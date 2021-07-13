Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей

Женщины и мужчины часто по-разному смотрят на многие вещи, и воспитание детей в их числе. Если мамы обычно беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребёнка даже на секунду, то папы чаще показывают себя как расслабленные родители, готовые целиком посвятить себя совместному отдыху и задору! Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения вечных родительских проблем и, кажется, сами развлекаются наравне с ребёнком. Давайте посмотрим на этих креативных и весёлых отцов!

Когда он любит своих детей и компьютерные игры