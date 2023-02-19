Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился куска бороды

Либо посетитель посчитал, что говоря "нет", девушка на самом деле желает продолжения знакомства, либо просто решил довести задуманное до конца. Он начал преследовать спортсменку, бегая за ней по залу. Та хотела убежать, одновременно пытаясь позвонить в полицию.В один момент мужчине удалось повалить девушку на пол. Но Алма не собиралась сдаваться. Она сопротивлялась, нанося удары по спине напавшего, а потом стала его душить В конце концов, ей удалось вывернуть из цепких лап насильника и убежать от него.