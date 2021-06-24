Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами

Перед вами житейский ситуации, которые часто происходят в любовных отношениях между мужчинами и женщинами. Казалось бы, что тут может быть интересного? Но вы только посмотрите, как все точно подмечено. P.S. С женой смеялись до слез!

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1. Любые отношения начинаются с первого свидания 0 Источник:

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6. Когда первое впечатление сменяется суровой реальностью 0 Источник:

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14. Любимая многими рубрика - "Трешачок с женских форумов" 0 Источник:

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