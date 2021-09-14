17 людей, которые нашли нестандартные способы решения своих бытовых проблем

Настоящих гениев инженерной мысли ничто не остановит. Подборка случаев, когда люди нашли выход из затруднительной для них ситуации с помощью подручных средств.
Люди, которые умеют креативно подойти к решению бытовых проблем, по праву могут считать себя настоящими гениями инженерной мысли. У них может не быть соответствующего образования, но это совершенно не мешает им найти выход из затруднительной ситуации, проявив отличную смекалку. Да, их решения не лежат на поверхности и зачастую требуют чувства юмора и нестандартного взгляда на преодоление трудностей, но тем занятнее и ценнее результаты их инженерного труда!
Когда нет условий, приходится импровизировать
А это имеет смысл
Установил систему кондиционирования в моей старенькой машине
Решил согреть воду в бассейне
В хостеле нет штопора, это не проблема
Эта идея может пополнить ряд бесчисленного множества альтернатив штопору, ведь в подобных ситуациях каждому из нас хотя бы раз приходилось импровизировать!
Хозяин квартиры не разрешил сделать отверстия на стене, чтобы повесить зеркало. Я решил вопрос по-другому
Как я решил срывать плоды, которые растут высоко на дереве
Средство защиты от кражи динамика
Превратил барабан от старой стиральной машине в место для костра
Мой приятель установил вентиляционную трубу на свою гриль
Теперь он может делать барбекю на веранде в дождливый день.
Теперь мой козырёк в машине надёжно закреплён
Больше он не будет открываться, когда это не нужно.
Как я справляюсь с дождевой водой, которая проникает в дом через щель в дверном проёме
Самодельная подставка для каяка
Как мой муж размешивает краску
Так надёжнее!
Самодельная перекладина для подтягивания от моего 63-летнего папы
Сегодня у меня в машине сломалась ручка
Источник:
- Боги маркетинга: подборка креативных объявлений
- 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью
- Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram
- Если бы не увидел – не поверил бы! Кадры из которых сочится ирония
- 15 работ самого известного фотошоп-тролля
Понравилось20