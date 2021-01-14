Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах

30-летний житель американского штата Небраска был доставлен в больницу после того, как его семья заметила, что парень ведет себя немного странно и, похоже, совсем нездоров...
Как говорится в одном исследовании, опубликованном в Журнале Академии консультационной психиатрии, у этого мужчины было биполярное расстройство первого типа, и врачи обнаружили, что он не принимал предписанные ему лекарства, в результате чего пережил серию маниакальных и депрессивных эпизодов.
Семья пациента рассказала, что во время одного из обострений он начал искать способы уменьшить потребление опиоидов. И прочел о том, что псилоцибин - вещество, содержащееся в "волшебных" галлюциногенных грибах - можно использовать для лечения тревожности и депрессии. В частности, исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что псилоцибин помогал онкологическим больным, страдающим приступами депрессии. Правда, он ни разу не предназначен для инъекций...
Семья пациента рассказала, что во время одного из обострений он начал искать способы уменьшить потребление опиоидов. И прочел о том, что псилоцибин - вещество, содержащееся в "волшебных" галлюциногенных грибах - можно использовать для лечения тревожности и депрессии. В частности, исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что псилоцибин помогал онкологическим больным, страдающим приступами депрессии. Правда, он ни разу не предназначен для инъекций...
Американец взялся за самолечение: сварил порцию тех самых грибов и профильтровал бульончик через ватный тампон, а потом сделал себе его инъекцию.
Через пару дней мужчина почувствовал сильную усталость, у него началась рвота кровью, диарея и желтуха. Обнаружив его в таком состоянии, родня отправила парня в больницу.
Через пару дней мужчина почувствовал сильную усталость, у него началась рвота кровью, диарея и желтуха. Обнаружив его в таком состоянии, родня отправила парня в больницу.
И там после серии анализов врачи обнаружили, что грибы начали расти в его кровеносной системе! Что привело к повреждению печени и почек пациента и довело его до отказа части органов. Больного пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, и очищать его кровь от токсинов.
"Сам себе доктор" провел в стационаре 22 дня, и ему прописали принимать после выписки еще два антибиотика и противогрибковый препарат...
"Сам себе доктор" провел в стационаре 22 дня, и ему прописали принимать после выписки еще два антибиотика и противогрибковый препарат...
А вот один ирландец лечился от болей в спине так: полтора года вводил себе внутривенно сперму
Казалось бы, в век высоких технологий народная медицина не должна приносить вред. Но как оказалось, не все умеют гуглить. Житель Ирландии вводил себе в вены собственную сперму, пытаясь таким образом избавиться от боли в спине...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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