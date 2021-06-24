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Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами

Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами (20 фото)

Автор:
24 июня 2021 17:04
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   жена   муж   отношения   прикол   свидание   семья   
1103
20
Перед вами житейский ситуации, которые часто происходят в любовных отношениях между мужчинами и женщинами. Казалось бы, что тут может быть интересного? Но вы только посмотрите, как все точно подмечено. P.S. С женой смеялись до слез!
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Метки: Девушка   Юмор   жена   муж   отношения   прикол   свидание   семья   
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2  комментария
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4k
★Lucifer★ 22 минуты назад
С чего здесь смеяться?
С баянов или тупизны?
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12k
alexis 8 минут назад
Скажите ему кто нибудь.

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Преподобный Стасян

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