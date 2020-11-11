В Токио появился необычный корабль в виде застёжки

Идея необычного корабля принадлежит японскому художнику Ясухиро Судзуки. Он придумал этот дизайн, когда смотрел вниз на Токийский залив из окна самолета. Наблюдая за кораблями, скользящими по воде, он думал о том, что они как будто они разделяют воду (точно так же, как застежка-молния разделяет куртку). Он решил развить свою идею дальше, создав 9-метровый корабль.