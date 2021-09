Красиво плыть не запретишь

В следующем году круизный лайнер Royal Caribbean's Wonder of the Seas отправится в первое плавание с пассажирами на борту, а недавно прошли его ходовые испытания. За четыре дня лайнер преодолел расстояние в 1550 морских миль – это около 3000 километров, пройдя часть пути на своей максимальной скорости в 24 узлов (43 км/ч).

Местом стоянки судна станет Форт-Лодердейл в Карибском море. Весной следующего года он покинет Америку и отправится в Европу, чтобы принять на борт пассажиров своего первого круиза. В мае Wonder of the Seas начнет плавать по Средиземному морю: семичасовые круизы свяжут Барселону и Рим с Пальма-де-Майоркой и Капри.