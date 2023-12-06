Мужчине досталась крайне "любвеобильная" жена

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Мужчина установил скрытую камеру наблюдения, желая убедиться, что у жены есть любовник. При просмотре записей он, мягко говоря, удивился.
Проходной двор
Оказалось, что женщину посещают множество мужчин.
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