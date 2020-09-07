У этой мамы очень крепкие нервы

С появлением детей жизнь каждого родителя заметно меняется! Она наполняется не только радостью, любовью и трепетом, но и серьёзными испытаниями для мам и пап. И, надо признать, это довольно долгий путь, поскольку в каждом возрасте ребёнка есть свои прелести. Например, в три года малыш наиболее активно познаёт этот мир. И его открытия и эксперименты нередко стоят нервов его родителям.



Жительница Великобритании, 37-летняя Стеффи Рокс, вместе с мужем воспитывает двоих детей. То, что в три года ребёнок может быть настоящим сорванцом, женщина знает не понаслышке. У молодой мамы полно компромата на своего младшего сына Ромео, чьими проделками она охотно делится в сети!