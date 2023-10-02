Британские учёные: игра "Камень, ножницы, бумага" пришла к нам из японских борделей

Известная на всех континентах невинная детская игра, в которую не стесняются играть и взрослые, решая несерьёзные споры, использовалась в качестве прелюдии в японских публичных домах, утверждает британский историк Кэти Чарлвуд.

Изначально это была игра на выпивку и пришла в Японию из Китая в XVII веке. Правила в ней не менялись, но три жеста руками, изображающие различных животных, постоянно претерпевали изменения.