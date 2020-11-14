"Ты что исподтишка бьешь?": на спортсмена Сергея Харитонова напал боец UFC Адам Яндиев

Когда-то два бойца дружили. А теперь один в больнице, а второй в бегах...
Вчера вечером на стадионе "Лужники" во время турнира по смешанным единоборствам произошла потасовка между двумя бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
В ролике, записанном очевидцами, видно как они выходят из зрительского зала к гардеробу, и после непродолжительного диалога Яндиев наносит несколько мощных ударов в голову и борцовским приемом бросает Харитонова на землю. В ролике слышно, что Харитонов кричит: "Что ты творишь?" Удивление Харитонова легко объяснить: до недавнего времени бойцы дружили.
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К счастью, в драку вмешались очевидцы и растащили бойцов. Кстати, полицейских, которые там тоже присутствовали уже обвинили в трусости - они до последнего не вмешивались в потасовку.
Харитонов кричит Яндиеву: «Что ты исподтишка бьешь?».
Сергей Харитонов получил серьезные травмы: у него диагностировали перелом носа со смещением, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные гематомы. Медики сообщают, что спортсмену предстоит операция и в больнице он проведет не менее 10 дней.
По сведениям СМИ, конфликт произошел из-за денежного долга. Незадолго до нападения на Харитонова Яндиев избил бизнесмена Руслана Абдо. Тот якобы просил Яндиева вернуть деньги. Позже в конфликт вмешался Сергей Харитонов и тоже был избил.
Избиение Руслана Абдо:
Сейчас Яндиева разыскивает полиция. Одного из участников драки, "соратника" Адама, который также участвовал в драке уже задержали.
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Смотрите и запоминайте как с ними дружить.
Я с тобой дружу, но, не поворачивайся ко мне спиной.