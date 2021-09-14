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"А я алкоголик из Ельца": пьяненький мужчина чуть не сорвал флешмоб трезвости в Липецке

"А я алкоголик из Ельца": пьяненький мужчина чуть не сорвал флешмоб трезвости в Липецке (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Трезвенность   алкоголики   видео   смешно   флешмоб   
1331
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12 сентября ко Всероссийскому дню трезвости активисты общества "Трезвение" провели флешмоб. Но действительность в лице местного алкаша чуть не испортила представление.

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Метки: Трезвенность   алкоголики   видео   смешно   флешмоб   
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19  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Вот это действительно троль 80 уровня.
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27k
EvilHomer 12 минут назад
- Я раз в год, устраиваю организму алкогольную шоковую терапию.
- И сколько вы выпиваете в этот день?
- В этот день я не пью.
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19k
kamanch 36 минут назад
С алкоголем все понятно, не употребляют.
Но вы на их лица посмотрите, они же обдолбанные все!!!
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502k
АРОН 40 минут назад
Этот флешмоб сильно напоминает пропаганду Свидетелей Иеговы.
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11k
Великий Кормчий 50 минут назад
На его месте должен быть я!
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−31
шляхтич 51 минуту назад
rусский - значит трезвый
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6k
Кружок 52 минуты назад
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657
Отец Пигидий 57 минут назад
Отец покойный, был высококлассным сварщиком. В 1974 году, в год моего рождения, купил Москвич 412. В начале восьмидесятых, 3 года был в командировке в республике Кампучия (Камбоджи) участвовал в восстановлении после войны. Оттуда у нас и техника японская в доме появилась.
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Alexfishki4 Час назад
Московия...
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1k
RaiJu Час назад
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