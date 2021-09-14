Шестиклассники нашли в учебнике по английскому ссылку на порносайт

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АНО "Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности" сообщил о пикантной ситуации, возникшей у школьников Санкт-Петербурга и Кубани при изучении иностранного языка.
Ссылка на сайт-страничку находится среди раздела по заданиям "Who are you?". А на ресурсе под названием "Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer" дети нашли три фотографии, порнорассказ и видео, где женщина и мужчина танцуют сальсу.
Сайт уже несколько раз менял своих владельцев. В 2001 году, например, он был посвящен бостонской конференции ЛГБТ-спортсменов.
А учебник, тем временем, рекомендован к использованию в школах Министерством просвещения РФ. В краснодарском министерстве образования сообщили, что уже проводят служебное расследование, а что будет с учебниками - решат позже.
Издательство "Просвещение" там временем приостановило издание и распространение печатной версии учебника.
Издательство "Просвещение" там временем приостановило издание и распространение печатной версии учебника.
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При чём тут министерство обороны??!