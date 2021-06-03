Комик Илья Соболев тоже отреагировал на ролик блогерши, записав на него свой вариант пародии.

"Я уважаю мужчин". А Марат Башаров? А Крис Браун? А Филипп Киркоров? А скопинский маньяк? А Дава? А тех, которые ссут в лифте? А тех, которые когда здороваются, сжимают только часть твоей ладони? А Дава? Если хотя бы одного из них ты осуждаешь, то ты не уважаешь мужчин".

В комментариях под видео, кстати, Соболева раскритиковали, заметив, что он тоже использовал некорректные примеры. Дескать, девушка не упоминала в своем перечне ни насильников, ни тех, кто мешает жить другим, а вот пародист, напротив, выбрал не абстрактных, а конкретных людей, за которыми водятся определенные грешки.