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В Токио появился необычный корабль в виде застёжки

В Токио появился необычный корабль в виде застёжки (7 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 08:44
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   лодка   море   проекты   токио   туризм   фото   япония   
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На этой неделе по токийской реке Сумида будет плавать необычный корабль "Застежка-молния". Разработанный японским художником Ясухиро Судзуки, корабль стал частью выставки дизайн-проектов DESIGNART Tokyo 2020. Художник придумал уникальный дизайн, когда смотрел вниз на Токийский залив из окна самолета.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   лодка   море   проекты   токио   туризм   фото   япония   
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Едондер пуп 8 минут назад
Только расстегивать может, незачет))
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