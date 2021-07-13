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Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей

Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей (17 фото)

Автор:
13 июля 2021 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспитание   дети   забавно   отцы   подборка   прикол   фото   
1276
17

Может, их методы порой и кажутся сомнительными, но малышам никогда не бывает скучно с папами. Взгляните, что происходит, когда отец остается один с детьми.

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Метки: Юмор   воспитание   дети   забавно   отцы   подборка   прикол   фото   
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Игорь 2 часа назад
Между прочим - это заметный тренд такой. Который прослеживается не только во взрослых (ну как взрослых - у девушко) но и в детских мультиках-передачах.
Папы в этом тренде эдакие недотёпы-лопухи, клоуны и часто - неумёхи.
Если у вас есть дети - посмотрите с ними современные мультики про якобы семьи. Типа "Свинка Пепа" "Три Кота" и т.д.

Такое программирование не может не дать результатов в будущем.
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