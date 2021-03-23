"Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека

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Диалог колоритного продавца с покупательницей дарит надежду. Если что-то в магазине идет не так - зовите Ютуб!
Конфликты с продавцами и покупателями сейчас проходят при включенном телефоне. Это и время экономит, и позволяет не пропустить ни одного нюанса.
Клиентка оказалась недовольна невыданным ей чеком и решила наехать на продавца, пригрозив вызовом Ютуба. Реакция мужчины не заставила себя долго ждать.
Клиентка оказалась недовольна невыданным ей чеком и решила наехать на продавца, пригрозив вызовом Ютуба. Реакция мужчины не заставила себя долго ждать.
Хочется особенно отметить пластику и харизму продавана. С такими способностями ему бы в Болливуде сниматься, а не это вот все. И вообще, может, он за экологию и бумагу экономит, а тут привязалась, ноет, чеки требует.
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