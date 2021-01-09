26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты

Если вы не знали, сообщаем - царство грибов самое многочисленное на планете. Именно они главные участники в деле создания всего сущего, именно он правящая элита нашего мира, без них нам каюк, точно вам говорю.
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Агарикус, Лиственничная губка (Fomitopsis officinalis). Кстати очень ценны, редкий лекарственный гриб, за которым буквально гонка во всем мире
Ежовик (или ежевик) гребенчатый (Hericium erinaceus) — гриб семейства герициевых порядка сыроежковых. Обезьянья голова, львиная грива - съедобный, но редкий гриб
Gliophorus psittacinus, Гигроцибе пёстрая широко известный как поганка попугая или восковая шапка попугая
Microstoma floccosum является разновидностью чашеобразного гриба семейства Sarcoscyphaceae
А это очень молодой мухомор. Еще немного и его красная в белую точечку шляпка появится на свет
Полипоры - это группа грибов, которые образуют большие плодовые тела с порами или трубками на нижней стороне
Авторский пост
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