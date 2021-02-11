Под водой: крутейшие фото с конкурса Underwater Photographer of the Year 2021

Недавно объявили победителей ежегодного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year. Жюри конкурса сделало выбор из тысяч снимков-участников, и в этом посте - лучшие из лучших. Победителем этого года признали снимок чернопёрых рифовых акул от фотографа Рене Капоццолы из США.
Победитель конкурса - снимок черноперых рифовых акул у берегов Французской Полинезии. Фотограф Renee Capozzola, США
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Исполинская акула поедает планктон у берегов острова Колл в Шотландии. Фотограф Mark Kirkland, Великобритания
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