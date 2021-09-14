Шестиклассники нашли в учебнике по английскому ссылку на порносайт

А учебник, тем временем, рекомендован к использованию в школах Министерством просвещения РФ. В краснодарском министерстве образования сообщили, что уже проводят служебное расследование, а что будет с учебниками - решат позже.

Издательство "Просвещение" там временем приостановило издание и распространение печатной версии учебника.