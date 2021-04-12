Где дешевый отдых на море в России?

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В России есть целых 4 моря, где можно найти места для весьма бюджетного отдыха: Черное, Азовское, Каспийское и Балтийское моря.
Бюджетный отдых на Черном море
1. Станица Благовещенская
Благовещенская расположена близ города Анапа, а местные жители говорят: «У трех морей» — Черное море и Витязевский и Кизилташский лиманы. Станица очень небольшая, но имеет все необходимое для отдыхающих, в том числе две базы отдыха. Проблемы с жильем нет вообще. Можно снять комнату в мини-гостинице или в гостевом доме.
Обилие фруктов и овощей здесь так же обеспечено отдыхающим, как и витамин D, солнце тут светит 280 дней в году. Кроме того, в этом месте находится один из крупнейших дайвинг- центров Черного моря. А пляжи тут великолепные, песчаные и тянуться на многие километры. Нет тут проблем и с питанием, а местные вина знамениты на всю Кубань — отличный и недорогой отдых вам обеспечен!
Обилие фруктов и овощей здесь так же обеспечено отдыхающим, как и витамин D, солнце тут светит 280 дней в году. Кроме того, в этом месте находится один из крупнейших дайвинг- центров Черного моря. А пляжи тут великолепные, песчаные и тянуться на многие километры. Нет тут проблем и с питанием, а местные вина знамениты на всю Кубань — отличный и недорогой отдых вам обеспечен!
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2. Поселок Сукко
Сукко входит в состав города Анапа. Из Анапы до Сукко можно добраться на автобусе или на такси. В поселке можно поселиться:
в частном секторе (самый дешевый вариант)
в гостевом доме;
в гостинице/отеле/пансионате (это наиболее дорогой вариант)
Большинство гостиниц расположено далеко от моря. Пляжи – галечные, из развлечений – прогулки на катере, массаж на пляже, катамараны, водные горки, таблетка, банан, есть колесо обозрения, игровые автоматы для детей. В общем, развлечений немного, но есть Кипарисовое озеро, красоты неописуемой. На берегу обустроен пляж, места для отдыха, кафе.
в частном секторе (самый дешевый вариант)
в гостевом доме;
в гостинице/отеле/пансионате (это наиболее дорогой вариант)
Большинство гостиниц расположено далеко от моря. Пляжи – галечные, из развлечений – прогулки на катере, массаж на пляже, катамараны, водные горки, таблетка, банан, есть колесо обозрения, игровые автоматы для детей. В общем, развлечений немного, но есть Кипарисовое озеро, красоты неописуемой. На берегу обустроен пляж, места для отдыха, кафе.
3. Витязево
Находится в 15 километрах от города Анапы. Имеет широкий пляж и мелкий заход, поэтому очень популярен у семей с детьми. Это знаменитый бальнеологический курорт, где лечатся лечебными грязями и минеральными водами. В поселке прекрасно развита туристическая инфраструктура.
Есть аквапарк, дельфинарий, океанариум, парк развлечений «Византия» для детей и взрослых, множество кафе и столовых. И, тем не менее здесь можно найти жилье на любой кошелек: от современных отелей с хорошими спа-комплексами до дешевых гостевых домов, которые размещают в комнатах с удобствами во дворе.
Добраться до Витязево можно даже на самолете. Одноименный международный аэропорт расположен в 9 километрах от поселка.
Есть аквапарк, дельфинарий, океанариум, парк развлечений «Византия» для детей и взрослых, множество кафе и столовых. И, тем не менее здесь можно найти жилье на любой кошелек: от современных отелей с хорошими спа-комплексами до дешевых гостевых домов, которые размещают в комнатах с удобствами во дворе.
Добраться до Витязево можно даже на самолете. Одноименный международный аэропорт расположен в 9 километрах от поселка.
Азовское море
4. Поселок Кучугуры
Поселок находится на Таманском полуострове Краснодарского края. Курорт активно развивается и благоустраивается, природа Тамани чиста, пляжи песочные и мелководные и прекрасно подходят для семей с детьми. Отели и гостевые дома есть на выбор для любого бюджета.
Для спокойного отдыха лучше селиться в бюджетных отелях, расположенных на окраинах поселка. Лечебные грязи на грязевом вулкане Пекла можно посетить совершенно бесплатно, можно побывать на дегустации вин местного завода. Вечером можно весело провести время на дискотеках и пенных вечеринках. С питание проблем также не возникает, есть множество кафе и ресторанов, в которых готовят отличную еду.
Для спокойного отдыха лучше селиться в бюджетных отелях, расположенных на окраинах поселка. Лечебные грязи на грязевом вулкане Пекла можно посетить совершенно бесплатно, можно побывать на дегустации вин местного завода. Вечером можно весело провести время на дискотеках и пенных вечеринках. С питание проблем также не возникает, есть множество кафе и ресторанов, в которых готовят отличную еду.
5. Город Ейск
Курорт подходит для отдыха с детьми, так как пляжи состоят тут из песка, не из гальки. Вода значительно теплее, чем на Черноморском побережье. Для детей здесь очень много развлечений. Есть океанариум, современный аквапарк, дельфинарий. Ейская коса является весьма живописной природной достопримечательностью, и сюда стремятся попасть многие путешественники.
И в самом Ейске есть что посмотреть: музей Поддубного, железнодорожный вокзал, Гостиный двор, Таганрогская набережная, фонтан на улице Свердлова, историко-краеведческий музей и многое другое.
И в самом Ейске есть что посмотреть: музей Поддубного, железнодорожный вокзал, Гостиный двор, Таганрогская набережная, фонтан на улице Свердлова, историко-краеведческий музей и многое другое.
6. Поселок Пересыпь
Расположен в 170 километрах от Краснодара. Поселок славится прекрасными песчаными пляжами. Здесь нет гламурных тусовок и развлечений, присущих раскрученным курортам. Это место для тех, кто ищет спокойный и дешевый отдых вдали от цивилизации. Цены на все гораздо ниже по сравнению с другими курортами.
Из развлечений есть водные аттракционы и развит парапланеризм. Есть грязевые вулканы, можно посетить долину лотосов. Также есть магазины и рынок со всем необходимым.
Из развлечений есть водные аттракционы и развит парапланеризм. Есть грязевые вулканы, можно посетить долину лотосов. Также есть магазины и рынок со всем необходимым.
Каспийское море
7. Дербент и Махачкала
Прекрасное место для семейного бюджетного отдыха. Здесь жаркое лето, теплая и долгая осень. Теплое море, чистый воздух и песчаные пляжи позволят прекрасно отдохнуть. В черте города не стоит останавливаться, лучше это сделать непосредственно на берегу на территории какого-нибудь отеля или турбазы с благоустроенным пляжем.
Тут будет привозной песок, очищенный от мусора и острых ракушек. Вообще место не популярное у туристов, поэтому цены тут на проживание, питание, развлечения гораздо ниже, чем в Краснодарском крае. В этих городах ценят каждого гостя.
Тут будет привозной песок, очищенный от мусора и острых ракушек. Вообще место не популярное у туристов, поэтому цены тут на проживание, питание, развлечения гораздо ниже, чем в Краснодарском крае. В этих городах ценят каждого гостя.
Балтийское море
8. Светлогорск и Зеленоградск
Эти города находится в Калининградской области и летом здесь вполне комфортно. Температура воздуха не поднимается выше 30 градусов, а море может прогреться до 25 градусов.
В Светлогорске климат мягкий, морской, обилие растительности и отсутствие промышленности положительно сказывается на чистоте воздуха. Пляж песчаный, крупнейшим местом для семейного отдыха является «Парк Янтарного периода».
Зеленоградск может похвастаться изумительным пляжем с белоснежным песком. А еще весьма демократичными ценами на жилье. Они, правда, меняются каждый год, поэтому озвучивать их тут не имеет смысла. Кстати, в Светлогорске есть шикарный рынок янтаря, а цены на жилье несколько выше Зеленоградска.
В Светлогорске климат мягкий, морской, обилие растительности и отсутствие промышленности положительно сказывается на чистоте воздуха. Пляж песчаный, крупнейшим местом для семейного отдыха является «Парк Янтарного периода».
Зеленоградск может похвастаться изумительным пляжем с белоснежным песком. А еще весьма демократичными ценами на жилье. Они, правда, меняются каждый год, поэтому озвучивать их тут не имеет смысла. Кстати, в Светлогорске есть шикарный рынок янтаря, а цены на жилье несколько выше Зеленоградска.
Стоить всегда помнить, что лучше заранее приложить усилия для выбора места для летнего отдыха, чтобы не суетиться прямо накануне поездки и не переплачивать за долгожданное путешествие. Ведь на раннее бронирование многие отели или турбазы предлагают очень хорошие скидки, так что отдых получится весьма бюджетным.
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