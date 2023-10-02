Британские учёные: игра "Камень, ножницы, бумага" пришла к нам из японских борделей

Изначально в неё играли на раздевание.
Известная на всех континентах невинная детская игра, в которую не стесняются играть и взрослые, решая несерьёзные споры, использовалась в качестве прелюдии в японских публичных домах, утверждает британский историк Кэти Чарлвуд.
Изначально это была игра на выпивку и пришла в Японию из Китая в XVII веке. Правила в ней не менялись, но три жеста руками, изображающие различных животных, постоянно претерпевали изменения.
Сначала жители Страны восходящего солнца использовали игру по назначению — играли на выпивку. Но японцы были затейниками уже тогда, решив, что её можно использовать и для других развлечений. Например, чтобы раздевать проституток в борделях.
Однако игра быстро стала популярной и вышла за пределы публичных домов и прочих злачных заведений — взрослые начали играть в неё вместе со своими детьми.
"Она играла огромную роль в досуговой жизни взрослых японцев и в мире детских игр по меньшей мере 250 лет, но претерпела очень значительные изменения, когда из экзотической превратилась в обычную", — пишут авторы книги "Культура Японии через призму досуга", на которую ссылается историк Кэти Чарлвуд.
Чарлвуд добавила, что жест "ножницы" в японской адаптации игры изначально не имел ничего общего с этой швейной принадлежностью, а символизировал срезание одежды. Что ж, спасибо японцам за счастливое детство.
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