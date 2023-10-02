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Британские учёные: игра "Камень, ножницы, бумага" пришла к нам из японских борделей

Британские учёные: игра "Камень, ножницы, бумага" пришла к нам из японских борделей

Автор:
02 октября 2023 12:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   бордели   бумага   история   камень   ножницы   происхождение   раздевание   
1566
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Изначально в неё играли на раздевание.

Известная на всех континентах невинная детская игра, в которую не стесняются играть и взрослые, решая несерьёзные споры, использовалась в качестве прелюдии в японских публичных домах, утверждает британский историк Кэти Чарлвуд.


Изначально это была игра на выпивку и пришла в Японию из Китая в XVII веке. Правила в ней не менялись, но три жеста руками, изображающие различных животных, постоянно претерпевали изменения.

Сначала жители Страны восходящего солнца использовали игру по назначению — играли на выпивку. Но японцы были затейниками уже тогда, решив, что её можно использовать и для других развлечений. Например, чтобы раздевать проституток в борделях.


Однако игра быстро стала популярной и вышла за пределы публичных домов и прочих злачных заведений — взрослые начали играть в неё вместе со своими детьми.


"Она играла огромную роль в досуговой жизни взрослых японцев и в мире детских игр по меньшей мере 250 лет, но претерпела очень значительные изменения, когда из экзотической превратилась в обычную", — пишут авторы книги "Культура Японии через призму досуга", на которую ссылается историк Кэти Чарлвуд.

Чарлвуд добавила, что жест "ножницы" в японской адаптации игры изначально не имел ничего общего с этой швейной принадлежностью, а символизировал срезание одежды. Что ж, спасибо японцам за счастливое детство.

Источник:

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Метки: Япония   бордели   бумага   история   камень   ножницы   происхождение   раздевание   
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48k
Aleksandr Полчаса назад
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Лютый вам Бетховен 51 минуту назад
Британские учёные...
... Их финансируют или они на самообеспечении?
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8k
Nikolay Час назад
Тема игры не раскрыта. Где слайды? Видео?
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39
Patiot Nikolay Полчаса назад
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34k
ACU900 Час назад
Я так и подозревал что британские ученые еще те развратники...
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60k
pynh 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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