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Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках

Красота в мелочах: 20 невероятных фактов о лишайниках (25 фото)

Автор:
06 марта 2021 16:41
Сообщество : Факты
Метки: грибы   интересное   лишайники   растения   факты   экология   
1007
25

Эти удивительные "существа" населяют нашу планеты везде, где только можно. Они играют важнейшую роль в экосистеме планеты, являются индикаторами состояния экологии и выполняют свою, хоть и маленькую, но очень полезную роль для всего сущего

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Метки: грибы   интересное   лишайники   растения   факты   экология   
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4  комментария
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30k
Минчанин Час назад
Лишайники выполняют не маленькую, а огромнейшую роль для всего живого!
Так, в частности лишайники и мхи - это первые организмы, которые могут жить вообще на любых поверхностях. Камнях, песке, абсолютно любых отложениях. Было бы к чему прикрепиться и вода была бы в наличии.

И именно они являются пионерами в освоении любых пространств. Они, мало того, что живя на поверхности любой породы, воздействуют на неё разрушающе, наряду с водой и ветром, формируя тем самым привычную для растений почву.

Так ещё их органические отложения послужат питательным субстратом для других более сложных организмов, в частности - для высших растений.

А в условиях Крайнего Севера лишайники (ягель) это то, чем питаются северные "травоядные" животные большую часть года.
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6k
Артур 9 минут назад
Спасибо =)
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65k
Пётровыч Час назад
Меня заинтересовал лишайник, который живёт только на бетоне. Получается, это самый молодой новый живой организм на нашей планете, его возраст примерно 4000 лет, именно столько лет назад начали делать бетон.
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37k
parallax Час назад
Певопроходцы. Первыми поселяются в абслолютно бесплодных участках земли, создавая условия для произрастания сложных растений.
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