная дебилами, которые её делали без учёта реального движения и заезда транспорта.
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1k
Viktor 23 минуты назад
Зачем выкинули ? Еще можно пользоваться .
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