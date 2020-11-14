Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции

Правительство РФ приравняло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а подраздел "Продукция семеноводства овощных культур" дополнен пунктами, касающимся мицелия грибов (грибница), в частности, в отношении тепличных шампиньонов.
В данный момент времени деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведённой и переработанной ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. В то же время деятельность, не связанной с сельхозпроизводством, облагается ставкой в 20%.
Грибы отсутствовали в перечне сельхозпродукции, что, по мнению союза, создавало неравные условия для производителей грибов с другими производителями сельхозпродукции, пояснил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей России (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
"Плодоовощной союз в 2019 году обратился в Минсельхоз РФ об отнесении грибов к сельскохозяйственной продукции (в части налогообложения), рады, что наша инициатива была поддержана", - сказал Глушков.
Осталось напомнить, что как сообщает издание The Bell, зятю премьер-министра Михаила Мишустина Александру Удодову принадлежит на 70% одна из крупнейших российских компаний - производителей грибов «Грибная радуга».
При участии Удодова «Грибная радуга» довольно интенсивно развивалась в последние годы: если в 2017 году активы компании составляли 1,6 млрд рублей, то в 2018 году уже 4,3 млрд рублей, а выручка увеличилась со 197 млн рублей до 974 млн рублей. В 2017 году компания заплатила 11 млн рублей налогов, в 2018 году — 45 млн рублей. За 2019 год сведений найти не удалось.
Источник:
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А вот учёные до сих пор не знают к чему отнести грибы, к животным, или растениям.
Определились хоть – теперь это овощи!
Гугл не пропалил.