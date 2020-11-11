В Токио появился необычный корабль в виде застёжки

На этой неделе по токийской реке Сумида будет плавать необычный корабль "Застежка-молния". Разработанный японским художником Ясухиро Судзуки, корабль стал частью выставки дизайн-проектов DESIGNART Tokyo 2020. Художник придумал уникальный дизайн, когда смотрел вниз на Токийский залив из окна самолета.
Идея необычного корабля принадлежит японскому художнику Ясухиро Судзуки. Он придумал этот дизайн, когда смотрел вниз на Токийский залив из окна самолета. Наблюдая за кораблями, скользящими по воде, он думал о том, что они как будто они разделяют воду (точно так же, как застежка-молния разделяет куртку). Он решил развить свою идею дальше, создав 9-метровый корабль.
Так и появился Zip-Fastener Ship - на этой неделе его представят на выставке дизайн-проектов DESIGNART Tokyo 2020. Благодаря хромированному корпусу и продуманным деталям, кораблик действительно выглядит как молния. Кроме того, токийская река Сумида традиционно была границей между древними провинциями Мусаси и Симуса, поэтому корабль-молния является визуальным напоминанием об этом разделении.
"Этот корабль создает на сверкающей водной поверхности гладкой реки Сумиды всплески и волны. Он разделяет реку, как молния разделяет, например, куртку. Когда он будет курсировать по реке, это будет настоящее искусство," - говорят участники художественного проекта Sumida River Sumi-Yume.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии
- В доме японского почтальона обнаружили около 24 000 недоставленных писем
- Тем временем в Испании: два часа в очереди ради места на пляже
- В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами
- Спасти любой ценой: собака плавала в течение 11 часов, чтобы спасти своего хозяина
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...