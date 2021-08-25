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Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона

Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона (15 фото)

Автор:
25 августа 2021 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   грибники   грибной сезон   грибы   подборка   прикол   
1478
15

Самые отчаянные любители грибов открыли сезон в конце лета. Дальше будет жара... ну вы же понимаете, о чём речь?!

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Метки: Юмор   грибники   грибной сезон   грибы   подборка   прикол   
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14  комментариев
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−22
Шурман 58 минут назад
В прошлую среду поехали с женой по грибы , она мне говорит будет сильный дождь я говорю да фигня опять покапает минут 5 и все , сели в машину приехали на место , пол часа ходьбы по старым местам это 2 корзины белых и подосиновиков , короче жена говорит давай высыпем в багажник и поедем на второе место , приехали ходим грибов дофига и вот ее карканья про дождь сбылись , к машине шли мокрые до трусов но довольные . Я обожаю собирать грибы но перерабатывать их это еще та мука .
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−22
Шурман 6 минут назад
Кунгс , я обычно еду на 45тый км , от тебя из Риги это дальше у вас и так под Адажи мест хватает , на 45том это направление талси примерно 10-11 км от места гибели Цоя .
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752
Игорь Меншиков 10 минут назад
Не хожу т.к. плохо разбираюсь в них, не хочу потом смотреть телевизор по ковру, и это в лучшем случае
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490
Alexander Kolesnikov 16 минут назад
Надо снять с неё юбку и хорошо прожарить.
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56k
pynh Полчаса назад
Грибочкам из заголовка еще рано.
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3k
Kungs Полчаса назад
А вот это я возле адажского полигона (что под Ригой) собирал...
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13k
alexis 40 минут назад
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17k
Егор 43 минуты назад
"С криками: "А ты их сажал!?" набил грибнику морду..." (с)
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2k
Тупняк 49 минут назад
Напасть случилась какая-то! Город, где я живу, находится в лесу. Один лес лиственный, другой сосновый. И ни в одном нет грибов! Они кончились. Тесть рассказывает, что в 20КМ от нас люди в лесу устраивают столпотворения, как в Москве на новый год и вытаскивают грибы полными корзинами. А у нас три маслёнка, да восемь поганок...
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