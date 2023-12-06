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Мужчине досталась крайне "любвеобильная" жена

Мужчине досталась крайне "любвеобильная" жена

Автор:
06 декабря 2023 08:31
Метки: Видео   Прикол   в жизни   жена   любовник   муж   
4147
1
1

Мужчина установил скрытую камеру наблюдения, желая убедиться, что у жены есть любовник. При просмотре записей он, мягко говоря, удивился.

Проходной двор

Оказалось, что женщину посещают множество мужчин.

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Метки: Видео   Прикол   в жизни   жена   любовник   муж   
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34  комментария
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62k
pynh Час назад
Нужно на видео музыку из бенни хила наложить
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6k
Наталья 37 секунд назад
это уже не хобби, а - профессиональная деятельность
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398
Дима Новосельский 2 минуты назад
Жаль нет указаний за какой период времени...
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6
Guntis Zigurs 4 минуты назад
Какая нафиг измена? По ходу жена барыга!
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189k
Men In Black 12 минут назад
Баба прям ударница сексуального труда. Секс поставлен на поток. :)
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208
A A 17 минут назад
Все поголовно сантехники и электрику, ну некоторые-штукатуры.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Ох уж этот технический прогресс
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9k
Oleg Полчаса назад
Не там он камеру поставил...
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3k
Алекс Полчаса назад
барыга, к гадалке не ходи.
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2k
Иваныч Полчаса назад
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Сантехник, электрик, монтажник, маляр и тп
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14k
Antique computer Полчаса назад
И ни одного, кто выходит?
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4k
Еркен 39 минут назад
А это за одну "смену"? Если так, то она "стахановец".
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−2
Игнат 40 минут назад
Больше на барыгу похожа...
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1k
Hornet 43 минуты назад
Тяжела работа бригады монтажников окон. Особенно, когда подоконник скользкий.
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8
ya 44 минуты назад
Там просто фарцуют
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3k
владимир 46 минут назад
Просто видимо жена подрабатывает.
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451
Человек Наблюдающий 51 минуту назад
Похоже на работу. Трудяга походу
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16k
GROMOZEKA 53 минуты назад
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24k
SolomonA 53 минуты назад
Ну, вообще-то камеру надо внутри устанавливать... Да и как-то слабо похоже на вход в квартиру. Может какое-то производственное помещение.
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127k
parallax 58 минут назад
Многостаночница.
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