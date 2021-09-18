Грибы нужно срезать или выкручивать?

С удивлением узнал о том, что у грибников есть библия: это книжка «Третья охота» Владимира Солоухина. Коричневая такая, с «поганкой» и кляксой на форзаце. Все советские дети учили ее наизусть на уроках грибоведения. Там однозначно написано: «Да, грибы теперь основательно изучены. Знаем, что грибница похожа на белую паутину. Знаем, что, когда берешь грибы, лучше их срезать ножом, нежели выдирать с корнем.
Потому что грибница разрушается и такое собирание, если уж не уходить от яблок, похоже на то, как если бы вместо того, чтобы аккуратно сорвать яблоко, мы обламывали большой сучок». Точно, точно, помню мне так и говорили.
Однако, все далеко не так безобидно и однозначно, как может показаться.
Сторонники срезания оперируют постулатом, который уже сформулировал выше Солоухин. Чтобы грибница плодоносила, ее нежелательно травмировать, вырывая грибы. Которые, как мы помним, являются лишь плодовыми телами огромного «организма», находящегося в земле.
Еще имеется такой аргумент: «Мой отец срезал, дед срезал, прадед срезал, прапрадед срезал, прапрапрадед срезал!». Забавно, но тут тоже (у обеих сторон) в ходу образ яблони и отломанных веток.
Доводы Выкручивателей тоже просты и понятны. Там также присутствует пресловутая яблоня: срывая плод, мы же вряд ли выкорчуем все дерево. Значит, все нормально.
Некоторые говорят о вреде срезания: они полагают, что обрубок ножки привлекает грибных мушек и других насекомых, их личинки поедают плоть. А еще гниющая ножка может спровоцировать гниение грибницы.
Наивно думать, что это сугубо наша война, по запросу cutting or picking можно посмотреть, как полыхает этот мир в своих языковых капсулах. И даже поучаствовать.
Что ж там за грибница такая, что ее можно повредить, потянув за гриб?
Разумеется, в детстве мы видели какие-то схематические картинки мицелия в учебнике за шестой класс — буйные подземные заросли.
И разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью. Взрослый мир жесток.
Никакой грибницы не существует, так и знайте. Ее придумала наша биологичка. Гриб просто торчит из земли. Максимум — едва заметные белые прожилки в земле. Будем считать, что это она.
Специалисты утверждают, что для грибницы вообще нет разницы, срежете вы гриб или сорвете. Это относится, пожалуй, ко всем местным съедобным грибам. Для нас разница есть. Глупо же оставлять в земле две трети ножки — а так часто и случается, когда вы срезаете подберезовик, подосиновик или белый.
Впрочем, бывают ситуации, когда срезание может вас (или близких) убить. А вырвав гриб с «корнем», спасетесь.
— Это актуально для тех, кто собирает сыроежки. — Зеленую разновидность можно спутать с бледной поганкой. Это вполне реально, даже мой отец, грибник с огромным стажем, как-то принес ее. Хорошо, что заметили. Дело в том, что, обрезая ножку, вы можете уничтожить важные признаки бледной поганки — мешочек у основания и «воротничок». Кстати, в этом году их почему-то огромный урожай получился.
В общем по итогу говорят, что вырывание грибов никак не влияет на урожайность. Что угодно влияет, а это — нет:
— Белка и кабан не срезают же… Я имею возможность много лет наблюдать за разными участками леса, знаю, что и под какой конкретно елкой вырастает. От того, что я срываю эти грибы, они не перестают появляться там каждый сезон., говорят специалисты.
В схватки с апологетами ножа тоже собственно вступать не стоит:
— А зачем? Если человек по каким-то причинам привык срезать грибы, нет оснований ему мешать. Кстати, версия о том, что оставшийся в земле кусок ножки может повредить грибнице, — это тоже миф. Личинки и слизни с одинаковым успехом едят и целые грибы. Гниение — естественный процесс, с которым организмы умеют справляться, если это надо. В конце концов, если гриб не съеден, он с таким же успехом сгниет.
А у вас какое мнение?
Источник:
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