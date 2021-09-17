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Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас стареют достойно

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас стареют достойно (4 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2021 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дрю Бэрримор   Кэмерон Диас   актрисы   возраст не щадит   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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Давние подруги Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас не стесняются того, что им уже хорошо за сорок. Они постят в сеть фотографии без фотошопа и ретуши - и собирают восторженные отзывы поклонников, которым нравится то, что актрисы не пытаются отрицать свой возраст.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дрю Бэрримор   Кэмерон Диас   актрисы   возраст не щадит   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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7  комментариев
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34
Киса Кацман 2 часа назад
Вспомнилась шутка из Нулевых
Если Дрю Бэрримор выйдет замуж за Костю Дзю,
она станет Дрю Дзю)
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9k
kaboza 2 минуты назад
Кэмерон Диаз, норм, все таже улыбка)))))
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9k
Majul 51 минуту назад
В любом возрасте есть свои прелести. А гнаться за молодостью глупо. Нужно уметь принимать свой возраст и выглядеть достойно. Дрю и Кэмерон яркие представители нормальных женщин. Молодцы.
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4k
VL Час назад
Жаль Кэмерон не играет более в кино... Жаль.
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39k
dima423 2 часа назад
всмысле достойно? достойно чего?) оскар в студию или как?) Кэмерон вообще как то очень быстро постарела...даже странно)
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12k
Михалыч 2 часа назад
Это гораздо лучше, чем "бабушка трансформер"
Ссылка www.youtube.com
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