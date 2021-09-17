Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас стареют достойно

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Давние подруги Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас не стесняются того, что им уже хорошо за сорок. Они постят в сеть фотографии без фотошопа и ретуши - и собирают восторженные отзывы поклонников, которым нравится то, что актрисы не пытаются отрицать свой возраст.
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз получили множество восторженных и поддерживающих откликов от фанатов в инстаграме за то, что они "достойно приняли свой возраст". Тема возникла после публикации снимка, на котором актрисы предстали в естественном для своего возраста виде. Коллеги по фильму «Ангелы Чарли» и давние подруги - уже не юные старлетки: Дрю Бэрримор - 46, а Кэмерон Диас - 49. Они получили огромное количество положительных отзывов от фанатов, которые были рады увидеть, что обе актрисы «выглядят естественно для возраста», не полагаясь на «филлеры или фильтры».
Актрисы, которые стали близкими подругами после работы над фильмами «Ангелы Чарли» в 2000 и 2003 годах, опубликовали фото в инстаграме. Хотя оба были накрашены, но выглядели естественно, явно не пытаясь скрывать свой возраст. Как признались поклонники, эта фотография стала глотком свежего воздуха на фоне огромного количества косметических процедур, эпидемия которых свирепствует в Голливуде.
Фото прокомментировали и другие звезды, включая Гвинет Пэлтроу и Кристен Белл. «Красота без фильтров и подрисовки - вот в чем социальные сети больше нуждаются», - написала первая. Вторая призналась коллегам в любви: «Люблю вас, вы изящно принимаете свой возраст».
Фото прокомментировали и другие звезды, включая Гвинет Пэлтроу и Кристен Белл. «Красота без фильтров и подрисовки - вот в чем социальные сети больше нуждаются», - написала первая. Вторая призналась коллегам в любви: «Люблю вас, вы изящно принимаете свой возраст».
Обе актрисы раньше открыто говорили о пластической хирургии. 49-летняя Диас призналась, что пробовала ботокс в 2014 году, но сразу же пожалела об этом, так как это «изменило» ее лицо «таким странным образом». «Я пробовала ботокс раньше, это был необычный опыт, - говорила она в интервью. - Это так странно изменило мое лицо, что я подумал: «Нет, я не хочу быть такой». Я предпочитаю видеть свое старение, а не лицо, которое мне вообще не принадлежит». Хотя на ее лице заметны так называемые "морщинки смеха", ее это не пугает. «Мне это нравится, я не против, - говорит актриса. - Этим я как бы говорю: «Я всю жизнь улыбаюсь!». Я люблю жизнь. Я счастлива, что у меня нет проблем с этим».
46-летняя Бэрримор в своем телешоу, которое она ведет на телевидении, как-то призналась, что она «никогда ничего не делала» со своим лицом, потому что знает свою склонность к аддикциям, и боится, что процесс выйдет из-под контроля, если она сделает инъекцию хотя бы один раз.
«Я никогда ничего не делала со своим лицом, - говорит актриса. - Я хотела бы попробовать, но знаю себя. Я очень зависимый человек. Я сделаю одну инъекцию и скоро буду выглядеть как Джоселин Вильденштейн», - сказала она, сравнивая себя со светской львицей, печально известной своей склонностью к пластическим операциям. Кроме того, по словам актрисы, отказ от пластической хирургии - это способ восстать против давления общества, из-за которого женщины отчаянно пытаются сохранять свою юную красоту даже против своего желания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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