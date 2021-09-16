Искалечивший новобранца в спарринге омоновец отправится в колонию

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Бывшего командира взвода ОМОНа Тюменской области Владимира Бутру приговорили к четырем годам колонии общего режима. В 2014 году он провел спарринг с новобранцем Иваном Голинеем, после которого тот остался инвалидом.
В 2019 году суд признал Бутру виновным в превышении полномочий и назначил ему четыре года лишения свободы условно, однако осуждённый вину не признал и обжаловал решение.
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Или он думал, что там все с университетским образованием, интеллигентные до безобразия и читали Шекспира в подлиннике? Жаль парня... и физически в том числе поломали...
МВД хоть взяло на себя? "Спаринг"-то был не в свободное время на улице, а в служебное с командиром.