Где Илон Маск нашел свою любовь

За несколько дней до мероприятия Met Gala 2018 в издании Page Six появилась новость о том, что Маск и Граймс "тихо встречаются". В тот же день Маск написал в Твиттере: "Василиск в стиле рококо", намекая на свидание со своей возлюбленной на Met Gala. На самом мероприятии они не скрываясь прогуливались вместе по красной ковровой дорожке, и все журналисты наперебой пытались выяснить подробности происходящего. В Твиттере так вообще случился цунами шуток о свежеиспеченной парочке - кто-то даже создал расширение для Chrome, которое заменяет имя "Илон Маск" на "Парень Граймс".



Но все гиковские шутки утихли по мере того, как отношения Маска и Граймс продолжались и развивалиь. Сегодня эти двое не только родители, но и партнеры.