30 достопримечательностей Анапы, которые стоит посмотреть

1.
2.
Маяк в Анапе
Восстановлением этой достопримечательности занялись в 1955 году. Восьмигранная белая башня маяка с широкими черными полосами расположена на берегу, а прожектор возвышается над уровнем моря на 43 метра. Маяк является символом Анапы.
Его фотографируют для туристических открыток, а местные художники изображают на своих картинах. От подножья маяка открывается живописный вид на Черное море и горы, окутанные легкой дымкой. Это одно из самых романтических мест города. Именно отсюда многие туристы бросают в море монетку, в надежде вновь посетить этот гостеприимный курорт.
Адрес: Маяк Анапский, Анапа, Краснодарский край, Россия.
3.
Музей «Горгиппия»
Свое имя музей получил по названию античного города, бывшего 2 тысячи лет назад оплотом Боспорского царства. Именно на месте древней Горгиппии раскинулась сегодня современная Анапа.
Экспозиция музея насчитывает свыше 50 тысяч экспонатов, обнаруженных при археологических раскопках древнего городища.
Здесь найдено множество античных предметов: скульптур, амфор, монет, утвари, украшений, орудий труда. Они дают наглядное представление о жизни наших предков на территории древнего города.
Вторая часть экспозиции представляет собой археологический музей под открытым небом.
4.
Археологический музей
Фундаменты этих зданий можно увидеть, посетив раскопки, которые являются частью экспозиции музея «Горгиппия». Этот археологический музей является единственным в стране музеем-раскопом под открытым небом.
Раскопки древних кварталов протянулись здесь на несколько километров. Проезжая часть древнего города была мощеной, вдоль жилых домов обустроены тротуары, а территория обнесена крепостными стенами. Посетив музей, можно прикоснуться к давней истории и составить представление, каким был античный город во времена своего расцвета.
Адрес: Анапский археологический музей Горгиппия, Набережная улица, Анапа, Краснодарский край, Россия.
5.
Набережная Анапы
Набережная облицована гранитом, украшена фонарями необычной формы, фонтанами и скульптурами. Повсюду радуют глаз творения ландшафтных дизайнеров – клумбы и фигурные цветочные композиции. В этом популярном месте сконцентрирована жизнь города-курорта, которая кипит и днем, и ночью.
Прогуляться по набережной приятно в любое время. Буквально в нескольких шагах от этой прогулочной зоны расположены многие достопримечательности, центральный пляж, аттракционы и музеи. На набережной находятся развлекательные заведения, кафе, рестораны и сувенирные магазины. Отсюда открывается прекрасный вид на маяк и Черное море с пришвартованными кораблями.
Адрес: Набережная ул., 2, Анапа, Краснодарский край, Россия, 353440.
6.
Аквапарк «Золотой пляж»
В нескольких тематических зонах расположена масса аттракционов с удобной планировкой. Детские аттракционы находятся в зоне «Остров сокровищ». Для самых маленьких обустроены спуски «Малая пена» и «Дракоша». Дети постарше с удовольствием спускаются с горок «Удав» и «Спираль».
Этот уголок развлечений и активного отдыха придется по душе отдыхающим всех возрастов. Здесь все идеально продумано для отдыха с детьми, но и взрослые не будут скучать. Каждый из аттракционов дарит море ярких впечатлений. Для самых отчаянных аквапарк предлагает спуск с экстремальных горок «Камикадзе» и «Черная дыра». Здесь можно просто позагорать, лежа в шезлонге около бассейна, и перекусить в кафе.
Адрес: Аквапарк «Золотой пляж», улица Гребенская, Анапа, Краснодарский край, Россия.
7.
Бугазская коса
Практически 5 месяцев в году в этих местах дует сильный ветер, привлекая любителей дикой природы, серфинга и кайтсерфинга. Идеально чистая вода, мелководье и постоянный ветер – ради этого на Бугазскую косу приезжают туристы.
Местные условия подходят как для новичков, которые пробуют свои силы на мелководье лимана, так и для профессионалов – они покоряют волны Черного моря.
Для начинающих серфингистов и дайверов открыты несколько школ. Здесь можно попробовать свои силы под руководством опытных инструкторов или пройти целый курс обучения. Любители дикого отдыха на косе окажутся практически в спартанских условиях. Ценители комфорта могут остановиться на относительно благоустроенной территории, где работают пансионаты, гостиницы и кафе.
Адрес: Бугазская Коса, Краснодарский край, Россия.
8.
Водопад Жемчужный
Горный ручей, берущий начало высоко в горах, бежит по живописным склонам. Его называют Водопадным, а вода в нем холодная даже в летний зной и такая чистая, что ее можно пить. Всю свою красоту водопад демонстрирует весной – в это время, когда в горах тает снег и идут дожди, он наиболее полноводен.
Его особенность в том, что он падает со скалы сразу на пляж, откуда буквально через несколько метров стекает в море. Водопад Жемчужный находится на территории заповедника «Утриш». К нему проложены экологические пешие маршруты, которые проходят по необычайно красивым местам, среди редких растений и реликтовых сосен.
Адрес: Жемчужный Водопад, Анапский, Краснодарский край, Россия.
9.
Немо дельфинарий
В дельфинарии проходят увлекательные и динамичные представления, которые будут интересны как детям, так и их родителям. Среди дрессированных «артистов» – моржи, дельфины, морские котики и львы.
Удивительные животные демонстрируют захватывающие трюки, высокие прыжки и даже танцевальные движения. После окончания представления посетители могут общаться с животными, плавать с дельфинами и фотографироваться с ними. Дельфинарий также оказывает дополнительные услуги: здесь можно посетить сеансы дельфинотерапии и погрузиться в бассейн к дельфинам с аквалангом.
Адрес: Немо дельфинарий, Пионерский проспект, Анапа, Краснодарский край, Россия.
10.
Шоу «Рыцарский турнир»
В этом сооружении расположен комплекс развлечений, который возвели для проведения конно-трюковых шоу и рыцарских турниров. Пройдя в замок, туристы становятся свидетелями настоящего сражения, которое устраивают воины в боевых доспехах. Кульминацией шоу является турнир на копьях. Поединки рыцарей чередуются с выступлениями скоморохов и цирковых артистов.
В паузах между представлениями можно осмотреть экспозицию камеры пыток, а инквизитор в черной рясе проведет увлекательную экскурсию. У ворот замка туристы могут наблюдать, как ремесленники изготавливают гончарные изделия. Гости шоу могут попробовать себя в кузнечном деле, стрельбе из лука и арбалета, покататься верхом, утолить голод в средневековой таверне и приобрести на память сувениры.
Адрес: Замок «Львиная голова», улица Советская, Сукко, Краснодарский край, Россия.
11.
Источник Феодосия Кавказского
Источник находится в райском уголке, в окружении старых деревьев. Сюда приезжают, чтобы набрать святой воды, ощутить покой и умиротворение. Добраться до этого места, расположенного у поселка Горный, можно самостоятельно или в составе экскурсии. Рядом с источником находится пасека, где можно продегустировать и приобрести понравившийся сорт меда.
Адрес: Пустынь Феодосия Кавказского, Новороссийск, Россия.
12.
Мыс Панагия
Сегодня скалистые берега мыса Панагия привлекают не просто любителей дикого отдыха, а настоящих экстремалов. Здесь нет дров, отсутствуют источники пресной воды, а в непогоду невозможно проехать по грунтовой дороге. Тем не менее, сюда ежегодно отправляются команды аквалангистов, чтобы попытаться найти руины храма на морском дне. Однако пока эти поиски не увенчались успехом.
Адрес: Мыс Панагия, Краснодарский край, Россия.
13.
Океанариум «Риф»
Посетители океанариума могут рассмотреть в непосредственной близости, за стеклами аквариумов, красоту подводного мира. Подсветка и музыкальное сопровождение создают особую атмосферу, которая настраивает на созерцательный лад. На сопроводительных табличках можно прочитать подробную информацию о каждом из обитателей океанариума, среди которых тропические рыбы, скаты, акулы, осьминоги и морские звезды.
Адрес: Океанариум «Риф», Анапа, Краснодарский край, Россия.
14.
Парк Ореховая Роща
Парк облагородили и открыли для отдыхающих в совершенно новом виде. Здесь появились новые деревья, выложенные плиткой тропинки и огромное количество кустов роз. Во время цветения розовых кустов парк наполняется утонченным ароматом, который источают тысячи бутонов разных форм и оттенков.
Для детей здесь есть игровая площадка с горками, каруселями и лесенками. К услугам отдыхающих надувные аттракционы, прокат велосипедов и электромобилей, фонтан с подсветкой. В парке часто проходят концерты, выставки, мастер-классы и различные праздники. Здесь гораздо меньше туристов, чем в городском парке или на набережной, поэтому «Ореховую рощу» можно рекомендовать любителям пеших прогулок и отдыхающим с детьми.
Адрес: Парк Ореховая Роща, Анапа, Краснодарский край, Россия.
15.
Корабль-памятник «Алые паруса»
Наверное, нет такого туриста, который бы не привез из Анапы фотографии на фоне этого интересного арт-объекта. Создатели памятника не упустили ни одной детали: трепещущая на ветру ярко-красная материя парусов, капитанский мостик со штурвалом, настоящие канаты из пеньки… Воссоздано даже море, по которому плывет корабль – его роль выполняет яркая цветочная клумба.
Адрес: Корабль-памятник «Алые паруса», Набережная улица, Анапа, Краснодарский край, Россия.
16.
Памятник отдыхающему в Анапе
Этот памятник не останется незамеченным отдыхающими, ведь он расположен практически у входа на центральный пляж. 8-метровая скульптура изображает мужчину, прикрытого белой ковбойской шляпой. Каждый сезон эта композиция претерпевает небольшие изменения: вместо песка может быть галька, зеленый газон или цветы.
Адрес: Памятник Отдыхающему Туристу, Набережная улица, Анапа, Краснодарский край, Россия.
17.
Поющие фонтаны в Анапе
Удивительная гармония света, воды и музыкальных композиций вызывает восторг у многочисленных зрителей. В кульминационные моменты струи фонтана поднимаются на высоту 15 метров! Завораживающее шоу сопровождается музыкой разных жанров: от классики до джаза. Ежедневное вечернее шоу можно посмотреть с 22 до 23 часов. Музыкальные фонтаны работают в теплое время года – с мая по октябрь.
Адрес: Фонтан, улица Крымская, Анапа, Краснодарский край, Россия.
18.
Улица Горького в Анапе
Из транспорта здесь встречаются только велорикши и красный паровозик на электротяге. На улице, которая тянется на 2 км, расположены аттракционы, цветники, множество магазинов, торговых центров, сувенирных лавок, кафе и ресторанов. Улица Горького хороша в любое время, а вечером, когда включается разноцветная иллюминация, туристов здесь бывает не меньше, чем на Центральной набережной.
Адрес: Улица Горького, Анапа, Краснодарский край, Россия.
19.
Утришский дельфинарий
Это одно из самых посещаемых туристами мест. Здесь можно посмотреть незабываемые выступления морских животных, которые прыгают через обруч, играют с мячом и даже рисуют. Шоу могут одновременно увидеть 1200 зрителей. Туристам демонстрируют свои таланты белухи, морские львы и котики. Желающие могут поплавать с дельфинами в сопровождении инструктора и приобрести на аукционе рисунки, сделанные животными.
Адрес: Утришский Дельфинарий, улица Утришская, Сукко, Краснодарский край, Россия.
20.
Собор Онуфрия Великого в Анапе
В начале нашего века храм был восстановлен и возвращен верующим. Эта действующая церковь – исключительно важное место, ведь Святой Онуфрий является покровителем города Анапы. Сюда приходят, чтобы обрести духовные силы, попросить исцеления от болезней, избавиться от видимых и невидимых недругов. Сегодня этот храм является центром духовной жизни города, при нем действует воскресная школа и православная библиотека.
Адрес: Собор Онуфрия Великого в Анапе, Соборная улица, Анапа, Краснодарский край, Россия.
21.
Храм Серафима Саровского
Многие туристы включают посещение этой церкви в свой маршрут. Интерьер храма выглядит очень аскетично, будто подчеркивая черты характера святого Серафима Саровского. Люстра церкви выполнена из деревянных брусков с коваными деталями, а дневной свет проникает в помещение через цветные витражи. При храме действуют две воскресные школы, библиотека и молодежное объединение.
Адрес: Церковь Серафима Саровского, улица Маяковского, Анапа, Краснодарский край, Россия.
22.
Парк имени 30-летия Победы
Это место обязательно посещают все гости Анапы, ведь именно через парк пролегает большинство дорог, ведущих к пляжу. Здесь на славу потрудились ландшафтные дизайнеры, оформив оригинальные цветочные композиции, обустроив зеленые газоны и клумбы. В парке есть своя Аллея Славы деятелей культуры и искусства, работают выставки и музеи, проходят выступления музыкальных ансамблей и танцевальных коллективов. Отдельная зона выделена под ряды с сувенирной продукцией.
Адрес: Парк имени 30-летия Победы, улица Горького, Анапа, Краснодарский край, Россия.
23.
Долина лотосов под Анапой
В июле и августе над поверхностью воды, сплошь заросшей огромными зелеными листьями, распускаются великолепные розовые цветы. В это необыкновенно красивое место можно попасть с экскурсией на катере.
Он прокладывает свой путь по узкой водной тропинке среди густых зеленых зарослей и возвышающихся над ними роскошных цветов. Лучшее время для посещения долины лотосов – раннее утро, когда рассеивается туманная дымка, бутоны раскрываются, а на лепестках появляются капли росы.
Адрес: Долина Лотосов, Дубовый Рынок, Краснодарский край, Россия.
24.
Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
В те времена шампанское здесь производили под руководством французских экспертов, а поставлялась эта продукция только для царского двора и придворной аристократии.
Сегодня любителям винного туризма предоставляется шанс посмотреть, как производится и хранится продукция, проникнуться атмосферой подземных погребов и продегустировать шесть сортов местного вина. На экскурсии по заводу рассказывают о выращивании винограда и каждом из этапов производства. В фирменном магазине предлагается широкий ассортимент вин, созданных на территории завода.
Адрес: Центр Винного Туризма Экскурсии На Завод, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, Россия.
25.
Винзавод «Саук-Дере»
Таким образом, создаются уникальные условия для хранения вин, коньяков, бренди и других алкогольных напитков. Здесь хранится уникальная коллекция из 82 тысяч бутылок, собранных в конце 80-х годов прошлого века.
На завод «Саук-Дере» водят экскурсии, во время которых можно узнать много интересного об истории виноделия и секретах приготовления вина, а также попробовать разные сорта. Опытные экскурсоводы рассказывают историю завода и показывают винные погреба. Это целая система галерей длиной 1,5 км, которые находятся в бывших шахтах на глубине 23,5 метра. При заводе действует магазин, где можно приобрести фирменную продукцию по оптовым ценам.
Адрес: Агрофирма Саук-дере, пос, улица 60 лет Образования СССР, Саук-Дере, Краснодарский край, Россия.
26.
Парк живой природы «ДоДо».
Территория была создана как целостная среда, а ее разработчики позаботились о том, чтобы даже ландшафт доставлял эстетическое удовольствие. Туристы едут сюда, чтобы прогуляться по тропинкам, наблюдая жизнью верблюдов и кенгуру, лемуров и сурикатов, обезьян и страусов.
Поднявшись на мостик у красивого пруда, можно не только увидеть пеликанов, уток и гусей, но и покормить некоторых птиц с рук. Особенно радуются такой возможности дети. На территории парка функционирует конно-спортивный клуб, где можно посмотреть на лошадей и научиться кататься верхом. Любители фотографироваться смогут найти множество красивых ракурсов для новых фотографий.
Адрес: Парк живой природы «До — До», улица Курганная, Натухаевская, Краснодарский край, Россия.
27.
Дино-парк «Рекс».
В парке находятся копии динозавров, выполненные в натуральную величину из специального эластичного материала. Средняя длина такой модели составляет 30 метров, а высота может достигать 7 метров. Интерес для туристов вызывает не только удивительное сходство моделей с древними ящерами, жившими миллионы лет назад.
Представленные в парке фигуры – это настоящие роботы, которые могут двигаться и издавать звуки. Атмосфера динопарка позволяет погрузиться в совершенно другую эпоху. Дети будут в восторге от игры в палеонтологов: на территории парка установлены две большие песочницы, в которых можно попытаться раскопать кости динозавров.
Адрес: Дино-парк «Рекс», Набережная улица, Анапа, Краснодарский край, Россия.
28.
Русские ворота в Анапе
Само сооружение, в котором имелось трое ворот и семь бастионов, до наших дней не сохранилось. Остались только одни ворота, которые называют Русскими. Они были возведены в 1783 году и отреставрированы в 1996 году.
Посещение этого историко-архитектурного памятника включено в большинство экскурсионных маршрутов по Анапе. Слушая рассказ экскурсовода, можно только представить мощь этого форпоста. Протяженность стен крепости составляла 3 км, а их высота достигала 8 метров. Предположительно, перед стенами был вырыт ров. Сегодня Русские ворота находятся на улице Пушкина, возле парка 30-летия Победы.
Адрес: Русские Ворота, Анапа, Краснодарский край, Россия.
29.
Парк-музей занимательных наук «Эйнштейниум»
Анапский «Эйнштейниум» входит в сеть развлекательных музеев науки, расположенных во многих городах страны. Их целью является популяризация науки среди молодежи: в игровой и увлекательной форме гости музея могут постигать основы физики и смежных с ней наук.
Посетителям этого научно-развлекательного музея разрешено взаимодействовать с каждым из выставленных экспонатов: трогать, нажимать на кнопки, проводить эксперименты в соответствии с инструкциями.
В первую очередь этот музей ориентирован на детей, но даже сопровождающие их взрослые с большим удовольствием и интересом участвуют в научных опытах, тестируют механизмы и фотографируют полученные результаты. Неизменный интерес вызывает песочная анимация, представление «Театра молний», различные научные шоу и мастер-классы.
Адрес: Парк-музей занимательных наук «Эйнштейниум», улица Крымская, Анапа, Краснодарский край, Россия.
30.
Парк «Солнечный остров» в Анапе
Попав на его территорию, посетители погружаются в особую сказочную атмосферу. Особенно завораживающе аттракционы смотрятся в вечернее время, когда зажигается разноцветная иллюминация.
Парк «Солнечный остров» – одно из популярных мест отдыха с детьми, которое работает в теплое время года. Здесь будет интересно не только малышам, но и сопровождающим их взрослым, которые тоже могут прокатиться на аттракционах. Дизайн территории создает ощущение сказки и позволяет посетителям погрузиться в мир беззаботного и счастливого детства.
Адрес: Солнечный остров, Пионерский проспект, Анапа, Краснодарский край, Россия.
Источник:
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