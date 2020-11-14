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Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции

Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции (3 фото)

Автор:
14 ноября 2020 05:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: грибы   кабмин   налоги   нулевая ставка   политика   производители   россия   сельхозпродукция   
3402
3

Правительство РФ приравняло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Метки: грибы   кабмин   налоги   нулевая ставка   политика   производители   россия   сельхозпродукция   
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22  комментария
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323
Андрей 4 часа назад
Главное закон бахнуть?

А вот учёные до сих пор не знают к чему отнести грибы, к животным, или растениям.

Определились хоть – теперь это овощи!
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323
Tony Banano 14 минут назад
Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукцииПосмотреть
Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции
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4k
Olga Raudis Полчаса назад
Причем тут зять или не зять? Закон призван стимулировать грибоводство как одну из отраслей сельхозпродукции. Везде в Европе это так.
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6k
Barachek_Obachek 56 минут назад
Больше проблем нет в стране как делами зятя заниматься
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6k
Doomer 57 минут назад
Это чего, теперь плесень - сельскохозяйственная продукция и за её разведение надо налог платить?
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48k
stabskapitan Час назад
Интересно, хоть кто нибудь из комментаторов до конца статью дочитал???
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9k
BaZiL-44 stabskapitan Полчаса назад
я.и сразу просветление пришло."ах вот оно штоо!!вот оно как!"
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289
Ярослав 2 часа назад
Собрал ведро грибов в лесу, приехал с ним в налоговую, отсидел очередь , потом взвесили, выписали бумагу, что собрал столько то сельхоз продукции , потом выдали бумагу на оплату в ближайшем отделении Сбера.....
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6k
Alex Ярослав Час назад
Какая налоговая? Ты незаконно проник в чужое сельхозугодье, где не сеял, не удобрял, не выращивал овощи, нагло собрал урожай и унёс домой, а то и на рынок или пункт приёма для личного обогащения. В тюрягу тебя, а не в налоговую!
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289
Ярослав 18 минут назад
А что за суки минусят, отзовитесь.....
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560
Кукулькан 2 часа назад
Мишустин наделил грибы статусом сельхозпродукции
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253
Георгий Павлович 2 часа назад
Фото в посте с псилоцибиновыми грибами сорта Golden Ticher))
Гугл не пропалил.
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2k
NIS 3 часа назад
Надо же как- то кормить удодов ...
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3k
ишты 4 часа назад
Я начинаю скучать об Альхене из "12 стульев" - он был застенчивый воришка, а эти ничего не стесняются. Ладно бы грибы подешевели на 20%, но ведь они только подорожают...
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6k
waffentrager 4 часа назад
Грибы овощи?? Очередной бред мишутки, впрочем, ничего нового.
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101
Вадим waffentrager 3 часа назад
Ну не стройматериалы же?
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3k
Алексей Куликов waffentrager 43 минуты назад
Пшеница овощи?
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2k
neutrino 4 часа назад
Совпадение.
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15k
Lynx 7 часов назад
Делянки с реликтовым лесом давнёхонько переводят в землю сельхозназначения. А по нашим законам выращивать деревА там запрещено. Представь - пустое, никомуненужное поле, а кроме сельхоз культур там быть ничево недолжно. Таков закон. Так и рубят, что одни лишь щепки и довольный кхитай.
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