Огромный сом чуть не утащил подростка на дно реки в Башкирии

Гигантская рыбина вцепилась в ногу купавшегося парня и потянула на дно.
Легенды о том, что сомы могут охотиться на людей, как оказалось, вовсе не легенды, а самая настоящая реальность. И недавний инцидент, произошедший в Башкирии - тому подтверждение.
17-летний юноша купался на реке Ай близ деревни Абдуллино (в Мечетлинском районе Башкирии), когда почувствовал, как что-то схватило его за ногу и потащило на дно. С трудом юноше удалось отбиться от захватчика и выплыть на берег. В знак близкого знакомства с сомом у парня осталась рана.
Родственник пострадавшего считает, что виной всему - куча народа, отдыхавшего все это время на реке. "Народу много, лодки моторные ездят, видимо, они и потревожили сома, будьте осторожны!" - предупредил он.
После этого случая многие сельчане захотели выловить сома, чтобы тот не попытался напасть на другого человека. Ведь на месте юноши мог оказаться слабый ребёнок, и в этом случае неизвестно, чем закончилась бы эта история. Впрочем, в соцсетях считают, что вряд ли моторные лодки настолько испугали рыбину, что та решила атаковать.Да и вообще отнеслись к этому инциденту с изрядной долей скепсиса.
Как считаете, уважаемые фишкяне, насколько велика вероятность того, что сом нападет на человека?
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