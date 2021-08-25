Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона

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Самые отчаянные любители грибов открыли сезон в конце лета. Дальше будет жара... ну вы же понимаете, о чём речь?!
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Совпадение? Не думаю!
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Выливать понемногу под подходящими старыми деревьями.
Я сажала белые просто выплёскивая очистки после заготовки грибов.
Но это, как мне кажется, дельный ролик.