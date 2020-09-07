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У этой мамы очень крепкие нервы

У этой мамы очень крепкие нервы (13 фото)

Автор:
07 сентября 2020 08:22
Сообщество : Юмор
Метки: дети   мусор   погром   проделки   ребенок   фото   шкода   юмор   
447
13
То, что в три года ребёнок может быть настоящим сорванцом, женщина знает не понаслышке.

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Метки: дети   мусор   погром   проделки   ребенок   фото   шкода   юмор   
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17  комментариев
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18k
Франц Лефорт 3 часа назад
Похоже не постановку! Особенно с краской и валиком!
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2k
VL Час назад
микродебилу горшок с гавном одеть надо, успокоить.
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Очередная тупая яжмать. Воспитывать не пробовала? Вместо того, чтоб часами просиживать в соцсетях, соревнуясь с такими же дурами - у кого самый отмороженный ребенок.
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1k
Андрей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4
Елена Бугаева 2 часа назад
Да это пипец, товарищи! Памперс жесть просто, в 3 года! Мать [мат] просто, извините, еще и в Инстаграм вкладывает постановочные фото невоспитанного отправка! Страничку она завела, видите ли! Лучше бы воспитанием занялась а не туры простживанием в интернете с целью выложить очередную гадость про своего же ребенка. Тупой иностранный менталитет.
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5k
Вася 2 часа назад
во всех случая ребёнок оставлен без присмотра и наверняка регулярно. Тот который чашку расхерачил стеклянную мог инвалидом остаться
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3k
Regerald 2 часа назад
Такое воспитание - дадут смартфон с каким-нибудь тупняком, ребёнок это смотрит и на него забивают. А потом удивляются что дитя капризничает и плохо себя ведёт.
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28k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
дураком же растёт
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1k
Евгений 3 часа назад
Витамина Р(емень) в организме не хватает.
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3k
panama 3 часа назад
А п...лей дать эта недомамаша не пробовала?! Вырастет моральный садист.
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803
Гарри Слепнер 3 часа назад
Про памперс правильно замечено. В глаза бросилось. Если на горшок не научили ходить и шкодит постоянно, может методику воспитания пересмотреть? Может слова «нет» и «нельзя» ребёнок вообще не слышит?
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8k
котегRUS 3 часа назад
маменькин свинтус..
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7k
Антон Семёныч 3 часа назад
У сторонниц такого воспитания, которые детям все разрешают , вырастают вот такие дети как на видео
Ссылка www.youtube.com
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3k
panama Антон Семёныч 3 часа назад
Как у..бать разок
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1k
Евгений Антон Семёныч 2 часа назад
Равнодушие окружающих тоже весьма показательно. Я еще могу понять, почему этому малолетнему ублюдку никто леща не залепил (не хотели связываться с законом), но заставить мать убрать за ним и возместить ущерб, вполне в силах службы безопасности.
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7k
Антон Семёныч Евгений 2 часа назад
Сейчас не СССР, тронь чужого ребенка...затаскают. А в наше бы время у него бы ухо стало фиолетовым. Даже подумать боялись, чтобы в присутствии взрослых такое исполнить.
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Колька Валеркин сын 3 часа назад
пипеееееец в 3 года в памперсе ходить дома?
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