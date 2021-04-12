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Где дешевый отдых на море в России?

Где дешевый отдых на море в России? (6 фото)

Автор:
12 апреля 2021 09:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Недорогой отдых на море   Россия   море   недорогой отдых   отдых   отпуск   путешествие   
914
6
В России есть целых 4 моря, где можно найти места для весьма бюджетного отдыха: Черное, Азовское, Каспийское и Балтийское моря.
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Метки: Недорогой отдых на море   Россия   море   недорогой отдых   отдых   отпуск   путешествие   
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13  комментариев
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
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1. Южный берег Баренцева моря
2. Южный берег Белого моря
3. Южный берег Карского моря
4. Южный берег моря Лаптевых
5. Южный берег Восточно-Сибирского моря
6. Южный берег Чукотского моря
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* You All Час назад
на чёрное не приезжайте,вы тут нахер никому не нужны со своей грязью и свинством
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163
Гепатит С * You All 19 минут назад
Ну а вы нахер никому не нужны со своей канализацией на пляжах, ценами, кидками, и горбоносыми.
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216
Михаил Час назад
Я стесняюсь спросить, а Японское море Вы куда дели? Базы отдыха в Владивостоке, Находке и т.д?
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4k
Sanar Михаил 6 минут назад
Точно, мы отдыхали пару раз в пос. Витязь Приморского края в домиках на базе а второй раз дикаряме на полуострове Гамова, отлично там крупные города приморья и рядом не стоят.
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4k
tamin 2 часа назад
1. Про пункт 1. Реально топовое место для дайвинга. Минус-обустройство 0 целых 0 десятых. Вообще ничего нет. Очередной бред. Лучшее место в мире для обучения дайвингу, и такое не подготовленное.
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