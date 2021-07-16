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Пьяные американки влезли в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде

Пьяные американки влезли в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 09:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   курьез   общепит   пельмени   ресторан   смешно   сша   
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Хозяин заведения, посмотрев запись с камер наблюдения, похвалил девушек за любовь к пельменям, однако настаивает, чтобы посетительницы возместили расходы. Черствый человек. Мог бы понять и простить.

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Метки: видео   курьез   общепит   пельмени   ресторан   смешно   сша   
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15  комментариев
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1k
fraxinus Час назад
Пельмени? Китай или бывший СССР.

Мало кто еще в мире о пельменях слышал.
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2
Happens 11 минут назад
Пышный они как пельмени!!!
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239
Юрий 38 минут назад
Ниразу не расиянки
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24k
Vazari 42 минуты назад
Хозяин Джейсон Ванг-китаец, судя по фамилии.
А на ролике, "кулинаршы" кричат не "пельмени", и даже не "пироги", как американцы называют пельмени, а "дамплинги".
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201
Nаnе First NameLаst 42 минуты назад
Так одна ж и говорит What`s this? Она даже не поняла что ей под руку попалось.

Господа американцы! Милые и дорогие! Или обрушивайте свой доллар или заканчивайте с толерастией и прочими БЛМ! Девушки без мужского внимания просто с ума сходят. И этот видос тому доказательство.

Дорогие американцы! Забейте на харассмент и прочую гомосятину! Займитесь девушками!
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7k
Сергей 55 минут назад
Я думаю, хозяин посмотрел на них и уже придумал как они будут "договариваться"...
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2k
Anatoly Tananykhin Час назад
Мягкотелые они какие то эти американцы, читать противно, нет чтобы посадить лет на пять за пачку пельменей.
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