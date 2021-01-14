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Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах

Американец хотел полечиться волшебными грибами, а те проросли в его венах (3 фото + 1 гиф)

Автор:
14 января 2021 20:56
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: американец   больница   вены   врачи   грибы   инфекция   медицина   расстройство   
1006
4
30-летний житель американского штата Небраска был доставлен в больницу после того, как его семья заметила, что парень ведет себя немного странно и, похоже, совсем нездоров...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: американец   больница   вены   врачи   грибы   инфекция   медицина   расстройство   
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8  комментариев
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6k
Pillin Alex 24 минуты назад
А тревожность прошла?
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Руслан Новак 6 минут назад
Это ж что за грибы такие живучие, их вариш а им пофиг.
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−8
Hffggfdff 10 минут назад
А кто это видел?
Да тот ваш, с деревянным глазом
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8k
MakDag 12 минут назад
Чтобы на теле проросли грибы, достаточно долго не мыться.
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Sergei Ogarkov 15 минут назад
Проросли свареные грибы за пару дней. Если бы все было так просто как в этой фантазии мы бы уже обросли этими грибами.
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34k
parallax 16 минут назад
Какой хитромудрый америкашка. Думал грибки будут себе расти в крови, а он будет под вечным кайфом.
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13k
vikklu 19 минут назад
Один идиот этот бред придумал, другой запостил.
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