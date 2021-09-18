Красиво плыть не запретишь

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Самый большой в мире круизный лайнер Wonder of the Seas прошел ходовые испытания и готовится принять отдыхающих
В следующем году круизный лайнер Royal Caribbean's Wonder of the Seas отправится в первое плавание с пассажирами на борту, а недавно прошли его ходовые испытания. За четыре дня лайнер преодолел расстояние в 1550 морских миль – это около 3000 километров, пройдя часть пути на своей максимальной скорости в 24 узлов (43 км/ч).
Местом стоянки судна станет Форт-Лодердейл в Карибском море. Весной следующего года он покинет Америку и отправится в Европу, чтобы принять на борт пассажиров своего первого круиза. В мае Wonder of the Seas начнет плавать по Средиземному морю: семичасовые круизы свяжут Барселону и Рим с Пальма-де-Майоркой и Капри.
Местом стоянки судна станет Форт-Лодердейл в Карибском море. Весной следующего года он покинет Америку и отправится в Европу, чтобы принять на борт пассажиров своего первого круиза. В мае Wonder of the Seas начнет плавать по Средиземному морю: семичасовые круизы свяжут Барселону и Рим с Пальма-де-Майоркой и Капри.
Длина самого большого круизного лайнера в мире – 362 метра, ширина – 64 метра. На нем 18 палуб и 24 гостевых лифта, он вмещает 6 988 пассажиров и 2300 членов экипажа.
Гостям номеров люкс будут предложены такие удобства, как приподнятая терраса для принятия солнечных ванн, бассейн, бар и интерактивная детская игровая площадка под открытым небом. Кроме того, Wonder of the Seas будет оборудован самой высокой водной горкой в мире и подобием Центрального парка с настоящей растительностью.
Гостям номеров люкс будут предложены такие удобства, как приподнятая терраса для принятия солнечных ванн, бассейн, бар и интерактивная детская игровая площадка под открытым небом. Кроме того, Wonder of the Seas будет оборудован самой высокой водной горкой в мире и подобием Центрального парка с настоящей растительностью.
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Хочешь - захватывай, сгоняй всех заложников в трюм и диктуй условия
Хочешь - топи. Взрывчатку можно заложить заранее
Хочешь - эпидемию на нем устраивай
Тоже ап этом подумал.
Хотя в тех морях где эта посудина ходит, ничего опасного вроде нету.
Ну может Кракен прицепится... Хотя это маловероятно.
Ну да.
Не благодарите.