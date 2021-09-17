Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас стареют достойно

Обе актрисы раньше открыто говорили о пластической хирургии. 49-летняя Диас призналась, что пробовала ботокс в 2014 году, но сразу же пожалела об этом, так как это «изменило» ее лицо «таким странным образом». «Я пробовала ботокс раньше, это был необычный опыт, - говорила она в интервью. - Это так странно изменило мое лицо, что я подумал: «Нет, я не хочу быть такой». Я предпочитаю видеть свое старение, а не лицо, которое мне вообще не принадлежит». Хотя на ее лице заметны так называемые "морщинки смеха", ее это не пугает. «Мне это нравится, я не против, - говорит актриса. - Этим я как бы говорю: «Я всю жизнь улыбаюсь!». Я люблю жизнь. Я счастлива, что у меня нет проблем с этим».