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Огромный сом чуть не утащил подростка на дно реки в Башкирии

Огромный сом чуть не утащил подростка на дно реки в Башкирии

Автор:
14 июля 2023 20:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   нападение   подросток   реакция соцсетей   река Ай   рыба   сом   
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Гигантская рыбина вцепилась в ногу купавшегося парня и потянула на дно.

Легенды о том, что сомы могут охотиться на людей, как оказалось, вовсе не легенды, а самая настоящая реальность. И недавний инцидент, произошедший в Башкирии - тому подтверждение.


17-летний юноша купался на реке Ай близ деревни Абдуллино (в Мечетлинском районе Башкирии), когда почувствовал, как что-то схватило его за ногу и потащило на дно. С трудом юноше удалось отбиться от захватчика и выплыть на берег. В знак близкого знакомства с сомом у парня осталась рана.


Родственник пострадавшего считает, что виной всему - куча народа, отдыхавшего все это время на реке. "Народу много, лодки моторные ездят, видимо, они и потревожили сома, будьте осторожны!" - предупредил он.


После этого случая многие сельчане захотели выловить сома, чтобы тот не попытался напасть на другого человека. Ведь на месте юноши мог оказаться слабый ребёнок, и в этом случае неизвестно, чем закончилась бы эта история. Впрочем, в соцсетях считают, что вряд ли моторные лодки настолько испугали рыбину, что та решила атаковать.Да и вообще отнеслись к этому инциденту с изрядной долей скепсиса.


Как считаете, уважаемые фишкяне, насколько велика вероятность того, что сом нападет на человека?

Источник:

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Метки: Башкирия   нападение   подросток   реакция соцсетей   река Ай   рыба   сом   
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7  комментариев
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14k
Александр 37 минут назад
Хм... А причем здесь моторные лодки? Сом это, акула, или другой плотоядный слонопотам, он по любому нападёт, когда проголодается!
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1k
Бывалый 3 минуты назад
Все-таки, утащила.
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46k
Соломей 4 минуты назад
Человека- не знаю,а собаку, сам видел как утащил сом..причем чела ,хозяина предупреждали, что там водятся крупные сомы в каряжнике, и часто уток и прочую домашнюю птицу утягивает.и сетью вытащить сомов там-никак, в ямах поваленый топляк, саюети рвет.один чел, там на квок сома под 90 кило вытащил с лодки.
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11k
Летучий Мыш 6 минут назад
Ну не просто так у речки такое название
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
Уважаемый Автор! откуда Вы вытащили подобную бредятину? Заново будем мусолить то, что есть огромные сомы, которые затягивают в омут людей? Которых потом вылавливают с кусками рук и ног в желудке??? и с золотыми кольцами, застрявшими в анусе сома??? Чья нога на фотке? пипец желтуха пошла, да еще и от тех, у кого куча читателей)))
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3k
Lexx 57 минут назад
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