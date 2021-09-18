FISHKINET
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото... Чем отличаются девочки от женщин Чем отличаются девочки от женщин 12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма 12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России 20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом 20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах Как носорог с машинками решил поиграть Как носорог с машинками решил поиграть Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик? Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик? Международная федерация гимнастики назвала сальто именем спортсмена Никиты Нагорного Международная федерация гимнастики назвала сальто именем... Блудницы в Древней Греции Блудницы в Древней Греции Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально... Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно Гифки Гифки Фотоподборка Фотоподборка
Грибы нужно срезать или выкручивать?

Грибы нужно срезать или выкручивать? (5 фото)

Автор:
18 сентября 2021 16:04
Метки: выкручивать   грибы   срезать   
502
5

С удивлением узнал о том, что у грибников есть библия: это книжка «Третья охота» Владимира Солоухина. Коричневая такая, с «поганкой» и кляксой на форзаце. Все советские дети учили ее наизусть на уроках грибоведения. Там однозначно написано: «Да, грибы теперь основательно изучены. Знаем, что грибница похожа на белую паутину. Знаем, что, когда берешь грибы, лучше их срезать ножом, нежели выдирать с корнем.

Потому что грибница разрушается и такое собирание, если уж не уходить от яблок, похоже на то, как если бы вместо того, чтобы аккуратно сорвать яблоко, мы обламывали большой сучок». Точно, точно, помню мне так и говорили.

Однако, все далеко не так безобидно и однозначно, как может показаться.


Сторонники срезания оперируют постулатом, который уже сформулировал выше Солоухин. Чтобы грибница плодоносила, ее нежелательно травмировать, вырывая грибы. Которые, как мы помним, являются лишь плодовыми телами огромного «организма», находящегося в земле.

Еще имеется такой аргумент: «Мой отец срезал, дед срезал, прадед срезал, прапрадед срезал, прапрапрадед срезал!». Забавно, но тут тоже (у обеих сторон) в ходу образ яблони и отломанных веток.

×

Доводы Выкручивателей тоже просты и понятны. Там также присутствует пресловутая яблоня: срывая плод, мы же вряд ли выкорчуем все дерево. Значит, все нормально.

Некоторые говорят о вреде срезания: они полагают, что обрубок ножки привлекает грибных мушек и других насекомых, их личинки поедают плоть. А еще гниющая ножка может спровоцировать гниение грибницы.

Наивно думать, что это сугубо наша война, по запросу cutting or picking можно посмотреть, как полыхает этот мир в своих языковых капсулах. И даже поучаствовать.

Что ж там за грибница такая, что ее можно повредить, потянув за гриб?

Разумеется, в детстве мы видели какие-то схематические картинки мицелия в учебнике за шестой класс — буйные подземные заросли.

И разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью. Взрослый мир жесток.

Никакой грибницы не существует, так и знайте. Ее придумала наша биологичка. Гриб просто торчит из земли. Максимум — едва заметные белые прожилки в земле. Будем считать, что это она.


Специалисты утверждают, что для грибницы вообще нет разницы, срежете вы гриб или сорвете. Это относится, пожалуй, ко всем местным съедобным грибам. Для нас разница есть. Глупо же оставлять в земле две трети ножки — а так часто и случается, когда вы срезаете подберезовик, подосиновик или белый.

Впрочем, бывают ситуации, когда срезание может вас (или близких) убить. А вырвав гриб с «корнем», спасетесь.

— Это актуально для тех, кто собирает сыроежки. — Зеленую разновидность можно спутать с бледной поганкой. Это вполне реально, даже мой отец, грибник с огромным стажем, как-то принес ее. Хорошо, что заметили. Дело в том, что, обрезая ножку, вы можете уничтожить важные признаки бледной поганки — мешочек у основания и «воротничок». Кстати, в этом году их почему-то огромный урожай получился.

В общем по итогу говорят, что вырывание грибов никак не влияет на урожайность. Что угодно влияет, а это — нет:

— Белка и кабан не срезают же… Я имею возможность много лет наблюдать за разными участками леса, знаю, что и под какой конкретно елкой вырастает. От того, что я срываю эти грибы, они не перестают появляться там каждый сезон., говорят специалисты.

В схватки с апологетами ножа тоже собственно вступать не стоит:

— А зачем? Если человек по каким-то причинам привык срезать грибы, нет оснований ему мешать. Кстати, версия о том, что оставшийся в земле кусок ножки может повредить грибнице, — это тоже миф. Личинки и слизни с одинаковым успехом едят и целые грибы. Гниение — естественный процесс, с которым организмы умеют справляться, если это надо. В конце концов, если гриб не съеден, он с таким же успехом сгниет.

А у вас какое мнение?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: выкручивать   грибы   срезать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Клёст 2 часа назад
У грибника с ножом больше шансов донести свою добычу до дома...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Час назад
Прабабушка учила выкручивать, дед(её сын) учил "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита"... Дед с другой стороны учил выкручивать, но строго "против часовой", а бабушке(жена его) было пох.., рвать, крутить, резать... На урожайность грибов в Костромской, Калужской, и Ивановской областях эти способы добычи никак не отразились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
doker Час назад
Если я за грибами с ножом пойду - меня не поймут ни в одном магазине.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ACU900 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах 10 самых интересных фактов о грибах 10 самых интересных фактов о грибах
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1810570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные фотографии 1990 -х
1
73
Интересные фотографии 1990 -х
Коза и петух отбили курицу у ястреба
4
94
Коза и петух отбили курицу у ястреба
Набирающие популярность
Осенние «побочки»: как справиться с межсезонными недомоганиями?
1
8
Осенние «побочки»: как справиться с межсезонными недомоганиями?
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
0
37
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фото#автомобили#автомир#приколы#история#позитив#прикольные#аварии
#интересно#подборка#животные#факты#Москва#СССР#в мире#прошлое#Разное#знаменитости
#люди#Россия#картинки#фотографии#полиция#ynews#дтп#авто аварии#gif#истории

На что жалуетесь?

Вернуться