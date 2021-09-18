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Красиво плыть не запретишь

Красиво плыть не запретишь (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2021 16:57
Метки: море   океан   отдых   туризм   
585
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Самый большой в мире круизный лайнер Wonder of the Seas прошел ходовые испытания и готовится принять отдыхающих

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Метки: море   океан   отдых   туризм   
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11k
Bonchyk 6 минут назад
Про коронавирус не забыли?
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52k
parallax 8 минут назад
Очередная мазутная коптилка. Лучше бы сотню круизных парусников построили.
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Costa Concordia тоже наверное хвалили в начале, а он все равно кувыркнулся.
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1
Шурман 38 минут назад
Завтра в 4 утра мне в море , поверьте я иду за удовольствием на 30 узлах , вот такие гробы обхожу стороной .
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4k
livaneth 2 часа назад
Господи, какая мишень шикарная! На выбор:
Хочешь - захватывай, сгоняй всех заложников в трюм и диктуй условия
Хочешь - топи. Взрывчатку можно заложить заранее
Хочешь - эпидемию на нем устраивай
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9k
Атеист 2 часа назад
А дымит то как.., где эти шафки в виде гринписевцев, зеленых и прочих экологов? Или команды тявкать не было?)
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44k
zloykoyot 3 часа назад
Не знаю как кому, но примеры, начиная с Титаника, продолжая Costa Concordia и заканчивая карантином на Diamond Princess, лично мне показывают что это не самый лучший вариант отдыха.
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241
vijilante zloykoyot 2 часа назад
Во-во !
Тоже ап этом подумал.
Хотя в тех морях где эта посудина ходит, ничего опасного вроде нету.
Ну может Кракен прицепится... Хотя это маловероятно.
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241
vijilante zloykoyot Час назад
Гм...
Ну да.
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47k
Albert GER 3 часа назад
только айсберги от него отгоняйте.
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