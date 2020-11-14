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"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев

"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев (3 фото + 2 видео)

Автор:
14 ноября 2020 16:08
Сообщество : Спорт
Метки: Лужники   Харитонов   Яндиев   видео   драка   мма   нападение   
2895
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Когда-то два бойца дружили. А теперь один в больнице, а второй в бегах...

Источник:

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Метки: Лужники   Харитонов   Яндиев   видео   драка   мма   нападение   
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22  комментария
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
А что не так? Это именно и есть "дружба" с черножопым. Просто у них так принято.
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2k
Frank Borman Минуту назад
Сто пудов, боец Яндиев сейчас в Сирии, участвует в боях с террористами. Наверное, боец Харитонов ляпнул что то не то про тактику, которую используют чеченские бойцы в Сирии.
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2k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев
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647
Роман Полчаса назад
"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев
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151
Макс Полчаса назад
на глазах ментов калечат человека а они руки в корманы - ублюдки
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151
Макс Полчаса назад
ментов надо разогнать трусливых мразей
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24k
Aqueronte Полчаса назад
Ссыкливая чурбанская порода, неоднократно наблюдал что чурбаны вообще не умеют проигрывать.
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21k
MrGod 37 минут назад
Отличный конец дружбы с осло*бом.
Смотрите и запоминайте как с ними дружить.
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7k
Михалыч 39 минут назад
Овцеоба надо было усыпить на месте. Совсем взбесился.
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−181
Алещенко Олександр 44 минуты назад
Бааа,как ожидаемо кто напал.Овце@в безмозглый....
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113
Igor Beneditski 53 минуты назад
Сейчас Кадыров погрозит пальчиком скажет извините на том все и закончится, уже не первый раз
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3k
Platinum Igor Beneditski 40 минут назад
А "ясно солнышко" как и в истории с Емельяненко, язвк в ж о п у, с понтом не мой с.ка это уровень. Хотя когда Фёдор бил всех, чуть ли не в "туда" его целовал.
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340
Tony Banano 54 минуты назад
Бездействие полиции просто поражает. Иммпотенты. Даже разнять не могут двух быков... Опасно для них, могут и [мат] алу получить , это не девочек ломать на митингах..
Бездействие полиции просто поражает. Иммпотенты. Даже разнять не могут двух быков... Опасно для них, могут и <span style='color:gray'>[мат]</span> алу получить , это не девочек ломать на митингах..
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3k
Дмитрий 56 минут назад
Как гласит кавказская мудрость.
Я с тобой дружу, но, не поворачивайся ко мне спиной.
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465
Moon24 Час назад
Не спортсмен а дешевка-вышибала
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4k
кот базилий 2 часа назад
Очередная дикая выходка "россиянина" с Кауказа.Мозгов что ли у них нет, ведь буйный нрав привел его к "сроку", я надеюсь.
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474
Евгений Мазулин 2 часа назад
А была ли дружба?
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Да у них одна тактика - накосячил и в кишлак к себе свалил, там свои не сдадут. Хотя этот какой то непростой, замминистр чтоли.
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4k
Вадим 2 часа назад
Ну хорошо что не чемпиона от мудохали
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828
Василий 2 часа назад
До фига что-то махать стали монобровые
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9k
Типа граф 2 часа назад
Дрочун бородатый !
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2k
NIS 2 часа назад
"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев
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