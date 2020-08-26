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30 достопримечательностей Анапы, которые стоит посмотреть

30 достопримечательностей Анапы, которые стоит посмотреть (30 фото)

Автор:
26 августа 2020 08:31
Сообщество : Путешествия
Метки: анапа   где отдохнуть   красота   море   отдых   пляж   природа   что посмотреть   
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Анапа – не только знаменитый морской курорт с живительным воздухом и целебными грязевыми источниками. Это город с богатой древней историей. Для большинства туристов исторические и современные достопримечательности Анапы оказываются приятным бонусом к оздоровительному или пляжному отдыху.

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Метки: анапа   где отдохнуть   красота   море   отдых   пляж   природа   что посмотреть   
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1  комментарий
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158
Алекс Кай 4 минуты назад
Хорошая попытка Росстуризм,но нет.Вы покажите гостиницы и цены,а также море в которое сливаются стоки канализации.
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