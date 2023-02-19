Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился куска бороды

Озабоченный мужчина захотел приударить за посетительницей фитнес-зала, но не учёл, что тренированная девушка может дать отпор.
24-летняя Нашали Алма никогда не брала уроков самообороны, но занятий в тренажёрном зале оказалось достаточно, чтобы отбиться от насильника.
22 января Нашали по обыкновению пошла в спортзал в жилом комплексе Inwood Park в Тампе. В помещении кроме неё никого не было, а затем появился мужчина, который практически сразу подошёл к девушке. Он попытался приобнять её - Алма оттолкнула наглеца, заявив, что он должен оставить её в покое.
Либо посетитель посчитал, что говоря "нет", девушка на самом деле желает продолжения знакомства, либо просто решил довести задуманное до конца. Он начал преследовать спортсменку, бегая за ней по залу. Та хотела убежать, одновременно пытаясь позвонить в полицию.В один момент мужчине удалось повалить девушку на пол. Но Алма не собиралась сдаваться. Она сопротивлялась, нанося удары по спине напавшего, а потом стала его душить В конце концов, ей удалось вывернуть из цепких лап насильника и убежать от него.
25-летнего Ксавье Томаса-Джонса полиция задержала через сутки после инцидента в спортзале. Его удалось найти благодаря звонку американки, к которой Джонс попытался войти в квартиру, чтобы изнасиловать. Перед этим он наблюдал за симпатичной незнакомкой на балконе, вычислил номер её квартиры и заявился к ней, спросив, не желает ли она потусоваться. Жених девушки записал инцидент на видео и тут же позвонил в полицию.
Задержанного обвинили в попытке сексуального насилия. Что касается Алмы, которую Джонс выбрал своей жертвой, то девушка уверена: никогда нельзя сдаваться. Сопротивляйтесь, показывайте свою силу - насильники этого не ожидают и бывают растеряны, если видят, что их не боятся.
Сама Нашали не пострадала в результате потасовки с Джонсом, а вот у него изрядно поредела борода. Девушка говорит, что во время схватки крутила её, добиваясь того, чтобы насильник ослабил хватку.
Альма окончила Университет Южной Флориды и в настоящее время получает степень бакалавра наук в области сестринского дела в Университете Расмуссена. Спорт - её страсть, и она с удовольствием проводит в тренажерном зале своё время. А еще на страницах соцсетей показывает видео и фото своих тренировок и консультирует начинающих.
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п.с. насильник просто тупой, пару раз бы в морду въехал кулаком и весь запал бы у жертвы пропал в миг и не было бы потом громких речей - Сопротивляйтесь, показывайте свою силу )
Он просто так выражает свою сексуальность.
Ну, если верить последним заявлениям самих же америкосов