17 людей, которые нашли нестандартные способы решения своих бытовых проблем

Люди, которые умеют креативно подойти к решению бытовых проблем, по праву могут считать себя настоящими гениями инженерной мысли. У них может не быть соответствующего образования, но это совершенно не мешает им найти выход из затруднительной ситуации, проявив отличную смекалку. Да, их решения не лежат на поверхности и зачастую требуют чувства юмора и нестандартного взгляда на преодоление трудностей, но тем занятнее и ценнее результаты их инженерного труда!

Когда нет условий, приходится импровизировать