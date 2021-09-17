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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
17 сентября 2021 21:15
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
679
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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2  комментария
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852
Сергей Сергеев 2 часа назад
Лечение спины медведем...
Медведем лучше лечить запоры.
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52k
parallax 2 часа назад
Минуснул, за заголовок.
Да, я иногда зануда.
Фотография, это всего лишь момент (мгновение) запечатлённый на бумаге. А богатое историческое прошлое может быть лишь у людей, народов или стран.
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