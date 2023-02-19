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Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился куска бороды

Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился куска бороды

Автор:
19 февраля 2023 09:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   нападение   насильник   отбилась   полиция   спортзал   тренажерный зал   
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Озабоченный мужчина захотел приударить за посетительницей фитнес-зала, но не учёл, что тренированная девушка может дать отпор.



24-летняя Нашали Алма никогда не брала уроков самообороны, но занятий в тренажёрном зале оказалось достаточно, чтобы отбиться от насильника.


22 января Нашали по обыкновению пошла в спортзал в жилом комплексе Inwood Park в Тампе. В помещении кроме неё никого не было, а затем появился мужчина, который практически сразу подошёл к девушке. Он попытался приобнять её - Алма оттолкнула наглеца, заявив, что он должен оставить её в покое.


Либо посетитель посчитал, что говоря "нет", девушка на самом деле желает продолжения знакомства, либо просто решил довести задуманное до конца. Он начал преследовать спортсменку, бегая за ней по залу. Та хотела убежать, одновременно пытаясь позвонить в полицию.В один момент мужчине удалось повалить девушку на пол. Но Алма не собиралась сдаваться. Она сопротивлялась, нанося удары по спине напавшего, а потом стала его душить В конце концов, ей удалось вывернуть из цепких лап насильника и убежать от него.


25-летнего Ксавье Томаса-Джонса полиция задержала через сутки после инцидента в спортзале. Его удалось найти благодаря звонку американки, к которой Джонс попытался войти в квартиру, чтобы изнасиловать. Перед этим он наблюдал за симпатичной незнакомкой на балконе, вычислил номер её квартиры и заявился к ней, спросив, не желает ли она потусоваться. Жених девушки записал инцидент на видео и тут же позвонил в полицию.


Задержанного обвинили в попытке сексуального насилия. Что касается Алмы, которую Джонс выбрал своей жертвой, то девушка уверена: никогда нельзя сдаваться. Сопротивляйтесь, показывайте свою силу - насильники этого не ожидают и бывают растеряны, если видят, что их не боятся.



Сама Нашали не пострадала в результате потасовки с Джонсом, а вот у него изрядно поредела борода. Девушка говорит, что во время схватки крутила её, добиваясь того, чтобы насильник ослабил хватку.



Альма окончила Университет Южной Флориды и в настоящее время получает степень бакалавра наук в области сестринского дела в Университете Расмуссена. Спорт - её страсть, и она с удовольствием проводит в тренажерном зале своё время. А еще на страницах соцсетей показывает видео и фото своих тренировок и консультирует начинающих.

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Метки: видео   нападение   насильник   отбилась   полиция   спортзал   тренажерный зал   
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16  комментариев
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97k
parallax 2 часа назад
А почему её не наказали за дискриминацию негра?
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71
HASSEN 4 минуты назад
Ух ты! Какие забавные у негров брачные танцы. Обидно, что кто-то все время пытается считать их людьми.
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3k
Могвай 36 минут назад
Хреновый из головешки борцуха.
А чего она ему коленом по кохонам не зарядила, возможностей была уйма?
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23k
MrGod 47 минут назад
По именам прям типичные американцы.
п.с. насильник просто тупой, пару раз бы в морду въехал кулаком и весь запал бы у жертвы пропал в миг и не было бы потом громких речей - Сопротивляйтесь, показывайте свою силу )
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28k
Alex 47 минут назад
А надо было всего лишь гантелей по чёрной роже пере-е--бать
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1k
Dimon 56 минут назад
Её запросто могут посадить за жестокое обращение с животным.
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64
александр ломовицкий 57 минут назад
и опять черный . а еще скорей всего конфессии которая заставляет мужчин растить бороду. интересно кто же это может быть...
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10k
GROMOZEKA Час назад
Ну какой же это насильник?
Он просто так выражает свою сексуальность.
Ну, если верить последним заявлениям самих же америкосов
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73k
Viktor 2 часа назад
А где кусок бороды?
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