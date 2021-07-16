Пьяные американки влезли в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде

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Хозяин заведения, посмотрев запись с камер наблюдения, похвалил девушек за любовь к пельменям, однако настаивает, чтобы посетительницы возместили расходы. Черствый человек. Мог бы понять и простить.
После алкогольного возлияния некоторых тянет на подвиги. Две девушки в Нью-Йорке, будучи слегка пьяными, решили, что прямо сейчас хотят пельменей (и в этом мы их понимаем). Однако вместо того, чтобы пойти домой и приготовить еду, они решили влезть в закрытый ресторан, справедливо рассудив, что уж там-то смогут найти искомое.
Владелец заведения Джейсон Ванг, обнаружив утром следы визита непрошенных гостей, опубликовал на своей страничке в "Фейсбук" видео ночных похождений девушек, прокомментировав их действия. «Итак, две нарушительницы вошли и решили приготовить пельмени в холодной воде. Тяга к нашей еде поздней ночью, конечно, похвальна, но всё же это нарушение, и нехорошо бродить по чужой кухне и возиться с оборудованием и едой», - написал Ванг.
Кстати, одна из посетительниц была более осторожна и совестлива, и сомневалась в успехе предприятия, зато вторая была настроена решительно, уверяя, что уже работала в общепите и знает, что делать. Почему надо было готовить пельмени в холодной воде, не ясно. Впрочем, затея девушкам не удалась, и они ретировались, прихватив пачку пельменей, видимо, чтобы попытаться сварить их дома, в более привычной обстановке.
Кстати, одна из посетительниц была более осторожна и совестлива, и сомневалась в успехе предприятия, зато вторая была настроена решительно, уверяя, что уже работала в общепите и знает, что делать. Почему надо было готовить пельмени в холодной воде, не ясно. Впрочем, затея девушкам не удалась, и они ретировались, прихватив пачку пельменей, видимо, чтобы попытаться сварить их дома, в более привычной обстановке.
Хозяин заведения заметил, что еще не подавал заявление в полицию, однако он попросил нарушительниц самим выйти на связь и возместить все расходы. При этом Ванг отметил, что совсем не против принять девушек в кафе, когда оно будет открыто.
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Мало кто еще в мире о пельменях слышал.
А на ролике, "кулинаршы" кричат не "пельмени", и даже не "пироги", как американцы называют пельмени, а "дамплинги".
Господа американцы! Милые и дорогие! Или обрушивайте свой доллар или заканчивайте с толерастией и прочими БЛМ! Девушки без мужского внимания просто с ума сходят. И этот видос тому доказательство.
Дорогие американцы! Забейте на харассмент и прочую гомосятину! Займитесь девушками!