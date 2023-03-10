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Нападение со стрельбой в Тель-Авиве попало на видео

Нападение со стрельбой в Тель-Авиве попало на видео

Автор:
10 марта 2023 13:39
Сообщество : Криминал
Метки: Израиль   видео   криминал   нападение   тель-авив   теракт   
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У Центра Дизенхофа в Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Стрельба произошла 9 марта в нескольких километрах от многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.

В социальных сетях опубликовано видео нападения.

Согласно предварительной информации, нападавших было двое. Одного из открывших стрельбу злоумышленников удалось нейтрализовать, второй был объявлен в розыск.

В результате нападения три человека получили ранения разной степени тяжести.

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Метки: Израиль   видео   криминал   нападение   тель-авив   теракт   
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2  комментария
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Крокоди́л 13 минут назад
Палестинцы козлы!...
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Серега Крокоди́л 7 минут назад
Палестинцы красавцы.Жидофашистов мочат.
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Себастьян Перейра

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