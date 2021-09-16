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Искалечивший новобранца в спарринге омоновец отправится в колонию

Искалечивший новобранца в спарринге омоновец отправится в колонию (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   избиение   инвалид   инвалидность   омон   спарринг   
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Бывшего командира взвода ОМОНа Тюменской области Владимира Бутру приговорили к четырем годам колонии общего режима. В 2014 году он провел спарринг с новобранцем Иваном Голинеем, после которого тот остался инвалидом.
В 2019 году суд признал Бутру виновным в превышении полномочий и назначил ему четыре года лишения свободы условно, однако осуждённый вину не признал и обжаловал решение.

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Метки: 360подмосковье   видео   избиение   инвалид   инвалидность   омон   спарринг   
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Vladimir Yezhak Час назад
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22k
Юрьевич 11 минут назад
Сам же мечтал попасть в ментовское спец подразделение - попал...
Или он думал, что там все с университетским образованием, интеллигентные до безобразия и читали Шекспира в подлиннике? Жаль парня... и физически в том числе поломали...
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19k
kamanch 17 минут назад
Мне вот интересно, кто оплачивает лечение?
МВД хоть взяло на себя? "Спаринг"-то был не в свободное время на улице, а в служебное с командиром.
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51
Михайло Потапыч Полчаса назад
Работайте, братья!
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