Грибы нужно срезать или выкручивать?

Потому что грибница разрушается и такое собирание, если уж не уходить от яблок, похоже на то, как если бы вместо того, чтобы аккуратно сорвать яблоко, мы обламывали большой сучок». Точно, точно, помню мне так и говорили.



Однако, все далеко не так безобидно и однозначно, как может показаться.

Сторонники срезания оперируют постулатом, который уже сформулировал выше Солоухин. Чтобы грибница плодоносила, ее нежелательно травмировать, вырывая грибы. Которые, как мы помним, являются лишь плодовыми телами огромного «организма», находящегося в земле.



Еще имеется такой аргумент: «Мой отец срезал, дед срезал, прадед срезал, прапрадед срезал, прапрапрадед срезал!». Забавно, но тут тоже (у обеих сторон) в ходу образ яблони и отломанных веток.