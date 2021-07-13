Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей

Может, их методы порой и кажутся сомнительными, но малышам никогда не бывает скучно с папами. Взгляните, что происходит, когда отец остается один с детьми.
Женщины и мужчины часто по-разному смотрят на многие вещи, и воспитание детей в их числе. Если мамы обычно беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребёнка даже на секунду, то папы чаще показывают себя как расслабленные родители, готовые целиком посвятить себя совместному отдыху и задору! Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения вечных родительских проблем и, кажется, сами развлекаются наравне с ребёнком. Давайте посмотрим на этих креативных и весёлых отцов!
Когда он любит своих детей и компьютерные игры
Ходить с отцом за покупками — это очень весело
Мама: делает милое фото с дочкой. В это время папа:
Самый удобный способ нести ребёнка
А вот и моя любимая фотография меня с отцом
Уверен, что у мамы в этот момент лицо было совсем не такое, как у него.
Ещё не научилась ходить? Можно полетать
Так вот для чего нужны эти заграждения
Если ребёнку можно ехать, то и мне тоже
Когда тебя купает папа
Мой муж придумал этот костюм задолго до того, как у нас появился ребёнок…
Говорит, что вдохновлялся компьютерной игрой, в которую играл ещё в школе!
Как развлечь себя, пока ребёнок спит
Вот так я решил провести день отца
Готов отдать ребёнку последнюю рубашку
Позвать папу на батуты было очень смелым решением
Вот он, мой идеальный завтрак
Итак, жена оставила меня с дочкой на пару часов
Источник:
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Папы в этом тренде эдакие недотёпы-лопухи, клоуны и часто - неумёхи.
Если у вас есть дети - посмотрите с ними современные мультики про якобы семьи. Типа "Свинка Пепа" "Три Кота" и т.д.
Такое программирование не может не дать результатов в будущем.