Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах

Как говорится в одном исследовании, опубликованном в Журнале Академии консультационной психиатрии, у этого мужчины было биполярное расстройство первого типа, и врачи обнаружили, что он не принимал предписанные ему лекарства, в результате чего пережил серию маниакальных и депрессивных эпизодов.



Семья пациента рассказала, что во время одного из обострений он начал искать способы уменьшить потребление опиоидов. И прочел о том, что псилоцибин - вещество, содержащееся в "волшебных" галлюциногенных грибах - можно использовать для лечения тревожности и депрессии. В частности, исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что псилоцибин помогал онкологическим больным, страдающим приступами депрессии. Правда, он ни разу не предназначен для инъекций...