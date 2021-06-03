FISHKINET
 "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео)  "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического... Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр Прикольные и неожиданные СМС-переписки Прикольные и неожиданные СМС-переписки Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире Лидер азербайджанцев Новосибирска предложил депутату Антонову извиниться Лидер азербайджанцев Новосибирска предложил депутату Антонову... Как закалялась сталь: чтобы вы узнали еще больше о видах, способах и изобретениях Как закалялась сталь: чтобы вы узнали еще больше о видах, способах... Родители беспокойного ребёнка посоветовали девушке выпить успокоительное после её жалоб Родители беспокойного ребёнка посоветовали девушке выпить... История угнетения. Почему нужно срочно бросить все дела и бежать извиняться за преступления предков История угнетения. Почему нужно срочно бросить все дела и бежать... 30 случайных фото, которые помогут дотянуть до конца рабочей недели 30 случайных фото, которые помогут дотянуть до конца рабочей недели 30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках 30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя Ретро фотографии Ретро фотографии Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе Подборка разоблачений фокусов Подборка разоблачений фокусов 24 интересных снимка со всего мира 24 интересных снимка со всего мира Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой? Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой? По жалобе украинцев сервис Netflix изменил перевод слова "бандеровец" в фильме "Брат-2" По жалобе украинцев сервис Netflix изменил перевод слова... Киев 1985 год Киев 1985 год
"Ты уважаешь мужчин? А Даву?": комик Соболев потроллил феминистку, записав пародию на ее ролик

"Ты уважаешь мужчин? А Даву?": комик Соболев потроллил феминистку, записав пародию на ее ролик (4 фото)

Автор:
03 июня 2021 11:45
Метки: Соболев   видео   пародия   смешно   тик ток   феминизм   
1590
4
Блогерша утверждает, что мужчины, говорящие о том, что уважают женщин, часто лукавят, т.к. обязательно найдутся те дамы, которых сильный пол презирает. А раз так, то ни о каком уважении речи не идет. Пародист ответил феминистке в ее же стиле.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Соболев   видео   пародия   смешно   тик ток   феминизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−55
Денис Полуничев 2 часа назад
Не исключено что она просто еб@нутая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
486
Игорь Меншиков 16 минут назад
Какая разница что сказала или сделала е,б,а,н,у,тая п,и,з,д,а???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Олег Полчаса назад
А что там за дура говорит об уважении женщин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Максим Т. Полчаса назад
Великая битва блохеров-тихтохеров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Zhora Час назад
Дава - кто это ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Nikita Час назад
А дизлайк поставила феминистка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155k
☭Cheкаво☭ Час назад
Не уродская фемка, первый раз вижу))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Андрей 2 часа назад
Ну, не знаю,не знаю . У мужчин разговоры про уважение начинаются после второй-третьей бутылки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

716582



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
1
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик
4
26
Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик
﻿
Набирающие популярность
10 лет игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl! Ностальгии пост
2
23
10 лет игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl! Ностальгии пост
Рейдерство крейсера Emden в Индийском океане
0
3
Рейдерство крейсера Emden в Индийском океане
 "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео)
 "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#люди#хоккей#кино#девушки#новости#комментарии#война
#Юмор#история#животные#СССР#спорт#шоу бизнес#знаменитости#прикольные#сатира#прикол
#интересно#Россия#подборка#фотографии#картинки#Разное#криминал#дети#познавательно#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться