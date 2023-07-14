Огромный сом чуть не утащил подростка на дно реки в Башкирии

Легенды о том, что сомы могут охотиться на людей, как оказалось, вовсе не легенды, а самая настоящая реальность. И недавний инцидент, произошедший в Башкирии - тому подтверждение.





17-летний юноша купался на реке Ай близ деревни Абдуллино (в Мечетлинском районе Башкирии), когда почувствовал, как что-то схватило его за ногу и потащило на дно. С трудом юноше удалось отбиться от захватчика и выплыть на берег. В знак близкого знакомства с сомом у парня осталась рана.



