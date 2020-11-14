"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев

Вчера вечером на стадионе "Лужники" во время турнира по смешанным единоборствам произошла потасовка между двумя бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.





В ролике, записанном очевидцами, видно как они выходят из зрительского зала к гардеробу, и после непродолжительного диалога Яндиев наносит несколько мощных ударов в голову и борцовским приемом бросает Харитонова на землю. В ролике слышно, что Харитонов кричит: "Что ты творишь?" Удивление Харитонова легко объяснить: до недавнего времени бойцы дружили.