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Блогерша утверждает, что мужчины, говорящие о том, что уважают женщин, часто лукавят, т.к. обязательно найдутся те дамы, которых сильный пол презирает. А раз так, то ни о каком уважении речи не идет. Пародист ответил феминистке в ее же стиле.
Не так давно в соцсетях появился ролик, в которых блогерша-феминистка Анна Енина осудила двойные стандарты у мужчин, утверждающих, что они уважают женщин. «"Я уважаю женщин". А иммигранток? А уборщиц? А вебкам-моделей? А проституток? А актрис фильмов для взрослых? А полных? А с акне? А тех, кто ведет беспорядочную половую жизнь? А тех, которые тебя ни капли не привлекают? Если хотя бы одну из категорий ты как-либо осуждаешь, то ты не уважаешь женщин», - произносит enina.24 в своем видео.
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После этого клипа в соцсетях развернулась целая дискуссия. Интернет-пользователи Сети упрекали девушку в очень странном подборе примеров, в которых почему-то фигурировали люди, втом числе, обычных профессий. Чем ей не угодила уборщица и почему кто-то не должен уважать женщину, только потому что она моет пол? А что не так с женщиной, у которой акне? Разве уважение к человеку базируется на качестве его кожи?
Да никто не уважает всех женщин или всех мужчин, успокойтесь уже. И сама фраза "я уважаю женщин" или "я уважаю мужчин" тупая до безобразия, так как подразумевает всех.— Аркадий (@JM3UMNiFV30yy8o) June 1, 2021
Комик Илья Соболев тоже отреагировал на ролик блогерши, записав на него свой вариант пародии.
"Я уважаю мужчин". А Марат Башаров? А Крис Браун? А Филипп Киркоров? А скопинский маньяк? А Дава? А тех, которые ссут в лифте? А тех, которые когда здороваются, сжимают только часть твоей ладони? А Дава? Если хотя бы одного из них ты осуждаешь, то ты не уважаешь мужчин".
В комментариях под видео, кстати, Соболева раскритиковали, заметив, что он тоже использовал некорректные примеры. Дескать, девушка не упоминала в своем перечне ни насильников, ни тех, кто мешает жить другим, а вот пародист, напротив, выбрал не абстрактных, а конкретных людей, за которыми водятся определенные грешки.
"Я уважаю мужчин". А Марат Башаров? А Крис Браун? А Филипп Киркоров? А скопинский маньяк? А Дава? А тех, которые ссут в лифте? А тех, которые когда здороваются, сжимают только часть твоей ладони? А Дава? Если хотя бы одного из них ты осуждаешь, то ты не уважаешь мужчин".
В комментариях под видео, кстати, Соболева раскритиковали, заметив, что он тоже использовал некорректные примеры. Дескать, девушка не упоминала в своем перечне ни насильников, ни тех, кто мешает жить другим, а вот пародист, напротив, выбрал не абстрактных, а конкретных людей, за которыми водятся определенные грешки.
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