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Где Илон Маск нашел свою любовь

Где Илон Маск нашел свою любовь (3 фото)

Автор:
11 мая 2021 13:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Граймс   Илон Маск   знакомство в социальных сетях   знаменитости   пара   парочка   твиттер   шоу бизнес   
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Основатель Tesla Илон Маск и его возлюбленная, канадская певица Граймс, - необычные люди. Но у них есть нечто общее: внутренняя свобода. Миллиардеру долгое время не везло с любовью, но с этой женщиной они, кажется, действительно нашли друг друга. Как это произошло?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Граймс   Илон Маск   знакомство в социальных сетях   знаменитости   пара   парочка   твиттер   шоу бизнес   
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wr2x2 54 минуты назад
и какова мораль сей басни? что в твиттере можно найти себе кого-то?
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−1
Владимир Полчаса назад
Если этажена ему надосет, угадайте куда ее Илон отправит?
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−1
Владимир Полчаса назад
ой сука.... миллионеров специально заставляют жениться на крокадилах?
ну как владелец фейсбука и прочих?

Один Дуров молодец, гордо дрочит только на свой портрет и даже волосы отрасли и на голове и руках
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