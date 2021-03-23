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"Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека

"Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 08:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   конфликт   покупатели   продавцы   смешно   ютуб   
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Диалог колоритного продавца с покупательницей дарит надежду. Если что-то в магазине идет не так - зовите Ютуб!

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Метки: видео   конфликт   покупатели   продавцы   смешно   ютуб   
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14  комментариев
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5
Алексей Час назад
Так жалобу в ФНС. Делов-то.
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1k
elf3399 Полминуты назад
Чудик наживет себе проблем, но только, если она обратится не в Ютюб, а в ФНС
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108
робт 55 секунд назад
чувак походу реинкарнация пышной негритянки, они как раз так делают, как вариант еще так пальцем
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3k
Sunny11 4 минуты назад
Ему бояться нечего, он в мультфильмах снимался.
Ссылка www.youtube.com
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7k
amrita 13 минут назад
Продавец прославился.. прикольный такой- артистичный!!
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3k
VL Полчаса назад
Думаю, что всем интересно взглянуть на говорящую обезьяну Безразница. Из какого цирка оно?
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2k
canaille 36 минут назад
Ну оговорилась женщина, потом исправилась. Волновалась. Обязательно зубоскалить над каждым чихом.
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195
Fedor 43 минуты назад
А почему продавец так себя ведёт? Он обязан выдать чек. С ФНС теплые дружеские отношения?
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20k
BillyBonzz 55 минут назад
лучше напиши жалобу в инстаграмм
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12k
Роман BillyBonzz 24 минуты назад
и петицию в контакте!
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715
narim Час назад
"Это просто позор какой-то" Швондер.
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4k
a6m5 Час назад
Да что там Ютубе, надо сразу Спортлото вызывать.
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598
Миша Час назад
Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлотто".
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3k
Димка Смола/67 Час назад
История индюка и блогера, главное тик-ток не вызывай
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