Где дешевый отдых на море в России?

Благовещенская расположена близ города Анапа, а местные жители говорят: «У трех морей» — Черное море и Витязевский и Кизилташский лиманы. Станица очень небольшая, но имеет все необходимое для отдыхающих, в том числе две базы отдыха. Проблемы с жильем нет вообще. Можно снять комнату в мини-гостинице или в гостевом доме.



Обилие фруктов и овощей здесь так же обеспечено отдыхающим, как и витамин D, солнце тут светит 280 дней в году. Кроме того, в этом месте находится один из крупнейших дайвинг- центров Черного моря. А пляжи тут великолепные, песчаные и тянуться на многие километры. Нет тут проблем и с питанием, а местные вина знамениты на всю Кубань — отличный и недорогой отдых вам обеспечен!