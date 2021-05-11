Где Илон Маск нашел свою любовь

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Основатель Tesla Илон Маск и его возлюбленная, канадская певица Граймс, - необычные люди. Но у них есть нечто общее: внутренняя свобода. Миллиардеру долгое время не везло с любовью, но с этой женщиной они, кажется, действительно нашли друг друга. Как это произошло?
Оба в этой паре технически подкованы, поэтому неудивительно, что они познакомились... в Твиттере.
По данным издания Insider, Граймс и генеральный директор Tesla и SpaceX познакомились в Твиттере в 2018 году после того, как Маск планировал "пошутить об искусственном интеллекте" и вдруг узнал, что Граймс его уже опередила. Слово за слово - они начали переписываться, а затем встречаться. И уже в мае 2018 года обнародовали свой роман.
По данным издания Insider, Граймс и генеральный директор Tesla и SpaceX познакомились в Твиттере в 2018 году после того, как Маск планировал "пошутить об искусственном интеллекте" и вдруг узнал, что Граймс его уже опередила. Слово за слово - они начали переписываться, а затем встречаться. И уже в мае 2018 года обнародовали свой роман.
За несколько дней до мероприятия Met Gala 2018 в издании Page Six появилась новость о том, что Маск и Граймс "тихо встречаются". В тот же день Маск написал в Твиттере: "Василиск в стиле рококо", намекая на свидание со своей возлюбленной на Met Gala. На самом мероприятии они не скрываясь прогуливались вместе по красной ковровой дорожке, и все журналисты наперебой пытались выяснить подробности происходящего. В Твиттере так вообще случился цунами шуток о свежеиспеченной парочке - кто-то даже создал расширение для Chrome, которое заменяет имя "Илон Маск" на "Парень Граймс".
Но все гиковские шутки утихли по мере того, как отношения Маска и Граймс продолжались и развивалиь. Сегодня эти двое не только родители, но и партнеры.
Но все гиковские шутки утихли по мере того, как отношения Маска и Граймс продолжались и развивалиь. Сегодня эти двое не только родители, но и партнеры.
А началось всё в соцсети!
В мае 2020 года у пары родился сын. По данным издания People, Маск и Граймс сначала назвали ребенка X Æ A-12, но потом изменили имя на X AE A-Xii. Однако в октябре 2020 года издание USA Today сообщило о том, что мальчика зовут гораздо проще: "Х". Было высказано предположение, что имя ребенка - дань уважения компании Маска SpaceX.
Однобуквенные имена - вот что в моде для этих двоих. Кстати, настоящее имя Граймс - Клэр Баучер, но во время интервью New York Times в 2020 году она рассказала, что теперь вместо своего имени использует букву "c", что означает "скорость света".
Однобуквенные имена - вот что в моде для этих двоих. Кстати, настоящее имя Граймс - Клэр Баучер, но во время интервью New York Times в 2020 году она рассказала, что теперь вместо своего имени использует букву "c", что означает "скорость света".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну как владелец фейсбука и прочих?
Один Дуров молодец, гордо дрочит только на свой портрет и даже волосы отрасли и на голове и руках