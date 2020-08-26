30 достопримечательностей Анапы, которые стоит посмотреть

8.

Водопад, расположенный в окрестностях Анапы, считается настоящий природный жемчужиной этих мест. Но свое название он получил не поэтому. Стремительный поток, несущий свои воды с 5-метровой высоты, разбивается о камни и распадается на белые капли, которые переливаются на солнце как жемчуг.



Горный ручей, берущий начало высоко в горах, бежит по живописным склонам. Его называют Водопадным, а вода в нем холодная даже в летний зной и такая чистая, что ее можно пить. Всю свою красоту водопад демонстрирует весной – в это время, когда в горах тает снег и идут дожди, он наиболее полноводен.



Его особенность в том, что он падает со скалы сразу на пляж, откуда буквально через несколько метров стекает в море. Водопад Жемчужный находится на территории заповедника «Утриш». К нему проложены экологические пешие маршруты, которые проходят по необычайно красивым местам, среди редких растений и реликтовых сосен.



Адрес: Жемчужный Водопад, Анапский, Краснодарский край, Россия.