Нападение со стрельбой в Тель-Авиве попало на видео

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У Центра Дизенхофа в Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Стрельба произошла 9 марта в нескольких километрах от многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.
В социальных сетях опубликовано видео нападения.
Согласно предварительной информации, нападавших было двое. Одного из открывших стрельбу злоумышленников удалось нейтрализовать, второй был объявлен в розыск.
В результате нападения три человека получили ранения разной степени тяжести.
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