Пьяные американки влезли в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде

Владелец заведения Джейсон Ванг, обнаружив утром следы визита непрошенных гостей, опубликовал на своей страничке в "Фейсбук" видео ночных похождений девушек, прокомментировав их действия. «Итак, две нарушительницы вошли и решили приготовить пельмени в холодной воде. Тяга к нашей еде поздней ночью, конечно, похвальна, но всё же это нарушение, и нехорошо бродить по чужой кухне и возиться с оборудованием и едой», - написал Ванг.

Кстати, одна из посетительниц была более осторожна и совестлива, и сомневалась в успехе предприятия, зато вторая была настроена решительно, уверяя, что уже работала в общепите и знает, что делать. Почему надо было готовить пельмени в холодной воде, не ясно. Впрочем, затея девушкам не удалась, и они ретировались, прихватив пачку пельменей, видимо, чтобы попытаться сварить их дома, в более привычной обстановке.