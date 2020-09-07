У этой мамы очень крепкие нервы

То, что в три года ребёнок может быть настоящим сорванцом, женщина знает не понаслышке.
С появлением детей жизнь каждого родителя заметно меняется! Она наполняется не только радостью, любовью и трепетом, но и серьёзными испытаниями для мам и пап. И, надо признать, это довольно долгий путь, поскольку в каждом возрасте ребёнка есть свои прелести. Например, в три года малыш наиболее активно познаёт этот мир. И его открытия и эксперименты нередко стоят нервов его родителям.
Жительница Великобритании, 37-летняя Стеффи Рокс, вместе с мужем воспитывает двоих детей. То, что в три года ребёнок может быть настоящим сорванцом, женщина знает не понаслышке. У молодой мамы полно компромата на своего младшего сына Ромео, чьими проделками она охотно делится в сети!
Жительница Великобритании, 37-летняя Стеффи Рокс, вместе с мужем воспитывает двоих детей. То, что в три года ребёнок может быть настоящим сорванцом, женщина знает не понаслышке. У молодой мамы полно компромата на своего младшего сына Ромео, чьими проделками она охотно делится в сети!
Это Ромео — трёхлетний хулиган и сын Стеффи Рокс
Стеффи с мужем воспитывают двоих детей: 8-летнего Бруди и 3-летнего Ромео. По словам мамы, старший Бруди — очень спокойный ребёнок, чего никак не скажешь о его младшем брате. Ромео — настоящее торнадо в семье.
«Я не планировала переклеивать обои в комнате, но разве меня кто-то спрашивает»
Когда проделки Ромео стали регулярными, Стеффи решила завести отдельную страничку в Инстаграме, где стала размещать фотографии с результатами его хулиганства. Положительная реакция подписчиков позволяет молодой маме не унывать из-за проделок сорванца Ромео.
«Я сняла обои, потому что этот парень их портил. Теперь думаю, что даже красить стену в серый цвет было бессмысленно»
В своём Инстаграме Стеффи так же выкладывает фотографии, на которых запечатлены её боевые раны, полученные вследствие того, что она не успела увернуться от предмета, который запустил в воздух Ромео. Да, бывает и такое!
«Отлично проводит время»
Он учится новому, бросая какие-то вещи. Например, тому, что некоторые предметы разбиваются, если их швырнуть через всю комнату. По правде говоря, я и не знала, что какие-то вещи бьются, пока он к ним не прикоснулся. Хотя он любит спихнуть свои проделки на собаку — поделилась Стеффи.
«Купила себе блёстки на фестиваль…»
Стеффи не сомневается, что она не единственная мама, которая страдает от подобных проделок своего ребёнка.
«Мой стул был заботливо почищен. Зубной пастой»
Стеффи надеется заставить Ромео краснеть за эти фотографии, когда он станет постарше.
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