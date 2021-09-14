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Шестиклассники нашли в учебнике по английскому ссылку на порносайт

Шестиклассники нашли в учебнике по английскому ссылку на порносайт (3 фото)

Автор:
14 сентября 2021 16:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавное   учебники   фото   школьники   
2740
3
АНО "Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности" сообщил о пикантной ситуации, возникшей у школьников Санкт-Петербурга и Кубани при изучении иностранного языка.

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Метки: Юмор   дети   забавное   учебники   фото   школьники   
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5k
Dima 3 часа назад
"Краснодарское министерство обороны"???? Автор ты чего куришь??? Отсыпь... ?
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7k
кот базилий Полчаса назад
инструкция о дрочеве на последней странице,не удивляет.
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755
Алексей Попов 48 минут назад
Рекомендован Министерством образования РФ - а они на англицком ни бум бум :-) Ну а Краснодарское министерство обороны - там же казаки, да и план по ходу у автора был хороший :-)
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18k
Robin Hood 57 минут назад
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158k
☭Cheкаво☭ Час назад
Во! Недавно над хохлами угарал, что у них в школьных учебниках такое, теперь и до нас дотянулись СОРОСовские рученки, по разложению молодежи.
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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Я дебилушка или не вижу на приведённых фото ссылку?
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1k
.357 magnum 2 часа назад
Более удобочитаемое фото для самых пытливых умов
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17k
Марина 2 часа назад
"В краснодарском министерстве обороны сообщили, что уже проводят служебное расследование."
При чём тут министерство обороны??!
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2k
Raven White 3 часа назад
А что на фото обвели? Может я чего не понял, так то на амерском "cock-hold", как вариант - слитно, школьник писал?
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6k
SR 3 часа назад
Ну, кто хочет найти порно, везде его найдет...
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927
Цунами 3 часа назад
А точно- Министерство Обороны проводит расследование?…
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3k
Юрий Злой 3 часа назад
кто ищет, тот находит
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51k
alertol 3 часа назад
ох. не в той школе я учился, оз не в той
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56k
pynh 3 часа назад
еще один слоупок... откуда вы такие лезете?
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