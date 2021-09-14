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17 людей, которые нашли нестандартные способы решения своих бытовых проблем

17 людей, которые нашли нестандартные способы решения своих бытовых проблем (18 фото)

Автор:
14 сентября 2021 09:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   люди   прикол   я у мамы инженер   
826
18

Настоящих гениев инженерной мысли ничто не остановит. Подборка случаев, когда люди нашли выход из затруднительной для них ситуации с помощью подручных средств.

Люди, которые умеют креативно подойти к решению бытовых проблем, по праву могут считать себя настоящими гениями инженерной мысли. У них может не быть соответствующего образования, но это совершенно не мешает им найти выход из затруднительной ситуации, проявив отличную смекалку. Да, их решения не лежат на поверхности и зачастую требуют чувства юмора и нестандартного взгляда на преодоление трудностей, но тем занятнее и ценнее результаты их инженерного труда!

Когда нет условий, приходится импровизировать

×

А это имеет смысл

Установил систему кондиционирования в моей старенькой машине

Решил согреть воду в бассейне

В хостеле нет штопора, это не проблема

Эта идея может пополнить ряд бесчисленного множества альтернатив штопору, ведь в подобных ситуациях каждому из нас хотя бы раз приходилось импровизировать!

Хозяин квартиры не разрешил сделать отверстия на стене, чтобы повесить зеркало. Я решил вопрос по-другому

Как я решил срывать плоды, которые растут высоко на дереве

Средство защиты от кражи динамика

Превратил барабан от старой стиральной машине в место для костра

Мой приятель установил вентиляционную трубу на свою гриль

Теперь он может делать барбекю на веранде в дождливый день.

Теперь мой козырёк в машине надёжно закреплён

Больше он не будет открываться, когда это не нужно.

Как я справляюсь с дождевой водой, которая проникает в дом через щель в дверном проёме

Самодельная подставка для каяка

Как мой муж размешивает краску

Так надёжнее!

Самодельная перекладина для подтягивания от моего 63-летнего папы

Сегодня у меня в машине сломалась ручка

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Метки: Юмор   в мире   люди   прикол   я у мамы инженер   
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Viktor 59 минут назад

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Мистер Фикс 9 минут назад
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⛔ Александр ⛔ 18 минут назад
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