Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках

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Эти удивительные "существа" населяют нашу планеты везде, где только можно. Они играют важнейшую роль в экосистеме планеты, являются индикаторами состояния экологии и выполняют свою, хоть и маленькую, но очень полезную роль для всего сущего
Все лишайники представляют собой колонии существующих в симбиозе грибов и водорослей, а также цианобактерий
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Их медленный рост не позволяет им конкурировать с другими растениями, поэтому они живут в самых труднодоступных местах
Лишайники не живут без влаги, однако если воды нет и лишайник высох, он может затем возродиться в более благоприятных условиях
Известно возрождение лишайника, пролежавшего в гербарии 40 лет
Многие виды лечебны. Например в Древней Греции они использовались для лечения лёгочных заболеваний.
Благодаря высокому содержанию усниновой кислоты, иногда до 10 процентов от массы многие лишайники обладают свойствами антибиотиков, анальгетиков.
Pilophorus acicularis, широко известный как лишайник "спичка дьявола", является разновидностью лишайника в семействе Cladoniaceae.
Лишайники не боятся ни кислоты, ни щелочи, ни ультрафиолетового излучения Солнца в избыточном количестве
Лишайники встречаются почти во всех экосистемах, где они играют важную роль в круговороте воды и питательных веществ, а также в чередовании растительности в почве, скалах и поверхностях земной коры
Современные экологи используют лишайники в качестве “индикаторов” состояния окружающей среды в той или иной местности. Эти организмы очень чувствительны к малейшим изменениям, и все они сразу отражаются на их состоянии
При повышении загрязнённости воздуха сначала исчезают кустистые лишайники, затем листоватые, и последними – накипные (ксантория элегантная).
Лишайники могут накапливать радиацию и тяжелые металлы, правда до определенного количества - после чего погибают
По характеру слоевища лишайники различают: однородные на срезе (колемма). К этому виду относятся накипные лишайники; неоднородные (кладония, ксантория). Представителями этого вида являются кустистые формы. Такие формы часто окрашены разнородно.
Авторский пост
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Так, в частности лишайники и мхи - это первые организмы, которые могут жить вообще на любых поверхностях. Камнях, песке, абсолютно любых отложениях. Было бы к чему прикрепиться и вода была бы в наличии.
И именно они являются пионерами в освоении любых пространств. Они, мало того, что живя на поверхности любой породы, воздействуют на неё разрушающе, наряду с водой и ветром, формируя тем самым привычную для растений почву.
Так ещё их органические отложения послужат питательным субстратом для других более сложных организмов, в частности - для высших растений.
А в условиях Крайнего Севера лишайники (ягель) это то, чем питаются северные "травоядные" животные большую часть года.