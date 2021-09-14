"А я алкоголик из Ельца": пьяненький мужчина чуть не сорвал флешмоб трезвости в Липецке

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12 сентября ко Всероссийскому дню трезвости активисты общества "Трезвение" провели флешмоб. Но действительность в лице местного алкаша чуть не испортила представление.
11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. К этому празднику добровольцы Липецкого православного общества «Трезвение» подготовили песенный флешмоб, который провели в Ельце и "Тербунах".
Шествуя по улицам и площадям городов с зелененьким плакатом, они призывали местных жителей отказаться от спиртного и войти в ряды сторонников жизни без алкоголя.
Но пасторальную картинку несколько подпортил местный алкаш. Мужчина затесался в ряды выступающих и весьма органично вклинился представление. На словах «Я за трезвый образ жизни, я за трезвый образ мыслей, а ты?» он добавил «А я алкоголик из Ельца».
Смогли ли православные активисты убедить горожанина избавиться от власти «зеленого змия» — остается загадкой.
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Метки: Трезвенность алкоголики видео смешно флешмоб
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- И сколько вы выпиваете в этот день?
- В этот день я не пью.
Но вы на их лица посмотрите, они же обдолбанные все!!!